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Deu Praia

Verão 2022: explore a Bacutia e a Peracanga, as praias badaladas de Guarapari

Famosas pela agitação, as praias de Bacutia e Peracanga, em Guarapari, atraem centenas de turistas todos os anos. São cerca de 68 quilômetros de viagem saindo de Vitória
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 14:33

Praia da Bacutia em Guarapari
A praia da Bacutia é uma das principais de Guarapari Crédito: Vitor Jubini
Vamos explorar duas das praias mais badaladas do Espírito Santo: Bacutia e Peracanga, em Guarapari. A cerca de 68 quilômetros da capital Vitória, o acesso é através da Rodovia do Sol até o centro de Guarapari, seguindo mais sete quilômetros para Enseada Azul.  Sinônimo de curtição, as praias ficam uma ao lado da outra e atraem centenas de turistas todo verão.
Com 450 metros de extensão, a praia de Bacutia chama atenção pela vegetação no entorno. O mar tranquilo e de cor verde-esmeralda faz do local propício para curtir com a família e amigos. Sem muita infraestrutura, não há quiosques, banheiros ou chuveiros pela areia, apenas algumas barracas de drinques. É proibido fazer churrasco e escutar música em caixinhas de som.
Chegar na Bacutia e Peracanga é fácil, inclusive dá para ir por transporte público. Mas os turistas que optarem ir de carro, é bom ficar atento em relação às vagas na beira da orla. Estacionar em qualquer uma das praias é somente por esquema rotativo no verão, permitido ficar no máximo até quatro horas de permanência. 
Já em Peracanga, o banhista encontra um pouco mais de recursos em comparação a Bacutia. Ao longo de quase um quilômetro de extensão, as famosas barracas da praia servem porções na areia. Um peroá frito para quatro pessoas, por exemplo, sai em média R$ 100. 
Para se aventurar no mar, as bananas boat são a verdadeira sensação. Além disso, os amantes de esportes como stand up paddle, frescobol e caiaque podem se divertir por ali. Em relação a hospedagens, a região dispões de algumas opções de pousadas e casas para serem alugadas. Mas o importante mesmo é separar um dia para conhecer essas maravilhas de Guarapari.

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