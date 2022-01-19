Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • "Deu Praia": conheça as belezas de Barra do Sahy, em Aracruz
Litoral Norte

"Deu Praia": conheça as belezas de Barra do Sahy, em Aracruz

Destino é muito procurado por famílias durante o verão. Além do mar tranquilo, a infraestrutura da praia conta com quiosques, duchas e banheiros espalhados por toda orla
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 11:15

Sahy, em tupi, significa "olhos miúdos" ou "água dos olhos". Em Aracruz, Litoral Norte do Espírito Santo, uma praia leva esse nome: a "Barra do Sahy". A cerca de duas horas da capital Vitória, seguindo pela ES-010, o local é um destino perfeito para quem busca relaxar. Apesar de não ser muito grande, a praia possui tudo que um turista precisa para curtir um dia inteiro sem preocupações.
As águas mansas - e levemente geladas- no período do verão, certamente caem bem para refrescar em um dia ensolarado. Ideal para família, amigos e crianças, a praia chama a atenção pela beleza e localização. Não há prédios grandes por perto, a única grande construção é o Estaleiro Jurong, no final da orla.
Contando com quatro quiosques na areia, equipados com banheiro, a Barra do Sahy oferece muitas delícias da região. Um dos pratos especiais é a porção de filé de baiacu, que custa em média R$ 60. Também tem o queridinho dos banhistas, o peroá com fritas, que custa cerca de R$ 80, e, é claro, a tradicional moqueca capixaba. Há opções de restaurantes, pastelarias e sorveterias no entorno da praia.
O
O "Deu Praia" te leva até a praia "Barra do Sahy" em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Para matar a sede, que tal um bom drink? Alguns dos estabelecimentos servem bebidas especiais por um preço de R$ 25. Lógico que também não podemos deixar de fora a água de coco, sendo comercializada na região entre R$ 3 a R$ 5. Pela orla, é possível encontrar muitas duchas, lixeiras e vagas de estacionamento. Cabe ressaltar ainda que o local dispõe de algumas opções de pousadas e casas de aluguel.
Mas não é só a estrutura que atrai visitantes para a Barra do Sahy, a comunidade do surf também é bem presente por lá. De acordo com o surfista e comerciante, Cristiano Alvarenga, a praia é um pico de ondas "secreto".
“É um pico ainda um pouco ‘secreto’, mas frequentado também pelos locais e moradores da comunidade. É uma onda muito boa, nós desenvolvemos vários trabalhos ao longo do ano com aulas de surf e vendas de materiais para a prática do esporte"

Veja Também

Conheça as praias da Direita e da Esquerda na Ilha do Boi, em Vitória

"Deu Praia": conheça a Praia Costa Azul, em Iriri, no Litoral Sul do ES

"Deu Praia": conheça Guriri, a praia mais agitada do Litoral Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Turismo Verão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados