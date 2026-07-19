Correr em jejum funciona? Nutricionistas explicam

Se você é daqueles que acredita que correr em jejum auxilia no emagrecimento, melhora a saúde e ajuda na evolução da corrida, muita atenção. A corrida em jejum pode até ser uma estratégia interessante, mas está longe de ser determinante nesses processos.





“Mais importante do que realizar o treino sem comer, são fatores como a qualidade da alimentação, a adequação da ingestão energética ao longo do dia, o nível de condicionamento físico e o planejamento do treinamento”, destaca a nutricionista Nathália Delvaux.





A nutricionista Letícia Azen reforça que a estratégia de correr em jejum não deve ser considerada um requisito obrigatório para emagrecer, melhorar a saúde ou até mesmo a performance na corrida.