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Diversão para a criançada

Páscoa com caça aos ovos e guloseimas em shoppings da Grande Vitória

Ações começam neste domingo com oficinas, brincadeiras, teatros e shows gratuitos para divertir toda a família
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 30 de Março de 2023 às 16:08

Páscoa em família, pintando ovos
Shoppings vão oferecer oficinas, caça aos ovos e muitas brincadeiras em clima de páscoa Crédito: Shutterstock
A páscoa está chegando e os shoppings da Grande Vitória estão preparando uma série de atrações para as famílias curtirem. E o melhor: de graça!
A programação especial começa neste sábado (01), com oficina de Ovinhos de Páscoa, pula-pula, siga as pegadas, toca do coelho, entre outras atividades no Shopping Praia da Costa. O mall ainda promete diversão com brincadeiras, teatro e diversão no domingo (02).
Ainda neste domingo (02), mas no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o projeto Diversão no Mestre vai realizar uma deliciosa oficina de Decoração Brownie. No local, os pequenos vão receber avental, os brownies já preparados e todo suporte necessário para criarem a decoração desses quitutes. Ao final da atividade, as crianças poderão saborear esses doces ou guardar para presentear alguém especial. E para quem não conseguir ir neste domingo, não precisa ficar triste. É que a oficina de Decoração Brownie volta a acontecer no domingo de Páscoa, dia 09 mas, desta vez, com a presença do Coelhinho da Páscoa, para divertir ainda mais a garotada. As atividades acontecem das 15h às 17h, no piso L1. Para participar é só chegar no local e realizar a inscrição.

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CAÇA AOS OVOS

Quem também está no clima é o Shopping Vitória, que programou uma caça aos ovos no fim de semana. Serão 200 ovos por dia durante a ação, que acontece das 14h às 20h neste sábado (01) e domingo (02), e continua no próximo fim de semana, nos dias 07, 08 e 09 de abril, que também terá a Parada de Páscoa com personagens animando o shopping.
Serão 10 cenários espalhados pelos corredores do mall. O participante deverá baixar o aplicativo “Caça aos Ovos Shopping Vitória” no seu smartphone e fazer a leitura em realidade aumentada dos cartazes localizados nos cenários, revelando os ovos capturados. Após a captura de 5 ovos, o participante chega até a animação final. Ao completar a missão, terá direito a resgatar o prêmio, um ovo de Páscoa da Cacau Show (Ovo Cacau Magia - 80g - chocolate ao leite). A retirada poderá ser feita no balcão de troca localizado no 1º piso do mall, em frente à Camicado.  Além da caça aos ovos, o mall vai realizar uma Parada da Páscoa nos dias 8 e 9 de abril.
Outro centro de compras que aposta na caça aos ovos é o Boulevard Vila Velha. Ela acontecerá no dia 8 de abril, das 15h às 17h, para 400 crianças que se inscreverem no site do mall. As crianças inscritas recebem o mapa dos chocolates e tem uma missão: descobrir em quais lojas as 10 patinhas dos coelhos estão escondidas. Quem encontrar, ganha uma sacolinha repleta de chocolates e balas.
Caça aos ovos da páscoa do Boulevard Vila Velha
Caça aos ovos da páscoa do Boulevard Vila Velha Crédito: Divulgação/Boulevard Vila Velha
Mas em todos os sábados do mês vão acontecer oficinas e várias outras brincadeiras para a criançada no Boulevard Vila Velha. A programação para a criançada inclui ainda pinturas de rosto e oficinas de massinha, de orelhas de coelho, de pintura de ovinhos decorativos e de coelhos de gesso, além de pinturas de rosto e bola mania.
O shopping Vila Velha reservou uma tarde repleta de atividades para a galerinha no dia 8 de abril. A programação é gratuita e rola na Área Externa do shopping, localizada na entrada da Avenida Luciano das Neves. Teatro infantil, caça aos ovos, pintura de rosto e oficina de personalização de coelho de gesso são algumas das atrações que animam as crianças.
*Com informações das assessorias dos shoppings consultados

PROGRAMAÇÃO

  • SÁBADO - 01/04

  • Caça aos Ovos Shopping Vitória 2023
  • Horário: 14h às 20h
  • Local: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)
  • Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br
  • Gratuito

  • Diversão na Praça – oficinas e brincadeiras
  • Horário: 17h às 20h
  • Oficinas de ovinhos de Páscoa e orelhas de coelho, pula-pula, siga as pegadas, toca do coelho, entre outras atividades.
  • Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1
  • Gratuito

  • Clubinho de Páscoa
  • Horário: 
  • 15h às 16h30 - Oficina Orelha de coelho (50 crianças)
  • 16h30 às 18h – Brincadeiras diversas
  • Local: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
  • Gratuito

  • DOMINGO - 02/04

  • Diversão na Praça – oficinas e brincadeiras
  • Horário: 17h às 20h
  • Oficinas de ovinhos de Páscoa e orelhas de coelho, pula-pula, siga as pegadas, toca do coelho, entre outras atividades.
  • Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1
  • Gratuito

  • Caça aos Ovos Shopping Vitória 2023
  • Horário: 14h às 20h
  • Local: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)
  • Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br
  • Gratuito

  • Tarde Encantada
  • Espetáculo ‘Alice e o Coelho no País das Maravilhas’
  • Horário: sessões às 15h e 16h
  • Local: Shopping Praia da Costa, piso L3
  • Inscrições: www.shoppingpraiadacosta.com.br
  • Gratuito

  • Diversão no Mestre – Gastronomia Divertida
  • Oficina de Brownie
  • Horário: 15h às 17h
  • Local: Praça de Alimentação (piso L1), Shopping Mestre Álvaro
  • Gratuito - Vagas limitadas
Espetáculo Alice No País das Maravilhas
Espetáculo Alice No País das Maravilhas será apresentado no Shop. Praia da Costa Crédito: Divulgação/Shopping Praia da Costa
  • 07/04 (SEXTA)

  • Caça aos Ovos Shopping Vitória 2023
  • Horário: 14h às 20h
  • Local: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)
  • Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br
  • Gratuito

  • 08/04 (SÁBADO)

  • Caça aos Ovos Shopping Vitória 2023
  • Horário: 14h às 20h
  • Local: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)
  • Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br
  • Gratuito

  • Parada de Páscoa
  • Horário: 13h às 18h
  • Local: Shopping Vitória (a ação acontece pelos corredores do mall, com paradas nas lojas de chocolate)
  • Gratuito

  • Clubinho de Páscoa
  • Horários:
  • 15h às 16h - Oficina de cestinha para Caça aos Ovos no teatro clubinho. 
  • 16h às 18h - Caça aos ovos com o Coelho Dengoso e o Docelícia - Inscrições no site do shopping
  • 17h às 18h – Brincadeiras no teatro clubinho (NÃO PRECISA FAZER INSCRIÇÃO)
  • Local: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
  • Gratuito

  • Clubinho de Páscoa (SVV)
  • Com teatro Infantil, caça aos ovos, pinturinha de rosto, personalização de coelho de gesso, entre outros
  • Horário: 13h às 18h
  • Local: área externa do Shopping Vila Velha (entrada da Avenida Luciano das Neves)
  • Gratuito

  • Diversão na Praça – oficinas e brincadeiras
  • Com vila da Páscoa, parada de Páscoa com bandinha, presença do Coelhinho da Páscoa e seus ajudantes Docelício e Chocolícia, chuva de balões, circuito do coelho, entre outras atividades
  • Horário: 17h às 20h
  • Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1
  • Gratuito

  • 09/04 (DOMINGO)
  • Caça aos Ovos Shopping Vitória 2023
  • Horário: 14h às 20h
  • Local: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)
  • Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br
  • Gratuito

  • Parada de Páscoa
  • Horário: 13h às 18h
  • Local: Shopping Vitória ( a ação acontece pelos corredores do mall, com paradas nas lojas de chocolate)
  • Gratuito

  • Tarde Encantada
  • Espetáculo ‘O coelhinho esquecido’
  • Horário: sessões às 15h e 16h
  • Local: Shopping Praia da Costa, piso L3
  • Inscrições: www.shoppingpraiadacosta.com.br
  • Gratuito

  • Diversão no Mestre – Gastronomia Divertida
  • Oficina de Brownie
  • Horário: 15h às 17h
  • Local: Praça de Alimentação (piso L1), Shopping Mestre Álvaro
  • Inscrições gratuitas no local - Vagas limitadas

  • Show do Macakids – especial Páscoa
  • Horário: 17 horas
  • Local: estacionamento externo – Piso L1 - Shopping Moxuara
  • Gratuito
  • 15/04 (SÁBADO)

  • Clubinho de Páscoa
  • Horários:
  • 15h às 16h30 - Oficina Pintura de ovinhos decorativos (50 crianças)
  • 16h30 às 18h – Brincadeiras diversas
  • Local: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
  • Gratuito

  • 22/04 (SÁBADO)

  • Clubinho de Páscoa
  • Horários:
  • 15h às 16h30 - Oficina coelho de gesso (50 crianças)
  • 16h30 às 18h - Brincadeiras para todas as crianças
  • Local: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
  • Gratuito

  • 29/04 (SÁBADO)

  • Clubinho de Páscoa
  • Horários:
  • 15h às 16h30 - Oficina de massinha (50 crianças) e Bola Mania e caça ao tesouro
  • Local: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
  • Gratuito

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