Verão 2022: explore a Bacutia e a Peracanga, as praias badaladas de Guarapari

A praia da Bacutia é uma das principais de Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Vamos explorar duas das praias mais badaladas do Espírito Santo: Bacutia e Peracanga, em Guarapari. A cerca de 68 quilômetros da capital Vitória, o acesso é através da Rodovia do Sol até o centro de Guarapari, seguindo mais sete quilômetros para Enseada Azul. Sinônimo de curtição, as praias ficam uma ao lado da outra e atraem centenas de turistas todo verão.

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Com 450 metros de extensão, a praia de Bacutia chama atenção pela vegetação no entorno. O mar tranquilo e de cor verde-esmeralda faz do local propício para curtir com a família e amigos. Sem muita infraestrutura, não há quiosques, banheiros ou chuveiros pela areia, apenas algumas barracas de drinques. É proibido fazer churrasco e escutar música em caixinhas de som.

Chegar na Bacutia e Peracanga é fácil, inclusive dá para ir por transporte público. Mas os turistas que optarem ir de carro, é bom ficar atento em relação às vagas na beira da orla. Estacionar em qualquer uma das praias é somente por esquema rotativo no verão, permitido ficar no máximo até quatro horas de permanência.

Já em Peracanga, o banhista encontra um pouco mais de recursos em comparação a Bacutia. Ao longo de quase um quilômetro de extensão, as famosas barracas da praia servem porções na areia. Um peroá frito para quatro pessoas, por exemplo, sai em média R$ 100.