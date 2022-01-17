"Deu Praia": conheça a Praia Costa Azul, em Iriri, no Litoral Sul do ES

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Localizada no centro de Iriri, balneário de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, a Praia Costa Azul é um destino bastante procurado no verão capixaba. Cerca de 90 km separam a praia da capital, Vitória, e o caminho pode ser feito tanto pela Rodovia do Sol quanto pela BR-101. As águas mansas e os quiosques à beira-mar atraem todos os anos turistas que procuram um local tranquilo e estruturado.

O mar calmo de Iriri é um convite para relaxar em uma das praias mais aconchegantes do Litoral Sul. Ideal para crianças, muitas famílias escolhem o balneário para curtir as férias de janeiro. Além da praia contar com salva-vidas - o que tranquiliza quem tem filhos pequenos-, a região possui tudo o que um turista precisa para não “passar aperto”.

Praia Costa Azul, em Iriri, litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Ao longo dos 440 metros de extensão, a orla da Praia Costa Azul conta com seis estações de quiosques, todos equipados com banheiro acessível. No cardápio do litoral, o famoso peroá com fritas, que serve até quatro pessoas, custando em média R$ 110. Também há opções de camarão VG ao alho e óleo, moqueca de robalo, além do arroz de carnaval, com camarão, peixe desfiado, sururu, queijo e banana frita.

Já em relação ao lazer, que tal dar uma volta nas "aventureiras" bananas boat? O passeio é uma verdadeira sensação entre jovens e adultos. E para as pessoas que preferirem algo menos radical, uma boa pedida é o caiaque duplo ou individual e o stand up paddle, ambos cerca de R$ 30.