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Cinema

3 filmes que mostram a importância da educação na sociedade

Veja como o cinema consegue retratar o valor da educação para o desenvolvimento das pessoas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 12:30

O Dia da Educação, comemorado no último mês, foi determinado durante o Fórum Mundial de Educação em Dakar, Senegal, no ano de 2000, para celebrar a importância da base educacional na formação de cidadãos críticos e conscientes. Um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país, a educação permite que as pessoas adquiram conhecimentos e habilidades capazes de transformar suas vidas e a sociedade.
Além disso, a educação é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, o cinema tem o poder de transmitir importantes mensagens sobre isso. Confira, a seguir, 3 filmes que mostram como a educação pode transformar vidas e impactar positivamente a sociedade.

1. Escritores da Liberdade (2007)

Imagem Edicase Brasil
Filme “Escritores da Liberdade” Crédito: Reprodução digital | Paramount Pictures
“Escritores da Liberdade” é um filme baseado em fatos que retrata a história da professora Erin Gruwell, a qual começa a ensinar em uma escola de Los Angeles, onde os alunos são considerados “irrecuperáveis”. A profissional usa a literatura como uma ferramenta para inspirar seus alunos e ensiná-los a expressar suas emoções e opiniões. O filme mostra a importância da educação na vida dos jovens e como um professor dedicado pode mudar a trajetória de seus discentes, mesmo quando tudo parece perdido.
Onde assistir: No YouTubeAmazon PrimeGoogle Play e Apple TV por aluguel a R$ 6,90

2. Malala (2015)

Imagem Edicase Brasil
Malala é referência mundial na luta pela educação para todos  Crédito: Reprodução Digital | 20th Century Fox
O documentário “Malala” retrata a história de Malala Yousafzai, uma jovem ativista paquistanesa que lutou pelo direito das meninas à educação. O filme acompanha sua trajetória desde a infância no Paquistão até seu ativismo global pela educação, apresentando entrevistas com Malala e sua família, bem como cenas de seu discurso na ONU (Organização das Nações Unidas) em 2013.
O longa também aborda questões políticas e sociais do Paquistão, como o domínio do Talibã na região e a luta pelo direito das meninas à educação, destacando a importância desta última para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Onde assistir: atualmente fora do streaming

3. Matilda: o Musical (2022)

Imagem Edicase Brasil
Matilda possui alto apreço pela leitura  Crédito: Reprodução Digital | Netflix
Matilda: o Musical retrata uma nova versão da famosa história de 1996 e é uma adaptação do premiado musical de 2011, que conta a história de uma menina solitária e extraordinária que usa sua mente afiada e imaginação fértil para mudar sua vida e transformar o mundo ao seu redor.
Alisha Weir interpreta Matilda Wormwood, uma criança brilhante de seis anos criada por pais grosseiros e ignorantes que a negligenciam tanto que se esquecem de matriculá-la na escola. Matilda passa a maior parte do tempo em casa ou na livraria, onde estimula sua imaginação.
Após descobrir seus poderes mágicos, seu pai a envia para a escola da diretora Agatha Trunchbull (Emma Thompson), uma mulher cruel que controla a instituição com mão de ferro. Matilda só se sente à vontade na presença da professora Honey (Lashana Lynch), que tenta ajudá-la da melhor maneira possível. O filme é ideal para estimular crianças à leitura e preservar a boa relação entre professores e alunos.
Onde assistir: Netflix.

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