Dia dos Namorados: 10 filmes para assistir com o "mozão"

01

At Midnight (2023)

O mexicano Diego Boneta é um dos galãs latinos do momento e chama atenção por seu talento e carisma nesta deliciosa produção água com açúcar repleta dos clichês que a gente adora (pelo menos "HZ" adora!). A vida de Alejandro (Boneta) muda quando a atriz Sophie Wilder (a só esforçada Monica Barbaro) se hospeda no hotel em que ele trabalha. Os dois se envolvem e passam a se encontrar à meia-noite. Os corações apaixonados podem assistir ao filme no Paramount +.

02

O Amor não Tira Férias (2006)

Todos os anos indicamos esse filme e vamos continuar fazendo sempre, pois se trata de um dos clássicos da comédia romântica. Na verdade, a produção pode ser classificada como a "comédia de erros ultrarromântica" que tem no excelente elenco seu destaque. Depois de muitas desilusões amorosas, uma mulher de Los Angeles (Cameron Diaz) e outra de Londres (Kate Winslet) resolvem trocar de casa nas férias. E, sem querer, encontram novos amores! Ainda no time, Jude Law e Jack Black. Na Globoplay.

03

Continência ao Amor (2022)

O drama disponível na Netflix é uma graça, principalmente se você tem aquele crush integrante das forças armadas (a fantasia de muita gente, diga-se de passagem). Apesar das diferenças, Cassie (Sofia Carson), que quer ganhar a vida como cantora e compositora, e Luke (Nicholas Galitzine), um militar problemático, decidem se casar - só para obter os benefícios do exército - até que uma tragédia faz os dois confundirem realidade e ficção. É melodramático demais? Sim! Mas qual caso de amor não é?

04

O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

Vencedor de três Oscar, o drama é um dos mais aclamados trabalhos de Ang Lee ("O Tigre e o Dragão"). Aqui, dois pastores de ovelhas (Jake Gyllenhaal e Heath Ledger) se envolvem em um tórrido caso de amor, mas sofrem ao esconder o relacionamento de suas mulheres. Um drama seco sobre desejo, preconceito e sexualidade à flor da pele. No Star +.

05

Ricos de Amor 2 (2023)

O primeiro filme deu tão certo que a Netflix resolveu fazer uma continuação desta produção nacional protagonizada por Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita. Agora, Paula (Lancellotti) deixa o Rio de Janeiro para retomar seu trabalho como médica voluntária na Amazônia. Teto (Mesquita), apaixonado, arquiteta um plano impulsivo para segui-la e, claro, desencadeia o caos.

06

Amor em Obras (2019)

Original Netflix, o filme é superficial, mas encanta por sua história super-romântica. Uma executiva de San Francisco (Christina Milian) ganha uma pousada na Nova Zelândia e deixa a vida na cidade grande para reformar a propriedade com a ajuda de um empreiteiro (Adam Demos). A beleza e sensualidade de Demos impressiona. O ator certo no papel certo.

07

Questão de Tempo (2013)

Inteligente comédia romântica inglesa capaz de derreter até os mais gelados corações... Quando Tim (Domhnall Gleeson) descobre que os homens da família podem viajar no tempo e mudar suas vidas, ele decide voltar e conquistar a mulher de seus sonhos, vivida por Rachel McAdams. Para ver no Prime Vídeo.

08

Fire Island: Orgulho & Sedução (2022)

Um filme inusitado (se podemos definir com esse adjetivo), pois tenta fazer uma adaptação do clássico "Orgulho e Preconceito", de Jane Austen, para a moderna comunidade LGBTQUIA+ norte-americana. Só pela ousadia, já vale conferir. Na história, um grupo de melhores amigos gays se reúne em Fire Island Pines para sua semana anual de amor e risadas, mas uma mudança repentina de eventos pode fazer deste seu último verão. A crítica adorou. Pode ser conferido no Star +.

09

O Espelho tem Duas Faces (1996)

Último filme dirigido por Barbra Streisend, a comédia conta com uma química perfeita entre o casal protagonista (Barbra e Jeff Bridges). Cansada de estar solteira, a professora de meia-idade Rose Morgan (Streisend) entra em um "relacionamento" com um colega (Bridges), mas ele só quer um casamento platônico. É impossível não se apaixonar, especialmente com a belíssima "I Finally Found Someone", na voz de Barbra e Bryan Adams. Em cartaz na HBO Max.

10

O Homem Ideal (2021)