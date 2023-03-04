Que tal dar um pulo na Praia da Cerca, em Guarapari?

Destino certo no verão, as praias de Guarapari são disputadas por capixabas e turistas. Encontrar um pedacinho de areia para abrir o guarda-sol, a canga ou a cadeira de praia muitas vezes é um desafio. Nesse caso, se você busca uma orla mais calma, com menos aglomeração, então precisa dar um pulo na Praia da Cerca, mais um dos destaques da série “ES fora do óbvio” de A Gazeta.
E o melhor é que ela fica bem ao lado da movimentadíssima Praia do Morro. Então, se o espaço estiver mais disputado por lá, é só seguir pela Avenida Beira-Mar, sentido norte, virar ao final da via e se deparar com um cenário espetacular.
Confira no vídeo o que esse recanto reserva para você e sua família.