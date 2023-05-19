3 filmes que mostram a importância da educação na sociedade

O Dia da Educação, comemorado no último mês, foi determinado durante o Fórum Mundial de Educação em Dakar, Senegal, no ano de 2000, para celebrar a importância da base educacional na formação de cidadãos críticos e conscientes. Um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país, a educação permite que as pessoas adquiram conhecimentos e habilidades capazes de transformar suas vidas e a sociedade.

Além disso, a educação é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, o cinema tem o poder de transmitir importantes mensagens sobre isso. Confira, a seguir, 3 filmes que mostram como a educação pode transformar vidas e impactar positivamente a sociedade.

1. Escritores da Liberdade (2007)

Filme “Escritores da Liberdade” Crédito: Reprodução digital | Paramount Pictures

“Escritores da Liberdade” é um filme baseado em fatos que retrata a história da professora Erin Gruwell, a qual começa a ensinar em uma escola de Los Angeles, onde os alunos são considerados “irrecuperáveis”. A profissional usa a literatura como uma ferramenta para inspirar seus alunos e ensiná-los a expressar suas emoções e opiniões. O filme mostra a importância da educação na vida dos jovens e como um professor dedicado pode mudar a trajetória de seus discentes, mesmo quando tudo parece perdido.

2. Malala (2015)

Malala é referência mundial na luta pela educação para todos Crédito: Reprodução Digital | 20th Century Fox

O documentário “Malala” retrata a história de Malala Yousafzai, uma jovem ativista paquistanesa que lutou pelo direito das meninas à educação. O filme acompanha sua trajetória desde a infância no Paquistão até seu ativismo global pela educação, apresentando entrevistas com Malala e sua família, bem como cenas de seu discurso na ONU (Organização das Nações Unidas) em 2013.

O longa também aborda questões políticas e sociais do Paquistão, como o domínio do Talibã na região e a luta pelo direito das meninas à educação, destacando a importância desta última para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Onde assistir: atualmente fora do streaming

3. Matilda: o Musical (2022)

Matilda possui alto apreço pela leitura Crédito: Reprodução Digital | Netflix

Matilda: o Musical retrata uma nova versão da famosa história de 1996 e é uma adaptação do premiado musical de 2011, que conta a história de uma menina solitária e extraordinária que usa sua mente afiada e imaginação fértil para mudar sua vida e transformar o mundo ao seu redor.

Alisha Weir interpreta Matilda Wormwood, uma criança brilhante de seis anos criada por pais grosseiros e ignorantes que a negligenciam tanto que se esquecem de matriculá-la na escola. Matilda passa a maior parte do tempo em casa ou na livraria, onde estimula sua imaginação.