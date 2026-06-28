Triatleta capixaba conquista vaga para o Campeonato Mundial de Ironman 2026

O triatleta capixaba Marcio Moreira Cunha, de 50 anos, conquistou uma vaga para o Campeonato Mundial de Ironman que acontece em Kona, no Havaí, Estados Unidos, no dia 10 de outubro. Para conseguir a classificação, Marcio disputou o Ironman Brasil, em Florianópolis, Santa Catarina, no dia 31 de maio. A prova no Sul do país é a seletiva sul-americana que dá vaga para o Ironman do Havaí.
Estou fazendo 50 anos e tirei o ano de 2026 para me dedicar de novo a vida esportiva. Treinei por quatro meses, muito focado
Marcio Moreira Cunha Triatleta
Em Florianópolis, o triatleta capixaba completou o Ironman Brasil em 9 horas e 18 minutos, conquistando o terceiro lugar em sua categoria (50-54 anos) e, por consequência, a tão sonhada vaga o Mundial de Ironman. Foram 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida (uma maratona).
“É muita dedicação. Parei de tomar cerveja, parei de comer doce, de comer pão. Com isso, eu perdi 14 quilos”. Paralelo a isso, o volume de treinos foi alto e intenso. Marcio contou que treinava de 22 a 23 horas por semana.
“Nadava em média de 10 a 20 km por semana, rodava em média de ciclismo de 300 a 700 km por semana e corria em média de 50 a 90 km por semana. É um volume pesado”.
Para se ter ideia do tamanho do feito de Marcio, viajam para o Havaí apenas os 2.500 melhores triatletas do mundo. Assim como no Ironman Brasil, o capixaba irá disputar o Mundial de triatlo na categoria 50-54 anos.
Marcio contou que viajou para Florianópolis confiante por conta do bom ciclo de preparação para a prova. “Consegui fazer uma preparação legal. Mas sabe aquele dia que Deus bota a mão e fala: ‘É hoje’. Eu acho que foi isso. A gente tem muito isso, do atleta ter o dia dele. Eu tava naquele dia, foi especial. Considero uma das melhores provas da minha vida”.
Agora, o triatleta capixaba só pensa no Campeonato Mundial de Ironman. Marcio Moreira inicia, a partir de julho, um novo ciclo de treinamento visando a competição. Serão 14 semanas de treinos espeíficos para a prova-alvo. “Não tô indo pro Havaí pra passear. Eu vou tentar uma coisa inédita, que é justamente o pódio em Kona. Tô confiante.”
Marcio está no triatlo desde 1989
Ele pratica triatlo desde 1989, quando tinha 14 anos. O esporte chegou no Brasil em 1983 e em 1989 ele já estava praticando. "Foi através do incentivo de um pai de um amigo meu”. Marcio conta que já foi campeão brasiliense de triatlo infantil e também pentacampeão capixaba.
O interesse pelo Ironman surgiu pelo gosto e dedicação de fazer provas de longas distâncias. “Eu fiz meu primeiro Ironman em 2002, depois fiz em 2004 e 2006. Sempre pensando na famosa vaga do Ironman do Havaí.”
Marcio competiu e mentalizou tanto o Mundial de Kona, no Havaí, que alcançou a vaga pela primeira vez em 2009. Há época, o capixaba tinha 32 anos. Mas não aconteceu da forma como imagina. Ele acabou se machucando durante o ciclo de treinamento, porém, com determinação, conseguiu completar a prova.
Ao voltar dos Estados Unidos, Marcio deu prioridade para outras coisas em sua vida e deixou o triatlo de lado. “Nunca fui sedentário, mas fiquei 17 anos, praticamente, sem competir em alto nível.”
Mas em 2026 a história mudou. A “chama do triatlo” reacendeu sobre a vida do capixaba e, hoje, Marcio se vê novamente em direção ao Havaí e dessa vez para lutar por um pódio em território americano.