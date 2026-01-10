Obras impulsionam passeios e viagens de uma ponta a outra do ES

Pedra Azul, na região de Montanhas: diversidade turística é atrativo do Espírito Santo Crédito: Yuri Barichivich

Localização estratégica, diversidade de belezas naturais e alta qualidade de vida. Com essas aptidões, o Espírito Santo tem despontado como um potencial destino turístico.

De acordo com o Boletim Economia do Turismo, do governo estadual, divulgado em setembro, as atividades turísticas locais cresceram 9,2% no primeiro trimestre de 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior. O resultado coloca o Estado na quarta posição entre as unidades da Federação com maior avanço interanual, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Pará.

Em números gerais, o segmento teve, em 2024, elevação de 21% na receita em relação a 2023. Os ganhos foram de R$ 563 milhões, contra R$ 464 milhões do período anterior, conforme a edição especial sobre turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada em outubro de 2025.

O levantamento mostrou que o valor médio gasto pelos viajantes no Estado chegou a R$ 2.118, superior em 30% à cifra média consumida em 2023 (R$ 1.565). Enquanto isso, o gasto per capita diário médio foi de R$ 249. Para completar, as terras capixabas foram escolhidas como destino de 440 mil viagens nacionais, o que equivale a 2,2% do valor total.

Perspectiva de como ficará o Centro de Eventos de Carapina após obras: espaço vai impulsionar turismo de negócios Crédito: Setur/Divulgação

Uma das justificativas para o bom resultado é a transformação da infraestrutura viária. Até 2029, estão previstos R$ 137,6 bilhões em investimentos, um recorde histórico, com destaque para obras em estradas.

De acordo com Victor Coelho, secretário de Turismo do Estado, o setor vem apresentando crescimento consistente nos últimos anos, impulsionado por ações que aumentam a confiabilidade capixaba.

Victor Coelho, secretário de Estado de Turismo Crédito: Divulgação

Se queremos pessoas vindo para o nosso Estado, precisamos oferecer condições justas. Atualmente, o Espírito Santo dedica-se a melhorias de estradas e a ações para aprimorar o fluxo de passageiros no aeroporto e rodoviárias. Isso traz uma confiabilidade no mercado e faz com que os turistas enxerguem o Estado como um novo atrativo em potencial. Victor Coelho - Secretário de Estado de Turismo

Segundo o Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), o transporte foi, de fato, um destaque em julho de 2025. O Aeroporto de Vitória, que já está integrado a 10 capitais brasileiras, registrou o maior movimento do ano, com 156.605 passageiros. No acumulado anual, já são mais de 944 mil desembarques, alta de 12% diante do ano anterior. Já o transporte de ônibus fretado cresceu 2,5% no mês, somando 44,5 mil passageiros.

“Acompanhamos o comportamento do turismo capixaba e temos observado uma recuperação pós-pandemia. O ano de 2024 foi uma virada de chave e 2025 mostra um crescimento maior ainda, dando continuidade a esse bom momento e construindo uma base sólida”, pontua André Spalenza, coordenador do Connect, no Observatório do Comércio.

Interior em foco

A modernização e a ampliação de vias, investimentos nos aeroportos de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares e do anúncio do Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas, em Venda Nova do Imigrante, fortalecem o turismo de experiência e do agroturismo.

Regiões antes de difícil acesso passaram a receber mais visitantes com o avanço da infraestrutura viária, melhoria na sinalização turística e ampliação da oferta de hospedagem e gastronomia.

Murilo Bosa Vago, presidente do Imigrantes Convention & Visitors Bureau, que é a Instância de Governança Regional do Turismo da Região dos Imigrantes — a qual abriga os municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu, São Roque do Canaã, Ibiraçu e João Neiva — pontua que a região foi contemplada com várias obras que impactam o turismo. “Destaco a pavimentação do Circuito Caravaggio e a reabilitação da rodovia que liga Santa Teresa a Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã. Estão em andamento as obras de pavimentação da ES 261, da ES 368 e da ES 465 e a construção dos contornos de Santa Leopoldina e Santa Teresa”, complementa.

O prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici, pontua que as pavimentações urbanas e rurais na região, acompanhadas de drenagem e sinalização renovada, estão criando conexões mais rápidas e seguras entre áreas agrícolas, empreendimentos turísticos, bairros e o Centro.

Kleber Medici, prefeito de Santa Teresa Crédito: Divulgação

Estamos desenvolvendo o Plano de Mobilidade Urbana, que orientará o crescimento da cidade nos próximos anos. Esse planejamento garante aos investidores um cenário de expansão organizada, com regras claras, infraestrutura bem distribuída e capacidade de suportar novos empreendimentos. Kleber Medici - Prefeito de Santa Teresa

Medici acrescenta a importância do Contorno de Santa Teresa. A intervenção muda em definitivo o acesso ao município, retirando o tráfego pesado do centro histórico e criando um eixo logístico mais eficiente. “Essa obra abrirá novas áreas de expansão, valorizará os imóveis, facilitará a chegada de turistas e reduzirá custos de transporte, ampliando o potencial em diversos setores”, afirma.

Em Baixo Guandu, a infraestrutura também está sendo pensada de forma estratégica para fortalecer o turismo. O prefeito Lastenio Cardoso revela que um dos principais projetos é a pavimentação da Serra do Monjolo, que dará acesso à rampa de voo livre, maior atração turística da cidade.

“Nossos investimentos estão fortemente direcionados ao turismo, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento das nossas comunidades. As diversas pavimentações asfálticas entregues, ligando o interior à sede, têm melhorado o acesso, fortalecido a mobilidade e criado condições mais seguras e rápidas para moradores, produtores rurais e visitantes. Essa infraestrutura amplia o potencial turístico do município”, pontua.

Lastenio Cardoso, prefeito de Baixo Guandu: “Nossos investimentos estão fortemente direcionados ao turismo" Crédito: JULIER NASCIMENTO/ Divulgação

Já no Caparaó, a principal pauta defendida é a criação de uma rodovia, que transformaria a via que circunda o Parque Nacional em atrativo turístico. “Essa estrada tem cerca de 150 km, sendo 100 km no Espírito Santo, quase todos pavimentados, mas em condições precárias, com pontes estreitas e trechos inacessíveis a ônibus”, afirma Marcelo Valentim, da Associação Turística Viva Caparaó.

O turismo rural — que se fortalece como alternativa, destacando vivências como colheitas, trilhas, fazendas de agroecologia e cafés especiais — tem sido muito explorado por instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES). “Temos um trabalho para identificar o grau de maturidade de cada destino turístico capixaba, avaliando o potencial, a infraestrutura existente e o que ainda é necessário para desenvolver cada região. A partir disso, atuamos de forma estratégica, fortalecendo as regiões que já têm turismo forte, mas também investindo naquelas com potencial futuro”, assinala Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES.

Rota dos cruzeiros

O Estado, entretanto, ainda enfrenta barreiras para se reintegrar à rota dos cruzeiros. Em 2024, um estudo da Universidade de São Paulo (USP) confirmou a viabilidade de atracar navios de passageiros em Vitória, desde que não passem por debaixo da Terceira Ponte. A intenção da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) é que as embarcações comecem logo a chegar.

Segundo o Estudo de Perfil e Impactos Econômicos de Cruzeiros Marítimos no Brasil (2022/2023), o último divulgado do setor, cada passageiro gera entre R$ 639,37 e R$ 813,56 de impacto nas cidades de embarque e desembarque.

Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports, responsável pela administração dos terminais de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, fala sobre as soluções que estão sendo construídas para viabilizar os navios no Porto de Vitória. “Estamos trabalhando com os órgãos competentes, soluções para viabilizar essa modalidade, incluindo a atuação estratégica do VTMIS (Vessel Traffic Management Information System) para garantir a segurança desse tipo de operação.” O sistema é um auxílio eletrônico à navegação, com capacidade para monitorar o tráfego em tempo real. eventos em movimento.

O turismo de eventos consolida-se como outro motor na economia capixaba. Feiras de negócios, congressos, convenções e eventos esportivos têm movimentado a rede hoteleira, os restaurantes, os serviços de transporte e o comércio local. De acordo com o Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Espírito Santo (Sindihotéis-ES), a taxa média de ocupação hoteleira na Região Metropolitana subiu de 64% em 2024 para 68% em 2025, com picos de 73% nos meses mais movimentados.

“O turismo de eventos e negócios é hoje um dos principais motores da hotelaria capixaba, especialmente na Grande Vitória. A retomada consistente do calendário corporativo, congressos, feiras e seminários técnicos têm impactado diretamente as taxas de ocupação e a receita média dos meios de hospedagem”, destaca Átila Miranda Barbosa, presidente do Sindihotéis-ES.

Guarapari atrai turistas do país todo com suas praias Crédito: Marcelo Moryan/Divulgação

O cenário também é positivo para o turismo de lazer, que ganha força como complemento das viagens de negócios. “Temos observado que muitos participantes de eventos estendem a permanência para lazer e gastronomia, gerando impacto positivo na economia local”, afirma Valdeir Nunes, presidente do Conselho Estadual de Turismo (Contures).

Para o secretário-executivo da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-ES, José Antônio Bof Buffon, a melhoria da infraestrutura, somada ao crescimento dos eventos e feiras, tem reposicionado o Espírito Santo no mapa dos destinos nacionais. “O turismo de experiência, o turismo de eventos e o agroturismo representam hoje uma virada de paradigma. O visitante quer viver o território e ativar os sentidos. No Espírito Santo, isso se traduz em autenticidade cultural, hospitalidade e sustentabilidade”, ressalta.