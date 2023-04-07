10 filmes sobre a vida de Jesus Cristo para assistir na Sexta-Feira Santa

Uma das produções mais conhecidas, porém, convencionais, que retratam a vida de Jesus Cristo. A direção é do sempre elegante Franco Zeffirelli ("Romeu e Julieta"). Dividida em quatro episódios, a minissérie - exibida em formato de telefilme algumas vezes pela Rede Globo - tem o mérito de ser bem-produzida e trazer um dos Cristos mais populares apresentados em uma obra audiovisual, interpretado de forma marcante por Robert Powell. Fora a beleza estética, "Jesus de Nazaré" torna-se cansativo por apresentar um Cristo "clean" e sem muitas novidades para contar. Indisponível no serviço de streaming, pode ser conferido apenas em DVD no Brasil.