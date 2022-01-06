Conheça a Praia do Morro, um dos destinos mais procurados de Guarapari

Cerca de 49 quilômetros separam Vitória e uma das praias mais movimentadas do Espírito Santo no verão, a Praia do Morro, em Guarapari. O local é um destino muito procurado pelos turistas - principalmente os mineiros - nessa época do ano. Com mar tranquilo, água de cor clara e boa infraestrutura, a área é propícia para quem busca curtir com a família. Esta é a praia que inicia a temporada de Verão de HZ, que chamaremos de Deu Praia.

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O acesso mais fácil até a Praia do Morro é pela Rodovia do Sol, um pouco mais de uma hora de viagem. O nome “Praia do Morro” se dá por causa do Morro da Pescaria no final da orla, um atrativo natural que chama atenção e deixa o lugar ainda mais belo. Mas além das belezas da natureza, a infraestrutura também é um ponto positivo. São 26 quiosques e seis estações de banheiros por toda praia.

Comer na orla é uma experiência deliciosa, pois encontramos as famosas porções de peroá frito ou filé de baiacu, que custam cerca de R$90 (serve quatro pessoas). Também é possível pedir a tradicional moqueca capixaba. Passar o dia inteiro na orla é um convite perfeito para os turistas, principalmente para os mineiros nessa época do ano.

Praia do Morro em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Entre as principais formas de hospedagem no local, hotéis, pousadas e diversos apartamentos de casas de aluguel para temporada. A região conta com farmácias, supermercados e restaurantes por perto. Cabe ressaltar que estacionar perto da praia é só por esquema de rotativo.