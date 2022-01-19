"Deu Praia": conheça as belezas de Barra do Sahy, em Aracruz

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Sahy, em tupi, significa "olhos miúdos" ou "água dos olhos". Em Aracruz, Litoral Norte do Espírito Santo, uma praia leva esse nome: a "Barra do Sahy". A cerca de duas horas da capital Vitória, seguindo pela ES-010, o local é um destino perfeito para quem busca relaxar. Apesar de não ser muito grande, a praia possui tudo que um turista precisa para curtir um dia inteiro sem preocupações.

As águas mansas - e levemente geladas- no período do verão, certamente caem bem para refrescar em um dia ensolarado. Ideal para família, amigos e crianças, a praia chama a atenção pela beleza e localização. Não há prédios grandes por perto, a única grande construção é o Estaleiro Jurong, no final da orla.

Contando com quatro quiosques na areia, equipados com banheiro, a Barra do Sahy oferece muitas delícias da região. Um dos pratos especiais é a porção de filé de baiacu, que custa em média R$ 60. Também tem o queridinho dos banhistas, o peroá com fritas, que custa cerca de R$ 80, e, é claro, a tradicional moqueca capixaba. Há opções de restaurantes, pastelarias e sorveterias no entorno da praia.

O "Deu Praia" te leva até a praia "Barra do Sahy" em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Para matar a sede, que tal um bom drink? Alguns dos estabelecimentos servem bebidas especiais por um preço de R$ 25. Lógico que também não podemos deixar de fora a água de coco, sendo comercializada na região entre R$ 3 a R$ 5. Pela orla, é possível encontrar muitas duchas, lixeiras e vagas de estacionamento. Cabe ressaltar ainda que o local dispõe de algumas opções de pousadas e casas de aluguel.

Mas não é só a estrutura que atrai visitantes para a Barra do Sahy, a comunidade do surf também é bem presente por lá. De acordo com o surfista e comerciante, Cristiano Alvarenga, a praia é um pico de ondas "secreto".