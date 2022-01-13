"Deu Praia": conheça Guriri, a praia mais agitada do Litoral Norte do ES

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Localizada no balneário de Barra Nova, em São Mateus , a praia de Guriri impressiona pela sua infraestrutura e preservação. No verão, muitos turistas vão curtir o balneário que fica a 230 km da capital Vitória, cerca de 4h de viagem pela BR 101, seguindo mais 13 km pela rodovia ES 010. Além de ser um local ideal para famílias, muitos jovens passaram a frequentar a região nos últimos anos.

Guriri, que significa "coco pequeno” na língua tupi, é uma ilha com quase 43km de faixa de areia. A área de vegetação de restinga é cercada para conter a preservação, o que também dá um charme ao lugar. Sem muita interferência urbana, é possível encontrar na praia algumas barracas com mesas e cadeiras. Uma porção de filé de pescadinha com fritas para quatro pessoas, por exemplo, sai em média R$ 75.

A praia de Guriri, em São Mateus, é uma das mais agitadas do litoral norte do ES Crédito: Fernando Madeira

O mar de águas um pouco mais quentes em comparação ao Litoral Sul do Espírito Santo é um convite indispensável para um mergulho. Não há banheiro por lá, mas é possível encontrar duchas espalhadas pela orla. O local também dispõe de salva-vidas em vários pontos, além de passarelas acessíveis. Estacionar o carro não é difícil, mas dá para encontrar vagas na beira da praia.

Do outro lado da orla existem diversas opções de hospedagem e restaurantes para todos os estilos e comodidades. A ilha conta com farmácias e padarias bem localizadas e de fácil acesso.