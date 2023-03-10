Domingos Martins abre programação e Vila da Páscoa nesta sexta (10)

Páscoa em Domingos Martins: Vila da Páscoa Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

Domingos Martins dá início à sua programação especial de Páscoa nesta sexta-feira (10). A cidade está toda decorada para receber o Coelhinho da Páscoa, que terá uma vila ambientada na Praça Arthur Gerhardt, em Campinho. A abertura oficial será às 10h, com a presença do anfitrião e apresentação com Eden Show. A visitação está aberta até o dia 9 de abril.

A presença do Coelhinho da Páscoa também está garantida em todos os finais de semana do evento, para fotos com o público e distribuição e balas e guloseimas. Veja dias e horários da presença do Coelhinho ao final desta reportagem.

Nesta edição a Vila da Páscoa será ambientada no coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, no centro de Campinho. Como já é tradição, o ambiente temático vai abrigar a Casa do Coelhinho, um balanço decorado para fotos, além de horta, ovos e muitos personagens alusivos à época. Além do coreto, a principal praça de Campinho terá decoração especial nos canteiros com coelhos, ovos de Páscoa e outros itens, ornamentados em parceria com empresas e entidades do município.

Outro destaque deste ano é que a decoração tem foco para peças rústicas e artesanais. A Osterbaum, árvore típica alemã decorada com casquinhas de ovos, também estará na praça principal de Campinho.

Páscoa em Domingos Martins: a Osterbaum, árvore típica alemã decorada com casquinhas de ovos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

“Queremos dar destaque às pinturas manuais, ao trabalho tão rico e bonito realizado por nossos artesãos, por isso toda a decoração foi pensada para traduzir a nossa cultura e influências alemãs na celebração da Páscoa”, detalha a secretária municipal de Cultura e Turismo interina, Dulciele Stein Suela.

OUTROS LOCAIS DECORADOS

A Rua João Batista Wernersbach, a Rua de Lazer, também será decorada especialmente para o período da Páscoa, em uma parceria entre a Prefeitura e os comerciantes locais. Toda a via será enfeitada com ovos gigantes e o coreto central da rua será a localização da Osterbaum decorada com casquinhas de ovos.

A Rua das Flores, a Praça da Biquinha, o Centro Cultural Imperador e o portal da cidade também serão preparados com decoração temática.

Páscoa em Domingos Martins: Vila da Páscoa Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

HORÁRIOS DO COELHO NA VILA

10/03 (Sexta-Feira): 10h e 15h

11/03 (Sábado): 17h e 20h



12/03 (Domingo): 13h e 17h



18/03 (Sábado): 17h e 20h



19/03 (Domingo): 13h e 17h



25/03 (Sábado): 17h e 20h



26/03 (Domingo): 13h e 17h



01/04 (Sábado): 17h e 20h



02/04 (Domingo): 13h e 17h



08/04 (Sábado): 17h e 20h



09/04 (Domingo de Páscoa): 09h e 14h

