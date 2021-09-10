Parque do Forno Grande: 7 atrativos para conhecer na região em Castelo

Após um dos pontos turísticos mais importantes de Castelo, no Sul do Espírito Santo, reabrir suas portas, alguns moradores viram nascer novas oportunidades. Com a chegada de mais visitantes para desfrutar das belezas naturais do Parque Estadual do Forno Grande, na zona rural do município, o lugar também passou a oferecer mais aos turistas. Atualmente, além das belezas naturais, a região abriga cafeterias, pousadas, restaurantes e até uma plantação de lavandas — opções para ir além da visitação ao parque.
Dona de uma plantação de morangos, Joelma Barbosa Kuster mora há 32 anos no local e, há cerca de dois, viu a região ganhar um novo olhar dos turistas. Sua família já trabalha plantando morangos há 25 anos. A produção, que antes era em canteiros abertos no chão, atualmente funciona em canteiros suspensos e aberto aos visitantes, que colher seus próprios frutos.
“Agora, o morango é produzido o ano todo, não apenas no inverno. Investimos alto, mas o retorno tem sido bom. Abrimos o 'pague e colhe' no canteiro suspenso há algumas semanas. Pensei que atenderia duas ou três pessoas, mas estão marcando grupos para visitação. Tem gente o fim de semana todo. Não imaginava daria tão certo, estou gostando muito”, comemora a produtora.
Para incentivar o turismo, a moradora Raiane Barbosa conta que viu a necessidade de divulgar tudo o que havia na região e começou esse trabalho há dois anos. “Temos um potencial turístico grande, com muitas coisas para fazer, como o parque, o cruzeiro, além de queijaria, cervejaria e restaurante que vão abrir, que antes não tinha. O turismo vem crescendo muito aqui. Um dia não faz tudo que a região oferece”, conta a moradora, que divulga o lugar por meio da rede social @fornograndetour.
CRESCIMENTO DA REGIÃO: NOVOS NEGÓCIOS E VISIBILIDADE
Para acompanhar o crescimento do segmento de ecoturismo, empresários e produtores da região vêm recebendo capacitação e as estradas de acesso aos locais serão pavimentadas em breve, garante o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Giani Márcio Coradini.
“A secretaria, em parceria com o Sebrae, faz um trabalho de consultoria e, em 40 dias, serão lançados cerca de 20 empreendimentos na região do Forno Grande. Estão para abrir restaurante, cafeteria, lanchonete, lavandário e olival, entre outros empreendimentos”, adiantou.
A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, pontua que a pandemia colaborou para a visibilidade da região. “Com a pandemia, as pessoas buscaram espaços abertos e o turismo regional ganhou expressão. Percebemos, nesse momento, uma oportunidade de incremento da atividade turística”, disse.
ONDE FICA O PARQUE ESTADUAL DO FORNO GRANDE
A localidade de Forno Grande tem como ponto de referência principal o parque estadual. O espaço foi reaberto em 2019, após ficar fechado por quase 20 anos devido aos impactos causados pela visitação descontrolada.
Local fica a cerca de 24 km de outra badalada rota turística — o Parque Estadual Pedra Azul, em Domingos Martins. Seguindo os passos do vizinho, Castelo também quer atrair o público para visitas, aos fins de semana, a pousadas da região.
Uma das opções para chegar ao local é acessando a ES 164, rodovia que liga Vargem Alta à BR 262. Depois, é preciso seguir pela ES-477 e seguir por essa via por cerca de 20 km, se orientando pelas placas indicativas do parque no trajeto.
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Plantação de lavanda
A cerca de 400 metros do centro de visitantes da entrada do Parque Estadual do Forno Grande, seguindo por trilha, é possível conhecer a cachoeira que recebe o mesmo nome do local. Segundo informações do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), é uma cachoeira temporária de 30 metros de altura, com água nos meses de verão. Mais informações sobre o parque podem ser obtidas por meio do Iema pelo email: [email protected] ou telefone: (27) 3636-2500.
A 1.200 metros do centro de visitantes do parque, estão as piscinas naturais formadas e trabalhadas pela água nas fraturas da rocha. Devido à presença mineral nas rochas, assim como da matéria orgânica de plantas em decomposição, a água ganha um tom amarelado.
O pico, que tem o mesmo nome do parque, é o segundo ponto mais alto do Estado, com 2.029 metros de altitude, ficando atrás do Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. O horário de funcionamento é das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento. A trilha pode ser feita somente até as 14h.
Com um cenário inusitado e temático, uma opção para saborear um bom café é na cafeteria Café na Tuia. O espaço charmoso e aconchegante funciona aos sábados, das 9h às 19h, e aos domingos, das 9h às 16h. O contato para mais informações é (28) 99966-8802.
A colheita dos Morangos Kuster fica às margens da rodovia que dá acesso ao parque. No local, o cliente pode ir colhendo e degustando, com direito a leite condensado para saborear o fruto na hora. A venda de morangos custa R$ 20 o quilo. Aos sábados e domingos, o local funciona das 9h às 16h. Para visitar durante a semana, de segunda a sexta-feira, é necessário fazer o agendamento pelo número (28) 99978-5008.
A Casa do Lago é uma das opções de hospedagem no Parque Estadual do Forno Grande. Próximo à pousada, há restaurante e cafeteria, com uma linda vista da região, em fase de conclusão. Para alugar o espaço basta ligar para o (28) 99972-5006.
Na rota do Parque Estadual do Forno Grande há uma plantação de 10 mil pés de lavanda. Segundo o proprietário Gustavo Gussão Casagrande, o espaço deve ser aberto ao público em breve, pois está em andamento uma estrutura para receber turistas. Entretanto, o lavandário já garante lindas fotos. O contato para saber mais sobre o lugar é (28) 99994-1204.