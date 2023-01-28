ES fora do óbvio: surpreenda-se com as falésias de Marataízes

Se você está em busca do fator “uau” neste verão, pode pegar o caminho rumo ao Sul do Espírito Santo. É lá que se encontra uma beleza natural que impacta e deslumbra os visitantes: as falésias de Marataízes.
São verdadeiras muralhas lapidadas pelo tempo, com cerca de 6 quilômetros de extensão e que podem chegar a 40 metros de altura.
Então, caso esteja planejando curtir as atrações do município, como a Praia do Cação e a badalada Lagoa do Siri, que tal dar uma esticadinha, seguindo pela Rodovia do Sol? Acredite, você vai se deslumbrar.