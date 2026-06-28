Triatleta capixaba conquista vaga para o Campeonato Mundial de Ironman 2026

“É muita dedicação. Parei de tomar cerveja, parei de comer doce, de comer pão. Com isso, eu perdi 14 quilos”. Paralelo a isso, o volume de treinos foi alto e intenso. Marcio contou que treinava de 22 a 23 horas por semana.





“Nadava em média de 10 a 20 km por semana, rodava em média de ciclismo de 300 a 700 km por semana e corria em média de 50 a 90 km por semana. É um volume pesado”.





Para se ter ideia do tamanho do feito de Marcio, viajam para o Havaí apenas os 2.500 melhores triatletas do mundo. Assim como no Ironman Brasil, o capixaba irá disputar o Mundial de triatlo na categoria 50-54 anos.