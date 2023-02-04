ES fora do óbvio: conheça a Praia de Gramuté, paraíso escondido em Aracruz

Para acessar esse pedacinho do paraíso — ainda pouco desbravado e que faz parte da série "ES fora do óbvio" — é preciso caminhar cerca de 5 minutos por uma trilha. E logo você se depara com águas claras e mornas, muito verde no entorno e piscinas naturais.

Gramuté tem uma extensão aproximada de 600 metros de faixa de areia, ótima para uma caminhada. Dá ainda para explorar algumas trilhas, que levam a outras enseadas encantadoras. O local também é muito buscado por quem ama pescar ou curte mergulho. Conheça mais sobre a praia no vídeo.