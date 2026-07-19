F1: Kimi Antonelli vence, Russell bate e Bortoleto é oitavo no GP da Bélgica

Saindo da pole position, Kimi Antonelli chegou a ser ultrapassado por Max Verstappen nos primeiros metros do GP, mas recuperou a posição e dominou a primeira parte da prova. Foram várias as disputas atrás dele: entre Charles Leclerc e Max Verstappen bem no começo da prova, entre Leclerc e Oscar Piastri, com direito a toque, que danificou a McLaren, e entre as duas Ferrari.





Como passar das voltas, Lando Norris, que tinha sido punido por troca de motor e largou em 13º, chegou na disputa. Com 17 das 44 voltas disputadas, Antonelli liderava à frente de Verstappen, Leclerc, Hamilton, Piastri e Norris. Russell já estava fora da corrida desde a primeira volta, quando se tocou com Hamilton, que por sua vez sabia que teria que pagar uma punição de 5s quando entrasse nos boxes.





Isso aconteceu quando detritos na pista fizeram a direção de prova acionar o Safety Car Virtual. Antonelli e Verstappen já tinham parado, e as Ferrari aproveitaram para economizar tempo ao fazer as suas paradas. Com isso, Leclerc foi para a liderança, com pneus mais novos que o italiano da Mercedes.





Outro piloto que se aproveitou do VSC foi o brasileiro Gabriel Bortoleto. Ele tinha largado em oitavo e tinha sido superado por Liam Lawson e Franco Colapinto na largada, Pierre Gasly algumas voltas depois, e também pelos dois pilotos com carros bem melhores que estavam largando fora de posição (Norris e Isack Hadjar).





A Audi vinha tentando deixar seus dois pilotos na pista para que eles tivessem pneus mais novos no final da prova e seus rivais diretos -da Racing Bulls e Alpine- já tinham parado. A tática deu certo para Bortoleto, que voltou à frente desta fila quando economizou tempo parando sob regime de VSC, subindo para o oitavo lugar e conseguindo se manter à frente de Arvid Lindblad, que tinha sido bem mais rápido que ele por todo o final de semana.





Com dez voltas para o final, Antonelli chegou em Leclerc e passou logo em sua primeira tentativa. O monegasco o seguiu de perto, mas sem conseguir pressionar a Mercedes.

Hamilton ainda teve tempo para passar Piastri e chegar em quarto. Verstappen foi o terceiro. A 11ª etapa será já no próximo final de semana, na Hungria.