Praia de Camburi é a preferida para esportes e exercícios em Vitória

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A Praia de Camburi fica em Vitória, na capital do Espírito Santo, bem pertinho do aeroporto e dos principais hotéis da cidade.

Com uma extensa faixa de areia e um largo calçadão, a praia é perfeita para praticar exercícios e esportes. O visual garante um ânimo extra para quem tem disposição de acordar cedo, dar aquela corridinha, uma volta de skate ou de bicicleta.

O calçadão é iluminado, tem quiosques estruturados e também chuveiros. O calçadão tem espaço separado para pedestres e ciclistas. Camburi tem rampas de skate e patins, praças e parques para crianças e cachorros, opções de lazer para todos.

Também não pode faltar uma paradinha para beber uma água de coco bem gelada! Os ambulantes ficam em diversos pontos da praia.