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Dia do Orgulho

Do Bangalô ao Bar da Chica, relembre as casas icônicas da cena LGBTQIAPN+ no ES

As “casas gays” que surgiram na década de 80 foram responsáveis por abrir espaço para as boates de hoje
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 28 de Junho de 2026 às 09:00

Imagem retirada do curta metragem Cartas para Eros (1993) Herbert Fieni

Antes dos anos 80 era proibido se falar em “casa gay” no Brasil. O país ainda vivia o fim da ditadura militar e a repressão impedia a comunidade de se expressar e ocupar espaços livremente. Já na década de 80, ainda com o fim do militarismo, os ambientes que hoje se entendem como LGBTs começaram a surgir e o Centro de Vitória foi o palco escolhido para o levante das casas. 


Em um resgate histórico a esses espaços precursores, e celebrando o Dia do Orgulho, neste domingo (28),  HZ conversou com a eterna rainha da noite LGBT capixaba, Chica Chiclete, que trouxe um panorama geral sobre a cena da época.  

Cronologia das casas LGBTs históricas do ES

A Bangalô é tida como a primeira “casa gay” intitulada que se tem ciência em Vitória. Logo após, surge o Bar Dreams e a Boate Querelle — que ocupava o espaço onde depois veio a ser a Eros. Nesse momento, a noite LGBT se concentrava no centro da capital. 


Mesmo com a repressão e os ataques por parte da polícia, Chica define a década de 80 como “A Época de Ouro”.  “Me lembro de um dia que nós estávamos na Dreams e pararam cerca de 20 camburões da polícia cercando a casa. Levaram todos presos, não sobrou um”, relembra. 

Os anos 1990

Os anos 90 começam com a presença dos bares Fórum, Máfia e a expansão da comunidade para outras regiões da ilha. Além disso, marca o início da Boate Eros, que operou por 13 anos e se tornou uma referência quando se fala em casas LGBTs do ES. 


Em 1995, Chica abre sua primeira casa, denominada Stargate — em referência ao filme de mesmo nome, lançado em 1994 — em Vila Velha. Após a demolição da boate estabelecida próximo ao Farol de Santa Luzia, ainda em Vila Velha, surge a Liberty, em Coqueiral de Itaparica, quando o bairro ainda tinha pouca presença residencial, que fez com que a casa encerrasse os trabalhos algum tempo depois. 


Ainda nos anos 90, a boate Queens surge na Ilha da Fumaça, em Vitória, e marca o início da presença das Drag Queens em casas de show. Em funcionamento durante seis anos (de 1997 à 2003), a casa testemunhou uma série de eventos históricos para a comunidade, como, por exemplo, a primeira Parada LGBT de Vitória. 


Após o fim da Queens, Chica Chiclete dá início ao que seria referenciado como “casa” por muitos frequentadores anos depois: o Bar da Chica. “Todo mundo falava ‘vou pra casa da Chica’. 


As pessoas consideravam o bar uma casa, um espaço de segurança e acolhimento”, relembra. O estabelecimento funcionou por cerca de dez anos e teve que fechar suas portas pelos mesmos motivos da Liberty, nos anos 90. A população residente na região tratava os frequentadores do bar com muito preconceito e reclamavam da movimentação nos arredores. 


A presença e resistência dessas casas contribuiu para que a cena LGBT na Grande Vitória se tornasse o que é hoje, com ambientes compreendidos como seguros e “sem rótulos”. 

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