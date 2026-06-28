Do Bangalô ao Bar da Chica, relembre as casas icônicas da cena LGBTQIAPN+ no ES

Os anos 90 começam com a presença dos bares Fórum, Máfia e a expansão da comunidade para outras regiões da ilha. Além disso, marca o início da Boate Eros, que operou por 13 anos e se tornou uma referência quando se fala em casas LGBTs do ES.





Em 1995, Chica abre sua primeira casa, denominada Stargate — em referência ao filme de mesmo nome, lançado em 1994 — em Vila Velha. Após a demolição da boate estabelecida próximo ao Farol de Santa Luzia, ainda em Vila Velha, surge a Liberty, em Coqueiral de Itaparica, quando o bairro ainda tinha pouca presença residencial, que fez com que a casa encerrasse os trabalhos algum tempo depois.





Ainda nos anos 90, a boate Queens surge na Ilha da Fumaça, em Vitória, e marca o início da presença das Drag Queens em casas de show. Em funcionamento durante seis anos (de 1997 à 2003), a casa testemunhou uma série de eventos históricos para a comunidade, como, por exemplo, a primeira Parada LGBT de Vitória.





Após o fim da Queens, Chica Chiclete dá início ao que seria referenciado como “casa” por muitos frequentadores anos depois: o Bar da Chica. “Todo mundo falava ‘vou pra casa da Chica’.





As pessoas consideravam o bar uma casa, um espaço de segurança e acolhimento”, relembra. O estabelecimento funcionou por cerca de dez anos e teve que fechar suas portas pelos mesmos motivos da Liberty, nos anos 90. A população residente na região tratava os frequentadores do bar com muito preconceito e reclamavam da movimentação nos arredores.





A presença e resistência dessas casas contribuiu para que a cena LGBT na Grande Vitória se tornasse o que é hoje, com ambientes compreendidos como seguros e “sem rótulos”.