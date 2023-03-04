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ES fora do óbvio

Que tal dar um pulo na Praia da Cerca, em Guarapari?

Roteiro é uma dica imperdível para quem quer fugir das praias de maiores aglomerações no badalado balneário de Guarapari, no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Março de 2023 às 16:29

Destino certo no verão, as praias de Guarapari são disputadas por capixabas e turistas. Encontrar um pedacinho de areia para abrir o guarda-sol, a canga ou a cadeira de praia muitas vezes é um desafio. Nesse caso, se você busca uma orla mais calma, com menos aglomeração, então precisa dar um pulo na Praia da Cerca, mais um dos destaques da série “ES fora do óbvio” de A Gazeta.
E o melhor é que ela fica bem ao lado da movimentadíssima Praia do Morro. Então, se o espaço estiver mais disputado por lá, é só seguir pela Avenida Beira-Mar, sentido norte, virar ao final da via e se deparar com um cenário espetacular.
Confira no vídeo o que esse recanto reserva para você e sua família.

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