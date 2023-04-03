Autos da Paixão de Cristo no ES prometem emocionar capixabas; veja programação

O tradicional Auto da Paixão de Cristo de Viana acontece nesta sexta (7) Crédito: Victor de Almeida

Símbolo do calvário, dor e flagelo de Jesus - transformado em arte, fé e religiosidade por grupos teatrais-, os Autos da Paixão de Cristo, para muitos, são um dos momentos mais esperados da Semana Santa.

Um dos mais tradicionais do Estado, tanto que comemora 45 anos de história, a encenação da Paixão de Cristo de Viana - promovido pelo Grupo Teatral Vianense (GTV) - promete um espetáculo de pirotecnia, luzes e efeitos especiais durante o espetáculo sobre a vida e ascensão de Jesus Cristo aos céus. Ah, sim: nesta apresentação de Viana, Jesus deve subir cerca de 30 metros do chão.

O show será realizado na Sexta-Feira Santa (7 de abril), a partir de 19h30, na colina da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Viana Sede, com entrada franca. A expectativa é que o espetáculo receba entre oito e nove mil espectadores.

Ao todo, a encenação contará com cerca de 200 atores e contará com participação especial de Jeremias Reis, o capixaba vencedor do "The Voice Kids", da Rede Globo.

"O Auto da Paixão de Cristo é uma das mais tradicionais manifestações religiosas de Viana. O espetáculo é exibido há 45 anos e retorna em 2023 ainda maior, com mais atores, efeitos especiais e novidades. Queremos promover um momento de emoção e fé para os milhares de moradores e visitantes que vão prestigiar o evento. Esse é um resgate da afetividade e da religiosidade da comunidade", acredita Renata Rosa Weixter, secretária de Esportes, Cultura e Turismo do município.

Antes disso, Viana promete uma novidade. Na quinta-feira (6), a partir das 19h, rola a Procissão do Fogaréu, uma tradicional procissão católica originária de Goiás.

A caminhada, que encena a prisão de Jesus, percorrerá as ruas de Viana Sede com a iluminação pública apagada, enquanto pessoas vestidas em indumentária especial, segurando tochas e ao som de tambores, representam soldados romanos. A caminhada se encerra na Igreja Nossa Senhora da Conceição, que representará o Jardim das Oliveiras, local onde Cristo foi preso antes da crucificação.

VITÓRIA

Também tradicional no Espírito Santo - acontece desde 1991 -, "O Rei dos Reis - Auto da Paixão de Cristo", do Romão, em Vitória, será realizado na sexta (7), a partir das 19h, na rua Ormando Aguiar, com entrada franca. O legal é que a montagem movimenta bastante a região, contando com a participação de muitos moradores. A comunidade realmente "veste" a camisa do evento.

O espetáculo conta com direção de George Henrique e realização da Ratimbum Produções de Artes. No elenco, a cantora lírica Elaine Rowena, das atrizes e atores Beth Caser, Sandra Chagas, Tina Moreira, Nivea Bromathe, Samuel Laurette, Cleverson Guerrera, Davi Araújo, Marcos Aurélio e Renato Espanhol, da pastora Amélia Callerso, do Grupo Motumbaxe, além de uma equipe de aproximadamente 100 pessoas, entre atores, cantores, músicos, técnicos, artistas e moradores da comunidade.

O espetáculo "O Rei dos Reis" é encenado na comunidaade do Romão, em Vitória, desde 1991 Crédito: Pivete

BASÍLICA DE SANTO ANTÔNIO

Encenada pela última vez em 2019, o sempre esperado Auto da Paixão de Cristo da Basílica de Santo Antônio, em Vitória, não acontecerá em 2023, completando um hiato de quatro anos. Em conversa com "HZ", Michel Pessoa, coordenador voluntário do Santuário, explicou o motivo de mais uma ausência.

"A comunidade estava um pouco desmobilizada por conta da pandemia da Covid-19. Em 2020, estávamos com tudo pronto, ensaiado, com uma produtora responsável pela montagem em algumas cidades de Goiás, e fomos obrigados a adiar, por conta das restrições sanitárias impostas pelo novo coronavírus. Isso acabou causando uma desmotivação", adianta o gestor, dizendo que um atraso no planejamento de produção neste ano foi o responsável pela não realização do evento.

"Começamos a pensar (no evento) apenas em janeiro, muito em cima da hora. Contratamos o produtor artístico Marcelo Lages, com grande experiência e competência em grandes apresentações. Chegamos a fazer um orçamento, com cifra próxima a R$ 100 mil. Apresentamos à Prefeitura de Vitória, que nos garantiu suporte, mas, mesmo assim, ficamos inseguros", enfatiza o coordenador.

"O tempo era muito curto para criar uma peça com grandes cenários, fazer a contratação de atores e promover ensaios. Como não queríamos apresentar um produto final que não condiz com a tradição do auto da basílica, decidimos adiar para o próximo ano", garante, afirmando que a mudança de pároco do templo, com Padre Marcos Dias de Sales substituindo recentemente Padre Roberto Camillato, não tem nenhuma ligação com a decisão de não realizar a montagem.

"Já temos um produtor (Marcelo Lages) e vamos começar o planejamento do espetáculo em julho, para que, em 2024, consigamos fazer um retorno triunfal deste que é um dos eventos mais esperados pelos capixabas na Semana Santa", aponta Pessoa.

ONDE CONFERIR O AUTO DA PAIXÃO DE CRISTO NO ESTADO