Confira dicas de trilhas no ES para todos os tipos de aventureiros

Você curte fazer uma trilha? Pois saiba que o Espírito Santo tem roteiros para todos os gostos, idades e níveis de adrenalina. A Gazeta mostra alguns desses destinos que unem atividade física ao contato com a natureza, passando por paisagens simplesmente espetaculares.
Tem trilhas que podem ser feitas até por crianças, como a do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, que levam o visitante a lagoas e ao mar. E tem as mais radicais, como a do Forno Grande, em Castelo, onde é possível chegar ao pico do segundo ponto mais alto do Estado. Confira as dicas e aproveite!