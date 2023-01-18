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Rotas para explorar

ES fora do óbvio: o que fazer na Lagoa Nova, em Linhares

Com uma boa infraestrutura, esse mar de água doce no Norte do Estado é ideal para se divertir com a família ou praticar esportes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 10:05

Que tal dar um mergulho em um mar de água doce? Então, partiu Lagoa Nova, em Linhares. Conhecida como a Capital das Lagoas, a cidade concentra nada menos do que 84% da água doce do Espírito Santo
E aposto que a Lagoa Juparanã, a maior e mais procurada, logo vem à cabeça, certo? Mas que tal explorar novas rotas e seguir até a Lagoa Nova, que não perde em nada em belezas e infraestrutura? Ali, é possível passar o dia com a família, tomando banho ou relaxando sob as árvores da orla, e praticar esportes aquáticos. 
Ela fica a cerca de 18 quilômetros do centro de Linhares e vale muito a pena conhecer. 

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