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Praia de Camburi é a preferida para esportes e exercícios em Vitória

A praia tem uma extensa faixa de areia e um largo calçadão; o visual garante um ânimo extra para quem tem disposição de acordar cedo. Vale a pena ir até o píer de Iemanjá para apreciar uma vista panorâmica
Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 14:38

A Praia de Camburi fica em Vitória, na capital do Espírito Santo, bem pertinho do aeroporto e dos principais hotéis da cidade.
Com uma extensa faixa de areia e um largo calçadão, a praia é perfeita para praticar exercícios e esportes. O visual garante um ânimo extra para quem tem disposição de acordar cedo, dar aquela corridinha, uma volta de skate ou de bicicleta.

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O calçadão é iluminado, tem quiosques estruturados e também chuveiros. O calçadão tem espaço separado para pedestres e ciclistas. Camburi tem rampas de skate e patins, praças e parques para crianças e cachorros, opções de lazer para todos.
Também não pode faltar uma paradinha para beber uma água de coco bem gelada! Os ambulantes ficam em diversos pontos da praia.
Vale a pena ir até a ponta do píer de Iemanjá, onde é possível pescar e também apreciar uma vista panorâmica de Camburi. É incrível!

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