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Recanto preservado

ES fora do óbvio: conheça a Praia de Gramuté, paraíso escondido em Aracruz

Orla no Litoral Norte do Estado tem cerca de 600 metros de faixa de areia, piscinas naturais e faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 08:40

Logo na entrada de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, antes do portal do município para quem sai de Vitória, existe um recanto de paz e tranquilidade, com um visual de tirar o fôlego: a Praia de Gramuté.
Para acessar esse pedacinho do paraíso — ainda pouco desbravado e que faz parte da série "ES fora do óbvio" — é preciso caminhar cerca de 5 minutos por uma trilha. E logo você se depara com águas claras e mornas, muito verde no entorno e piscinas naturais.
Gramuté tem uma extensão aproximada de 600 metros de faixa de areia, ótima para uma caminhada. Dá ainda para explorar algumas trilhas, que levam a outras enseadas encantadoras. O local também é muito buscado por quem ama pescar ou curte mergulho. Conheça mais sobre a praia no vídeo.

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