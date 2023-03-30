Páscoa com caça aos ovos e guloseimas em shoppings da Grande Vitória

Shoppings vão oferecer oficinas, caça aos ovos e muitas brincadeiras em clima de páscoa Crédito: Shutterstock

A páscoa está chegando e os shoppings da Grande Vitória estão preparando uma série de atrações para as famílias curtirem. E o melhor: de graça!

A programação especial começa neste sábado (01), com oficina de Ovinhos de Páscoa, pula-pula, siga as pegadas, toca do coelho, entre outras atividades no Shopping Praia da Costa. O mall ainda promete diversão com brincadeiras, teatro e diversão no domingo (02).

Ainda neste domingo (02), mas no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o projeto Diversão no Mestre vai realizar uma deliciosa oficina de Decoração Brownie. No local, os pequenos vão receber avental, os brownies já preparados e todo suporte necessário para criarem a decoração desses quitutes. Ao final da atividade, as crianças poderão saborear esses doces ou guardar para presentear alguém especial. E para quem não conseguir ir neste domingo, não precisa ficar triste. É que a oficina de Decoração Brownie volta a acontecer no domingo de Páscoa, dia 09 mas, desta vez, com a presença do Coelhinho da Páscoa, para divertir ainda mais a garotada. As atividades acontecem das 15h às 17h, no piso L1. Para participar é só chegar no local e realizar a inscrição.

CAÇA AOS OVOS

Quem também está no clima é o Shopping Vitória, que programou uma caça aos ovos no fim de semana. Serão 200 ovos por dia durante a ação, que acontece das 14h às 20h neste sábado (01) e domingo (02), e continua no próximo fim de semana, nos dias 07, 08 e 09 de abril, que também terá a Parada de Páscoa com personagens animando o shopping.

Serão 10 cenários espalhados pelos corredores do mall. O participante deverá baixar o aplicativo “Caça aos Ovos Shopping Vitória” no seu smartphone e fazer a leitura em realidade aumentada dos cartazes localizados nos cenários, revelando os ovos capturados. Após a captura de 5 ovos, o participante chega até a animação final. Ao completar a missão, terá direito a resgatar o prêmio, um ovo de Páscoa da Cacau Show (Ovo Cacau Magia - 80g - chocolate ao leite). A retirada poderá ser feita no balcão de troca localizado no 1º piso do mall, em frente à Camicado. Além da caça aos ovos, o mall vai realizar uma Parada da Páscoa nos dias 8 e 9 de abril.

400 crianças que se inscreverem Outro centro de compras que aposta na caça aos ovos é o Boulevard Vila Velha. Ela acontecerá no dia 8 de abril, das 15h às 17h, paraque se inscreverem no site do mall . As crianças inscritas recebem o mapa dos chocolates e tem uma missão: descobrir em quais lojas as 10 patinhas dos coelhos estão escondidas. Quem encontrar, ganha uma sacolinha repleta de chocolates e balas.

Caça aos ovos da páscoa do Boulevard Vila Velha Crédito: Divulgação/Boulevard Vila Velha

Mas em todos os sábados do mês vão acontecer oficinas e várias outras brincadeiras para a criançada no Boulevard Vila Velha. A programação para a criançada inclui ainda pinturas de rosto e oficinas de massinha, de orelhas de coelho, de pintura de ovinhos decorativos e de coelhos de gesso, além de pinturas de rosto e bola mania.

O shopping Vila Velha reservou uma tarde repleta de atividades para a galerinha no dia 8 de abril. A programação é gratuita e rola na Área Externa do shopping, localizada na entrada da Avenida Luciano das Neves. Teatro infantil, caça aos ovos, pintura de rosto e oficina de personalização de coelho de gesso são algumas das atrações que animam as crianças.

*Com informações das assessorias dos shoppings consultados

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO - 01/04





Caça aos Ovos Shopping Vitória 2023

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)

Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br

Gratuito





Diversão na Praça – oficinas e brincadeiras

Horário: 17h às 20h

Oficinas de ovinhos de Páscoa e orelhas de coelho, pula-pula, siga as pegadas, toca do coelho, entre outras atividades.

Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1

Gratuito





Clubinho de Páscoa

Horário:

15h às 16h30 - Oficina Orelha de coelho (50 crianças)

16h30 às 18h – Brincadeiras diversas

Local: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha

Gratuito





DOMINGO - 02/04





Diversão na Praça – oficinas e brincadeiras

Horário: 17h às 20h

Oficinas de ovinhos de Páscoa e orelhas de coelho, pula-pula, siga as pegadas, toca do coelho, entre outras atividades.

Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1

Gratuito





Caça aos Ovos Shopping Vitória 2023

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)

Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br

Gratuito





Tarde Encantada

Espetáculo ‘Alice e o Coelho no País das Maravilhas’

Horário: sessões às 15h e 16h

Local: Shopping Praia da Costa, piso L3

Inscrições: www.shoppingpraiadacosta.com.br

Gratuito





Diversão no Mestre – Gastronomia Divertida

Oficina de Brownie

Horário: 15h às 17h

Local: Praça de Alimentação (piso L1), Shopping Mestre Álvaro

Gratuito - Vagas limitadas

Espetáculo Alice No País das Maravilhas será apresentado no Shop. Praia da Costa Crédito: Divulgação/Shopping Praia da Costa

07/04 (SEXTA)





Caça aos Ovos Shopping Vitória 2023

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)

Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br

Gratuito





08/04 (SÁBADO)





Caça aos Ovos Shopping Vitória 2023

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)

Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br

Gratuito





Parada de Páscoa

Horário: 13h às 18h

Local: Shopping Vitória (a ação acontece pelos corredores do mall, com paradas nas lojas de chocolate)

Gratuito





Clubinho de Páscoa

Horários:

15h às 16h - Oficina de cestinha para Caça aos Ovos no teatro clubinho.

16h às 18h - Caça aos ovos com o Coelho Dengoso e o Docelícia - Inscrições no site do shopping

17h às 18h – Brincadeiras no teatro clubinho (NÃO PRECISA FAZER INSCRIÇÃO)

Local: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha

Gratuito





Clubinho de Páscoa (SVV)

Com teatro Infantil, caça aos ovos, pinturinha de rosto, personalização de coelho de gesso, entre outros

Horário: 13h às 18h

Local: área externa do Shopping Vila Velha (entrada da Avenida Luciano das Neves)

Gratuito





Diversão na Praça – oficinas e brincadeiras

Com vila da Páscoa, parada de Páscoa com bandinha, presença do Coelhinho da Páscoa e seus ajudantes Docelício e Chocolícia, chuva de balões, circuito do coelho, entre outras atividades

Horário: 17h às 20h

Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1

Gratuito





09/04 (DOMINGO)

Caça aos Ovos Shopping Vitória 2023

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping Vitória (a Caça aos Ovos acontece via aplicativo, nos cenários espalhados nos corredores do mall)

Regulamento: www.shoppingvitoria.com.br

Gratuito





Parada de Páscoa

Horário: 13h às 18h

Local: Shopping Vitória ( a ação acontece pelos corredores do mall, com paradas nas lojas de chocolate)

Gratuito





Tarde Encantada

Espetáculo ‘O coelhinho esquecido’

Horário: sessões às 15h e 16h

Local: Shopping Praia da Costa, piso L3

Inscrições: www.shoppingpraiadacosta.com.br

Gratuito





Diversão no Mestre – Gastronomia Divertida

Oficina de Brownie

Horário: 15h às 17h

Local: Praça de Alimentação (piso L1), Shopping Mestre Álvaro

Inscrições gratuitas no local - Vagas limitadas





Show do Macakids – especial Páscoa

Horário: 17 horas

Local: estacionamento externo – Piso L1 - Shopping Moxuara

Gratuito