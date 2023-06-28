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Orgulhe-se

10 filmes para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+

Produções contam histórias do Brasil à França usando ficção e vida real e estão disponíveis no streaming e nos cinemas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 11:26

Carol, Divinas Divas e Ao Seu Lado são três dos filmes LGBTQIA+ pra ver no Dia do Orgulho
Carol, Divinas Divas e Ao Seu Lado são três dos filmes LGBTQIA+ pra ver no Dia do Orgulho Crédito: Divulgação
O streaming e as telonas guardam um grande número de produções que contam histórias de pessoas LGBTQIA+ - sejam elas ficcionais ou documentais.
Seja com a história de amor entre mulheres que se passa na França em 1170, "Retrato de Uma Jovem em Chamas", com o brasileiro "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho", vivido por dois adolescentes, ou com o enredo de "Close", na área rural da Bélgica, há várias formas de celebrar o dia Dia Internacional do Orgulho LGBT+, comemorado nesta quarta, 28. Confira, abaixo, dez opções.

NO STREAMING

  • CAROL
  • EUA, 2015. Direção: Todd Haynes. Com: Cate Blanchett, Rooney Mara e Kyle Chandler. 14 anos. 
  • Sinopse: Therese Belivet é uma atendente de uma loja de brinquedos que se encanta por Carol, uma cliente que viveu a vida ao lado do marido e está prestes a se divorciar. Quando Carol busca um presente de Natal para filha, as duas se aproximam e vivem uma paixão. Rooney Mara, que dá vida à vendedora, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo papel.
  • Disponível: no Claro Vídeo, Looke e Mubi
  • CLOSE
  • Bélgica, 2022. Direção: Lukas Dhont. Com: Léa Drucker, Eden Dambrine e Émilie Dequenne. 12 anos. 
  • Sinopse: Exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o filme, que agora está no streaming, acompanha a amizade entre dois meninos que é subitamente interrompida por um deles sem maiores explicações.
  • Disponível: na Mubi
  • DIVINAS DIVAS
  • Brasil, 2016. Direção: Leandra Leal. 14 anos. 
  • Sinopse: O documentário dirigido por Leandra Leal registra a história de sucesso e os dramas de um grupo de travestis que se apresentava no Rio nos anos 1960, no auge da Cinelândia, incluindo nomes como Rogéria, Brigitte de Búzios, Valéria, Jane di Castro e Fujica de Holliday.
  • Disponível: na Netflix
  • HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO
  • Brasil, 2014. Direção: Daniel Ribeiro. Com: Ghilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim. 14 anos. 
  • Sinopse: Vivendo com a mãe superprotetora, um adolescente cego começa a descobrir sua sexualidade depois da chegada de um novo aluno no colégio. O filme de Daniel Ribeiro venceu o Teddy Bear (dedicado a obras LGBT+) no Festival de Berlim e foi escolhido no mesmo ano para representar o Brasil no Oscar de filme estrangeiro.
  • Disponível: na Netflix
  • MOONLIGHT: SOB A LUZ DO LUAR
  • Estados Unidos, 2016. Direção: Barry Jenkins. Com: Mahershala Ali, Trevante Rhodes e Ashton Sanders. 18 anos. 
  • Sinopse: Com oito indicações ao Oscar, a trama acompanha três fases da vida de Chiron, um rapaz negro que vive na periferia de Miami e precisa encarar a violência local, os dilemas do crime e a aceitação de sua sexualidade ao mesmo tempo em que lida com a paixão por um amigo.
  • Disponível: no Prime Video, HBO Max, Now e Oi Play
  • UMA MULHER FANTÁSTICA
  • Chile, Espanha e Alemanha, 2017. Direção: Sebastián Lelio. Com: Daniela Vega, Francisco Reyes e Luis Gnecco. 16 anos.
  • Marina é uma mulher transexual que trabalha como garçonete, mas seu verdadeiro sonho é ser cantora de sucesso. Enquanto passa as noites cantando em vários clubes da cidade, ela é surpreendida pela morte inesperada de Orlando, seu namorado. O longa venceu o Oscar de melhor filme internacional em 2018.
  • Disponível: na Netflix
  • RETRATO DE UMA JOVEM EM CHAMAS
  • França, 2019. Direção: Céline Sciamma. Com: Noémie Merlant, Adèle Haenel e Luàna Bajrami. 14 anos.
  • Sinopse: Marianne, uma pintora francesa, é encarregada de fazer o retrato de Héloïse, mulher que está prestes a se casar sem vontade. Mas os dias observando a jovem despertam nela uma paixão por sua modelo até que as duas acabam se aproximando e vivendo um romance. O longa venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes de 2019.
  • Disponível: no Globoplay

NOS CINEMAS

  • AO SEU LADO
  • Reino Unido, 2022. Direção: Matt Carter. Com: Alexander Lincoln, Alexander King e William Hearle. 16 anos.
  • Sinopse: Após uma lesão, um jogador de rúgbi do melhor time local passa a treinar com uma equipe inferior e se envolve com um de seus colegas - e os dois embarcam em um romance que têm dificuldade de esconder de seus namorados.
  • Disponível: nos cinemas
  • CORPOLÍTICA
  • Brasil, 2022. Direção: Pedro Henrique França. 12 anos. 
  • Sinopse: O documentário aborda a representatividade LGBTQIA+ no congresso brasileiro a partir de entrevistas de políticos como Erika Hilton, Jean Wyllys e Monica Benicio.
  • Disponível: nos cinemas
  • SEUS OSSOS E SEUS OLHOS
  • Brasil, 2019. Direção: Caetano Gotardo. Com: Caetano Gotardo, Malu Galli, Vinícius Meloni. 16 anos. 
  • Sinopse: O longa acompanha o cineasta João e seus encontros com diversas pessoas, como seu parceiro, sua amiga e um desconhecido, e explora a construção dessas relações.
  • Disponível: nos cinemas

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