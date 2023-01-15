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Verão

Confira dicas de trilhas no ES para todos os tipos de aventureiros

Das mais tranquilas até as mais radicais, há roteiros para quem quer curtir a natureza, apreciar belas paisagens e até explorar lugares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 09:13

Você curte fazer uma trilha? Pois saiba que o Espírito Santo tem roteiros para todos os gostos, idades e níveis de adrenalina. A Gazeta mostra alguns desses destinos que unem atividade física ao contato com a natureza, passando por paisagens simplesmente espetaculares. 
Tem trilhas que podem ser feitas até por crianças, como a do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, que levam o visitante a lagoas e ao mar. E tem as mais radicais, como a do Forno Grande, em Castelo, onde é possível chegar ao pico do segundo ponto mais alto do Estado. Confira as dicas e aproveite!

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