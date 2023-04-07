10 filmes sobre a vida de Jesus Cristo para assistir na Sexta-Feira Santa

Momento de reflexão, caridade e fé, a Semana Santa, para os cristãos, relembra ações e mensagens de Jesus Cristo durante sua passagem entre nós. Também podemos enxergar a época como um tempo de renovação, renascimento e reafirmação do nosso compromisso de viver segundo os ensinamentos do Filho de Deus.
Ensinamentos, é claro, várias vezes traduzidos em forma de arte. Seja no teatro - com os esperados Autos da Paixão de Cristo - ou mesmo no cinema, com produções emblemáticas, como "A Última Tentação de Cristo" (1988), polêmica obra-prima de Martin Scorsese, e "A Paixão de Cristo" (2004), produção com tintas renascentistas proposta com esmero estético por Mel Gibson.
Aproveitamos a Semana Santa para listar algumas obras audiovisuais que retratam a vida de Jesus, seja seu calvário ou mesmo a juventude. Anote na agenda e vamos aproveitar o feriadão para maratoná-las!
01
A PAIXÃO DE CRISTO (2004)
Um dos filmes mais controversos da história, o longa dirigido por Mel Gibson causou polêmica, seja por sua visão cruel e violenta sobre o calvário de Cristo ou mesmo pela acusação de ser antissemita, pois, de acordo com a comunidade judaica, o realizador usa o filme para acusar os judeus de serem diretamente responsáveis pela morte de Jesus. Mesmo com toda a polêmica, "A Paixão de Cristo" é uma obra de rara beleza. Em tons Renascentistas, destaca-se as impecáveis Fotografia (indicada ao Oscar) e Direção de Arte, em uma trama falada em latim e aramaico. A história mostra as últimas 12 horas da vida de Jesus e está em cartaz na Star +. Em tempo: Mel Gibson prepara uma continuação, "Resurrection", ainda sem data de lançamento.
02
JESUS CRISTO SUPERSTAR (1973)
Baseado em um musical da Broadway, o exótico, mas não menos belo, filme de Norman Jewison ("Feitiço da Lua") aposta na narrativa de ópera rock para contar as últimas semanas de Cristo na Terra, sob a perspectiva de Judas. Resumindo: é como se Jesus embarcasse no mundo lisérgico e hippie de "Hair". Indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora (merecia mais por sua ousadia estética), a produção está disponível na Claro Vídeo, Now, e Apple TV.
03
A ÚLTIMA TENTAÇÃO DE CRISTO (1988)
Baseado na controversa obra do grego Nikos Kazantzakis, Martin Scorsese dirigiu um filme Barroco, que conta com grandes atuações de Willem Dafoe, como Jesus, e Barbara Hershey, como Maria Madalena. A produção causou polêmica na época de seu lançamento. No Brasil, a Igreja Católica e a Justiça Federal tentaram barrar a exibição nos cinemas. Mas, por que tanto bafafá? Um dos motivos é pelo fato de a história trazer Cristo, já crucificado, imaginando como teria sido sua vida se fosse uma pessoa comum, inclusive em um hipotético casamento com Maria Madalena. Pode ser conferido no Claro Vídeo, Google Play e Apple TV.
04
JESUS DE NAZARÉ (1977)
Uma das produções mais conhecidas, porém, convencionais, que retratam a vida de Jesus Cristo. A direção é do sempre elegante Franco Zeffirelli ("Romeu e Julieta"). Dividida em quatro episódios, a minissérie - exibida em formato de telefilme algumas vezes pela Rede Globo - tem o mérito de ser bem-produzida e trazer um dos Cristos mais populares apresentados em uma obra audiovisual, interpretado de forma marcante por Robert Powell. Fora a beleza estética, "Jesus de Nazaré" torna-se cansativo por apresentar um Cristo "clean" e sem muitas novidades para contar. Indisponível no serviço de streaming, pode ser conferido apenas em DVD no Brasil.
05
THE CHOSEN (2019)
Trata-se de uma série dramática, disponível na Netflix, Globoplay que faz a releitura bíblica da passagem de Cristo pela Terra. Lançada em 2019, a série foi produzida por financiamento coletivo, arrecadando mais de US$ 10 milhões. A primeira temporada conta com oito episódios e traz a história de Jesus contada sob o ponto de vista de pessoas próximas a ele, como seus apóstolos. A segunda e a terceira temporadas estão disponíveis apenas no site oficial da série, legendadas em português.
06
A MAIOR HISTÓRIA DE TODOS OS TEMPOS (1965)
Superprodução dirigida por George Stevens, David Lean e Jean Negulesco que conta com 4h20 de duração, um verdadeiro épico da Era de Ouro de Hollywood. No elenco, talentos como Max von Sydow, interpretando Jesus, em um de seus papeis mais populares, e Charlton Heston, como o apóstolo João Batista. Indicado a 5 Oscar, o filme é didático ao extremo na hora de contar a história de Jesus, mas a belíssima fotografia de William C. Mellor e Loyal Griggs, por exemplo, é capaz de espantar qualquer tédio. Pode ser alugado na Apple TV
07
O EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS (1964)
Outra aula de direção do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini ("Salò, ou os 120 Dias de Sodoma"), que usa um tom marxista para contar a vida de Cristo. Para isso, reconta a história partir do Evangelho do apóstolo Mateus. Indicado a três Oscar, o filme está disponível em DVD e traz o ator espanhol Enrique Irazoqui interpretando com talento um Cristo pouco convencional, mas de rara beleza.
08
O JOVEM MESSIAS (2016)
Um filme que mostra a história do Filho de Deus sob a perspectiva da infância, elemento pouco abordado no cinema. Disponível no Telecine, a trama de Cyrus Nowrasteh mostra Jesus (o expressivo Adam Greaves-Neal) aos sete anos, vivendo com a família no Egito, onde se refugiaram para evitar o massacre de crianças de Israel. Cristo sabe que seus pais, José (Vincent Walsh) e Maria (Sara Lazzaro), mantêm segredos sobre seu nascimento. O casal acredita que ainda é cedo para lhe contar a milagrosa verdade.
09
NOS PASSOS DO MESTRE (2016)
Produção brasileira dirigida por André Marouço que traz uma nova perspectiva sobre a passagem de Cristo na Terra, apresentando dramatizações de trechos da vida de Jesus e de Allan Kardec, fundador do espiritismo. Pela ótica da religião espírita, a produção levanta dúvidas sobre trechos polêmicos, como a virgindade de Maria; a Ressurreição de Lázaro e do próprio Jesus; e a traição de Judas. Pode ser alugado na Apple TV e no Google Play.
10
O REI DOS REIS (1961)
Outra superprodução da Era de Ouro de Hollywood, o filme de Nicholas Ray traz um Jeffrey Hunter no auge da fama interpretando Jesus Cristo. A obra chama a atenção por sua grandiosidade e impressiona por passagens repletas de figurantes e filmadas com muito esmero, como o já conhecido sermão da montanha de Cristo. O drama pode ser conferido na plataforma Oldfilx ou mesmo alugado na Apple TV.