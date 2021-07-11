Blogueira de turismo do ES fica entre as 10 mais influentes do Brasil

A influenciadora Giovana Duarte, do Guia Capixaba Crédito: José Lopes

No fim de 2014, Giovana Duarte recebeu amigos de São Paulo no Espírito Santo. Na ocasião, estava preparando o seu casamento e não pôde acompanhar os turistas em todos os passeios e os paulistas não podiam ter tido pior experiência do que a que tiveram à época. “Foram maltratados, histórias ruins em restaurantes, não podia ter sido pior para eles”, lembra a blogueira.

Eis que, no início de 2015, a carioca radicada em Vitória decidiu abrir seu próprio guia de turismo capixaba, o Guia Capixaba, com redes na web para divulgar as belezas do Espírito Santo.

Neste ano, o instablog de Giovana foi indicado como um dos 10 mais influentes do Brasil no segmento, segundo o Prêmio iBest 2021. “É muito gratificante ver a palavra ‘capixaba’ entre blogs que só falam de viagens internacionais, de viagens pelo Oriente, Tailândia, Europa... E eu faço tudo por conta própria, trabalho de segunda a sexta como analista de sistemas e custeio tudo quando viajo para alimentar as redes do blog”, detalha.

De lá para cá, Giovana se dedicou a indicar hotéis, pousadas, bares e restaurantes que já conhecia e que aprovava pela internet para que outros turistas não passassem pelo que seus amigos paulistas passaram quando visitaram o Espírito Santo. “A proposta sempre foi falar de turismo no Espírito Santo para passear e comer dentro do Estado”, reitera.

A influenciadora Giovana Duarte, do Guia Capixaba Crédito: Arquivo pessoal

Segundo ela, nem os capixabas conhecem bem o que o próprio Espírito Santo tem de ativo turístico, mas o cenário está mudando aos poucos. “Antigamente era mais, mas até hoje em dia você vai nos comentários do Instagram e as pessoas estão falando: ‘Nossa, nem conhecia’, ‘Nossa, olha isso, fulano, que é aqui pertinho da gente”, brinca.

“Acho que é porque a gente, que é capixaba, não busca mesmo conhecer muito da terra. A gente acha que é só praia, Convento, Pedra Azul, Guarapari e acabou. Mas tem muita coisa espalhada, muito empreendedor que vem de fora e abre negócio aqui porque se encantou com o Estado”, pontua.

E exemplifica: “Há um tempo fui ao Caparaó, na porção capixaba, e olha... O lugar não deve nada a Campos do Jordão. Tanto de beleza quanto de serviço. Pousadas, restaurantes maravilhosos. Fiquei impressionada. E muita gente de fora que visitou, se apaixonou por lá e decidiu ficar para empreender. E isso acontece em várias partes do Estado, gente de outros estados e até de outros países”.