10 filmes para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+

Carol, Divinas Divas e Ao Seu Lado são três dos filmes LGBTQIA+ pra ver no Dia do Orgulho

O streaming e as telonas guardam um grande número de produções que contam histórias de pessoas LGBTQIA+ - sejam elas ficcionais ou documentais.

Seja com a história de amor entre mulheres que se passa na França em 1170, "Retrato de Uma Jovem em Chamas", com o brasileiro "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho", vivido por dois adolescentes, ou com o enredo de "Close", na área rural da Bélgica, há várias formas de celebrar o dia Dia Internacional do Orgulho LGBT+, comemorado nesta quarta, 28. Confira, abaixo, dez opções.