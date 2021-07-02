674 estabelecimentos do ES aderiram ao selo "Turismo Responsável"

O Espírito Santo contabiliza a emissão de 674 selos "Turismo Responsável, Limpo e Seguro" em pouco mais de um ano de campanha, segundo a Secretaria de Estado de Turismo (Setur). O programa, desenvolvido em parceria com o Governo Federal, estabelece boas práticas de higienização para 15 segmentos do setor turístico e nos últimos quatro meses foram de campanha intensiva de incentivo direto com os municípios e empresários.
A adesão ao selo Turismo Responsável pode ser feita pela internet. Gratuito, o selo tem como pré-requisito estar regularizado no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Feita a adesão, o estabelecimento passa a implantar os protocolos mínimos indicados à atividade, tem acesso à arte do selo, que deverá ser afixada em local de fácil acesso, sinalizando ao turista que o local segue as normas de prevenção e combate à Covid-19.
A iniciativa é vista como um incentivo para que consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da covid-19, posicionando o Estado (e o Brasil) como um destino protegido e responsável.
DESAFIO
O desafio, realizado de fevereiro até o dia 30 de junho, consistia no aumento de estabelecimentos cadastrados no programa. O município de Anchieta alcançou o melhor desempenho e ficou em primeiro lugar na classificação. No início do desafio, o município tinha 11 empreendimentos com o selo Turismo Responsável e fechou o período-limite com mais 94 selos emitidos, o que significa um aumento de 854,55%.
O município receberá da Setur um e-book sobre o destino, apoio técnico do Observatório do Turismo para a realização de pesquisa, camisetas e porta copos promocionais do Descubra o Espírito Santo.
A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, destaca que o desafio foi uma motivação a mais para as equipes de turismo e empreendedores buscarem a certificação, que sinaliza ao turista que os empreendimentos estão seguindo as normas sanitárias tão importantes neste momento. “O aumento na adesão ao selo qualifica não só os municípios, mas o destino Espírito Santo, tornando nosso Estado ainda mais atraente e seguro para receber turistas de todas as partes”, enfatiza.
Alfredo Chaves e Domingos Martins, segundo e terceiro lugares respectivamente, também registraram um percentual muito positivo no aumento de adesões. Alfredo Chaves iniciou com três empreendimentos , conquistou mais 11 (+366,67%) chegando a 14 selos emitidos. Domingos Martins, em fevereiro, tinha sete e durante o desafio conquistou mais 25 chegando a 32, o que representa aumento de 357,14%.
Vale lembrar que apesar do crescimento e do primeiro lugar para Anchieta, o município é o segundo com maior número de estabelecimentos cadastrados. O campeão é Vitória com 150 inscrições, sendo que 132 locais já estavam no programa antes do desafio.
SELO TURISMO RESPONSÁVEL
Vale lembrar que a adesão ao selo Turismo Responsável continua na internet. No site www.gov.br, o empreendedor tem acesso a todas as normas sanitárias elaboradas para as 15 atividades e pode fazer a adesão ao selo preenchendo os dados solicitados. Basta digitar no campo de preenchimento na página principal "Selo Turismo Responsável" e conferir as informações necessárias.
RESULTADO DO DESAFIO SELO RESPONSÁVEL
- Anchieta: 11 (antes do desafio) + 94 (durante o desafio) = 105
- Alfredo Chaves: 3 (antes do desafio) + 11 (durante o desafio) = 14
- Domingos Martins: 7 (antes do desafio) + 25 (durante o desafio) = 32
- Guaçuí: 2 (antes do desafio) + 2 (durante o desafio) = 4
- Vitória: 132 (antes do desafio) + 18 (durante o desafio) = 150
- Vila Velha: 69 (antes do desafio) + 7 (durante o desafio) = 76
- Santa Teresa: 7 (antes do desafio) + 4 (durante o desafio) = 11
- Cariacica: 34 (antes do desafio) + 4 (durante o desafio) = 38
- Afonso Cláudio: 0 (antes do desafio) + 2 (durante o desafio) = 2
- Linhares: 9 (antes do desafio) + 7 (durante o desafio) = 16
- Mucurici: 0 (antes do desafio) + 2 (durante o desafio) = 2
- Colatina: 11 (antes do desafio) + 2 (durante o desafio) = 13
- Venda Nova do Imigrante: 10 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 10
- Viana: 4 (antes do desafio) + 2 (durante o desafio) = 6
- Marataízes: 4 (antes do desafio) + 2 (durante o desafio) = 6
- Serra: 32 (antes do desafio) + 6 (durante o desafio) = 38
- Itaguaçu: 0 (antes do desafio) + 1 (durante o desafio) = 1
- Águia Branca: 0 (antes do desafio) + 1 (durante o desafio) = 1
- Guarapari: 39 (antes do desafio) + 3 (durante o desafio) = 42
- Santa Leopoldina: 1 (antes do desafio) + 1 (durante o desafio) = 2
- Marechal Floriano: 5 (antes do desafio) + 1 (durante o desafio) = 6
- Aracruz: 24 (antes do desafio) + 2 (durante o desafio) = 26
- Alegre: 1 (antes do desafio) + 1 (durante o desafio) = 2
- Rio Novo do Sul: 0 (antes do desafio) + 1 (durante o desafio) = 1
- Piúma: 0 (antes do desafio) + 1 (durante o desafio) = 1
- Mimoso do Sul: 1 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 1
- Vargem Alta: 1 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 1
- Fundão: 1 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 1
- Baixo Guandu: 1 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 1
- Jerônimo Monteiro: 1 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 1
- Castelo: 1 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 1
- Apiacá: 1 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 1
- Vila Valério: 1 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 1
- Iúna: 3 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 3
- Ibatiba: 3 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 3
- Itapemirim: 3 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 3
- Nova Venécia: 3 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 3
- Cachoeiro de Itapemirim: 12 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 12
- Conceição da Barra: 11 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 11
- Santa Maria de Jetibá: 3 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 3
- João Neiva: 2 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 2
- Boa Esperança: 2 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 2
- Ibitirama: 2 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 2
- São Mateus: 7 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 7
- Muqui: 4 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 4
- Dores do Rio Preto: 6 (antes do desafio) + 0 (durante o desafio) = 6
*Com informações da Setur