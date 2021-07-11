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Blogueira de turismo do ES fica entre as 10 mais influentes do Brasil

Votação ainda premiará o top 3 do segmento viagem e turismo do Prêmio iBest 2021 pela internet. O Guia Capixaba, de Giovana Duarte, já está entre os 10 mais influentes da categoria

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 12:00

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

11 jul 2021 às 12:00
A influenciadora Giovana Duarte, do Guia Capixaba
A influenciadora Giovana Duarte, do Guia Capixaba Crédito: José Lopes
No fim de 2014, Giovana Duarte recebeu amigos de São Paulo no Espírito Santo. Na ocasião, estava preparando o seu casamento e não pôde acompanhar os turistas em todos os passeios e os paulistas não podiam ter tido pior experiência do que a que tiveram à época. “Foram maltratados, histórias ruins em restaurantes, não podia ter sido pior para eles”, lembra a blogueira.
Eis que, no início de 2015, a carioca radicada em Vitória decidiu abrir seu próprio guia de turismo capixaba, o Guia Capixaba, com redes na web para divulgar as belezas do Espírito Santo.
Neste ano, o instablog de Giovana foi indicado como um dos 10 mais influentes do Brasil no segmento, segundo o Prêmio iBest 2021. “É muito gratificante ver a palavra ‘capixaba’ entre blogs que só falam de viagens internacionais, de viagens pelo Oriente, Tailândia, Europa... E eu faço tudo por conta própria, trabalho de segunda a sexta como analista de sistemas e custeio tudo quando viajo para alimentar as redes do blog”, detalha.
Até o dia 23 deste mês, os interessados podem votar em cada categoria do prêmio pela internet e decidir qual será o ranking de cada segmento, incluindo o de viagem e turismo, no qual o Guia Capixaba está escalado.
De lá para cá, Giovana se dedicou a indicar hotéis, pousadas, bares e restaurantes que já conhecia e que aprovava pela internet para que outros turistas não passassem pelo que seus amigos paulistas passaram quando visitaram o Espírito Santo. “A proposta sempre foi falar de turismo no Espírito Santo para passear e comer dentro do Estado”, reitera.
A influenciadora Giovana Duarte, do Guia Capixaba
A influenciadora Giovana Duarte, do Guia Capixaba Crédito: Arquivo pessoal
Segundo ela, nem os capixabas conhecem bem o que o próprio Espírito Santo tem de ativo turístico, mas o cenário está mudando aos poucos. “Antigamente era mais, mas até hoje em dia você vai nos comentários do Instagram e as pessoas estão falando: ‘Nossa, nem conhecia’, ‘Nossa, olha isso, fulano, que é aqui pertinho da gente”, brinca.
“Acho que é porque a gente, que é capixaba, não busca mesmo conhecer muito da terra. A gente acha que é só praia, Convento, Pedra Azul, Guarapari e acabou. Mas tem muita coisa espalhada, muito empreendedor que vem de fora e abre negócio aqui porque se encantou com o Estado”, pontua.

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E exemplifica: “Há um tempo fui ao Caparaó, na porção capixaba, e olha... O lugar não deve nada a Campos do Jordão. Tanto de beleza quanto de serviço. Pousadas, restaurantes maravilhosos. Fiquei impressionada. E muita gente de fora que visitou, se apaixonou por lá e decidiu ficar para empreender. E isso acontece em várias partes do Estado, gente de outros estados e até de outros países”.
A partir de agora, Giovana se sente mais motivada a embarcar com o marido nas aventuras turísticas. “Na maior parte delas ele (o marido) me acompanha. Mas em algumas outras também vou sozinha. E claro que é um reconhecimento. Foi a primeira vez que fui reconhecida, depois de um título de cidadã vitoriense que ganhei na Câmara, o que acho que é ótimo para mim, para o blog e para o Espírito Santo”, termina.

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