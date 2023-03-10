Domingos Martins abre programação e Vila da Páscoa nesta sexta (10)

Domingos Martins dá início à sua programação especial de Páscoa nesta sexta-feira (10). A cidade está toda decorada para receber o Coelhinho da Páscoa, que terá uma vila ambientada na Praça Arthur Gerhardt, em Campinho. A abertura oficial será às 10h, com a presença do anfitrião e apresentação com Eden Show. A visitação está aberta até o dia 9 de abril.
A presença do Coelhinho da Páscoa também está garantida em todos os finais de semana do evento, para fotos com o público e distribuição e balas e guloseimas. Veja dias e horários da presença do Coelhinho ao final desta reportagem.
Nesta edição a Vila da Páscoa será ambientada no coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, no centro de Campinho. Como já é tradição, o ambiente temático vai abrigar a Casa do Coelhinho, um balanço decorado para fotos, além de horta, ovos e muitos personagens alusivos à época. Além do coreto, a principal praça de Campinho terá decoração especial nos canteiros com coelhos, ovos de Páscoa e outros itens, ornamentados em parceria com empresas e entidades do município.
Outro destaque deste ano é que a decoração tem foco para peças rústicas e artesanais. A Osterbaum, árvore típica alemã decorada com casquinhas de ovos, também estará na praça principal de Campinho.
“Queremos dar destaque às pinturas manuais, ao trabalho tão rico e bonito realizado por nossos artesãos, por isso toda a decoração foi pensada para traduzir a nossa cultura e influências alemãs na celebração da Páscoa”, detalha a secretária municipal de Cultura e Turismo interina, Dulciele Stein Suela.
OUTROS LOCAIS DECORADOS
A Rua João Batista Wernersbach, a Rua de Lazer, também será decorada especialmente para o período da Páscoa, em uma parceria entre a Prefeitura e os comerciantes locais. Toda a via será enfeitada com ovos gigantes e o coreto central da rua será a localização da Osterbaum decorada com casquinhas de ovos.
A Rua das Flores, a Praça da Biquinha, o Centro Cultural Imperador e o portal da cidade também serão preparados com decoração temática.
HORÁRIOS DO COELHO NA VILA
- 10/03 (Sexta-Feira): 10h e 15h
- 11/03 (Sábado): 17h e 20h
- 12/03 (Domingo): 13h e 17h
- 18/03 (Sábado): 17h e 20h
- 19/03 (Domingo): 13h e 17h
- 25/03 (Sábado): 17h e 20h
- 26/03 (Domingo): 13h e 17h
- 01/04 (Sábado): 17h e 20h
- 02/04 (Domingo): 13h e 17h
- 08/04 (Sábado): 17h e 20h
- 09/04 (Domingo de Páscoa): 09h e 14h
*Com informações da Prefeitura de Domingos Martins