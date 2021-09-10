Parque do Forno Grande: 7 atrativos para conhecer na região em Castelo

Plantação de lavanda

A cerca de 400 metros do centro de visitantes da entrada do Parque Estadual do Forno Grande, seguindo por trilha, é possível conhecer a cachoeira que recebe o mesmo nome do local. Segundo informações do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), é uma cachoeira temporária de 30 metros de altura, com água nos meses de verão. Mais informações sobre o parque podem ser obtidas por meio do Iema pelo email: [email protected] ou telefone: (27) 3636-2500.

A 1.200 metros do centro de visitantes do parque, estão as piscinas naturais formadas e trabalhadas pela água nas fraturas da rocha. Devido à presença mineral nas rochas, assim como da matéria orgânica de plantas em decomposição, a água ganha um tom amarelado.

O pico, que tem o mesmo nome do parque, é o segundo ponto mais alto do Estado, com 2.029 metros de altitude, ficando atrás do Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. O horário de funcionamento é das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento. A trilha pode ser feita somente até as 14h.

Com um cenário inusitado e temático, uma opção para saborear um bom café é na cafeteria Café na Tuia. O espaço charmoso e aconchegante funciona aos sábados, das 9h às 19h, e aos domingos, das 9h às 16h. O contato para mais informações é (28) 99966-8802.

A colheita dos Morangos Kuster fica às margens da rodovia que dá acesso ao parque. No local, o cliente pode ir colhendo e degustando, com direito a leite condensado para saborear o fruto na hora. A venda de morangos custa R$ 20 o quilo. Aos sábados e domingos, o local funciona das 9h às 16h. Para visitar durante a semana, de segunda a sexta-feira, é necessário fazer o agendamento pelo número (28) 99978-5008.

A Casa do Lago é uma das opções de hospedagem no Parque Estadual do Forno Grande. Próximo à pousada, há restaurante e cafeteria, com uma linda vista da região, em fase de conclusão. Para alugar o espaço basta ligar para o (28) 99972-5006.