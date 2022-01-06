Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Conheça a Praia do Morro, um dos destinos mais procurados de Guarapari
Deu Praia

Conheça a Praia do Morro, um dos destinos mais procurados de Guarapari

Local fica cerca de 49 km da capital Vitória e possui uma das melhores infraestruturas do Espírito Santo. Veja detalhes do local e marque no mapa de férias
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 06:00

Cerca de 49 quilômetros separam Vitória e uma das praias mais movimentadas do Espírito Santo no verão, a Praia do Morro, em Guarapari. O local é um destino muito procurado pelos turistas - principalmente os mineiros -  nessa época do ano. Com mar tranquilo, água de cor clara e boa infraestrutura, a área é propícia para quem busca curtir com a família. Esta é a praia que inicia a temporada de Verão de HZ, que chamaremos de Deu Praia.
O acesso mais fácil até a Praia do Morro é pela Rodovia do Sol, um pouco mais de uma hora de viagem. O nome “Praia do Morro” se dá por causa do Morro da Pescaria no final da orla, um atrativo natural que chama atenção e deixa o lugar ainda mais belo. Mas além das belezas da natureza, a infraestrutura também é um ponto positivo. São 26 quiosques e seis estações de banheiros por toda praia.
Comer na orla é uma experiência deliciosa, pois encontramos as famosas porções de peroá frito ou filé de baiacu, que custam cerca de R$90 (serve quatro pessoas). Também é possível pedir a tradicional moqueca capixaba. Passar o dia inteiro na orla é um convite perfeito para os turistas, principalmente para os mineiros nessa época do ano.
Praia do Morro em Guarapari
Praia do Morro em Guarapari Crédito: Vitor Jubini
Entre as principais formas de hospedagem no local, hotéis, pousadas e diversos apartamentos de casas de aluguel para temporada. A região conta com farmácias, supermercados e restaurantes por perto. Cabe ressaltar que estacionar perto da praia é só por esquema de rotativo.
Opções para se divertir na Praia do Morro não faltam, o local conta com várias bananas boat, caiaques e stand ups paddle. Além das aventuras, um passeio interessante é conhecer o monumento do “Marlin Azul”, em homenagem ao maior peixe dessr tipo encontrado em Guarapari.

Veja Também

Vila Velha tem ilhas paradisíacas a poucos metros da praia

Tigrão é a atração turística mais badalada de Guarapari

Praia em Guarapari é portão de entrada para rota de paraísos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Turismo Turismo no ES Verão Verão no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados