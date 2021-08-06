Influenciador de turismo nacional visita points do ES

Lucas Estevam em visita ao Palácio Anchieta, no ES Crédito: Lúcia Marins

A convite da blogueira capixaba Giovana Duarte , o influenciador Lucas Estevam desembarcou nesta quinta-feira (05) no Estado para conhecer os principais pontos turísticos capixabas. Famoso por desbravar e revelar as belezas Brasil, o paulista visitou o Centro Histórico de Vitória e parte para Pedra Azul neste final de semana. O blogueiro pretende conhecer ainda as aldeias indígenas de Aracruz. Giovana e Estevam figuram entre os 10 maiores do segmento de turismo do Brasil pelo prêmio iBest 2021.

INAUGURAÇÃO

Lorena Pin e Luciana Rasseli: open house de franquia de moda infantil, em Laranjeiras Crédito: Renata Rasseli

PARADA OBRIGATÓRIA EM VIANA

O Mirante da Biquinha, na BR 262, foi totalmente reformado e será inaugurado nesta sexta (06). O local tem fonte de água potável que atrai a comunidade, ciclistas e turistas. O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, diz que o local é quase uma parada obrigatória para quem quer se refrescar e apreciar uma bela paisagem. E alerta: a Biquinha está localizada em Viana, mas vamos entregar um espaço renovado, com paisagismo que se adequa à natureza, que todos poderão aproveitar e curtir.

CIRURGIA ROBÓTICA

Gustavo Peixoto, Ivan Lima, Marcus Leitão e Claudio Borges: na comemoração de 1 ano do programa de cirurgia robótica, com a tecnologia do robô da Vinci XI Surgical System, no Meridional Cariacica Crédito: Alexandre Bizinoto

CIDADANIA DIGITAL

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) lançou o programa Cibercidadão. O objetivo é fortalecer a interação entre o Governo do Estado e os capixabas para captar e desenvolver ideias que vão poder se transformar em serviços digitais para tornar a administração pública mais ágil e eficiente.

O programa também prioriza estimular a cidadania e a gestão na era digital. Pelo site (https://cibercidadao.prodest.es.gov.br), é possível enviar uma ideia direcionada para os segmentos de segurança pública, educação, saúde, transparência, entre outros.

“Trata-se de uma iniciativa que vai ajudar o Poder Público a estar mais próximo do cidadão e conectado com as demandas da sociedade. Não tenho dúvidas de que o Cibercidadão vai ser responsável pelo surgimento de projetos que vão tornar o Estado mais ágil, transparente e eficiente”, destacou o presidente do Prodest, Tasso Lugon.

ANIVERSÁRIO

Isabela Vial comemora idade nova em final de semana na Pedra Azul Crédito: Divulgação

FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR

A empresária Kamilla Benjamim e o chef Tom Timoneiro promovem, de 20 a 22 de agosto, Festival de Frutos do Mar, na pousada Ka 347, em Itaúnas. Lagosta, camarão e peixes diferenciadas estão no cardápio do encontro, que deve reunir "poucos e bons".

CONEXÃO SANTA TERESA-CANELA

MOVIMENTANDO O MERCADO CAPIXABA

Nos próximos dias 26, 27, 28 e 29 de agosto, na Praça do Papa, em Vitória, acontece a 1ª Feira da Micro e Pequenas Empresas, que reúne academias de ginásticas, espaço de varejo, cerimoniais e eventos, além de turismo, bares e restaurantes, com a finalidade de mostrar para os consumidores e investidores a funcionalidade da retomada desses serviços com segurança. A feira trará diversos atrativos para apresentar à comunidade e aos empresários os protocolos sanitários de prevenção e combate à covid-19, além de apoiar micro e pequenas empresas na retomada econômica neste momento de pandemia. A entrada do público é gratuita.

AMOR E POESIA

Andresa Borges Crédito: Mônica Zorzanelli

"Onde pousa o amor" é o nome do primeiro livro de Andresa Borges. Trata-se de sua primeira coletânea de poesias ou "seu livro de paginas soltas", como ela mesma prefere denominar, que será lançado neste domingo (08), às 08h08, no calçadão da Praia de Camburi. Toda a renda arrecadada com a venda do livro, que custa R$ 35,00, será destinada ao tratamento da sobrinha da autora, Julia Rezende, de 19 anos, que foi diagnosticada recentemente com leucemia.

NOVA VOZ CAPIXABA

Artista Bia Barroso Crédito: Mônica Zorzanelli

Dançarina desde criança, Bia Barroso, 21 anos, estreia na carreira musical. O show está marcado para quarta-feira (11), no restaurante Raiz do Canto, ao lado do músico veterano Marcelo Ribeiro. O repertório inclui clássicos da bossa nova, com composições de Cartola, Vinícius de Moraes e Tom Jobim grandes obras de artistas famosas da MPB como Rita Lee e Alcione.

RR NEWS

Maria Sanz convida para o lançamento da sua nova coleção de quimonos, a "XamãGeisha", na terça-feira (10), no seu estúdio, na Praia do Canto.

Cesinha Saade recebe a imprensa para o lançamento do seu novo espaço de recuperação muscular, o Speedy Recovery, na próxima segunda-feira (09), às 19h, em Jardim da Penha.

Roger Bongestab e Frederico Gouveia celebram o primeiro mês de casados no dia 21, com uma noite musical, no Hotel Vila Galé, na Bela Cintra, em São Paulo. A noite vai reunir amigos e familiares do casal, que celebrou a união em NYC,