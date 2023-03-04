Que tal dar um pulo na Praia da Cerca, em Guarapari?

Destino certo no verão, as praias de Guarapari são disputadas por capixabas e turistas. Encontrar um pedacinho de areia para abrir o guarda-sol, a canga ou a cadeira de praia muitas vezes é um desafio. Nesse caso, se você busca uma orla mais calma, com menos aglomeração, então precisa dar um pulo na Praia da Cerca, mais um dos destaques da série “ES fora do óbvio” de A Gazeta.