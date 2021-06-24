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Circuito de inverno

Nova rota de turismo reúne Santa Maria, Santa Teresa e Santa Leopoldina

Região Serrana do Espírito Santo pretende turbinar o turismo nessas três cidades com influência ítalo-alemã promovendo gastronomia, passeios de aventura e hotéis
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

24 jun 2021 às 13:30

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 13:30

Circuito Três Santas compreende os municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá
Circuito Três Santas compreende os municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá Crédito: A Gazeta e Governo do ES
Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina, cidades da região Serrana do Espírito Santo, fazem parte de uma nova rota turística lançado oficialmente pelo governo do Estado em solenidade desta quarta-feira (23), no Palácio Anchieta, em Vitória. O Circuito Três Santas visa promover a visitação de capixabas e turistas na localidade de influência ítalo-alemã oferecendo bons serviços na gastronomia, passeios e hotéis.
Segundo a secretária de Estado do Turismo, Lenise Loureiro, os empreendedores já se prepararam e criaram até um selo para indicar que empresas do turismo aderiram à campanha e estão preparados para fazer parte do circuito. Na prática, o trade turístico pretende expandir os roteiros dos visitantes, que serão incentivados a conhecerem as Três Santas mesmo que estejam hospedados em uma só. Assim, mais cidades seriam beneficiadas pela renda promovida pelo setor.
"A região das Três Santas tem um forte viés de história, de riquezas, de etnias, que quanto mais pessoas divulgarem, mais renda será trazida. É uma região muito rica, que traz um atrativo ainda maior para essas cidades. Nós, agora, também lançamos um e-book com mais informações sobre as Três Santas, que tem informações sobre área de aventura, gastronomia, relação de restaurantes e hospedagens por cidade, guias de turismo, as igrejas históricas", falou a secretária, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, na manhã desta quinta (24).
Solenidade de lançamento do circuito de turismo Três Santas em cerimônia no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, com Renato Casagrande, Lenise Loureiro e autoridades
Solenidade de lançamento do circuito de turismo Três Santas em cerimônia no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, com Renato Casagrande, Lenise Loureiro e autoridades Crédito: Setur ES/Reprodução
E continuou: "As cidades criaram entre elas até um selo para mostrar quem é o empreendedor que aderiu ao circuito. Então isso mostra que eles se prepararam para receber os turistas e estão mirando na recepção desse público que vai buscar pelo circuito".
Sobre o turismo em meio à pandemia da Covid-19 no Estado, Lenise tranquilizou: "A convivência social já é possível. E a rede hoteleira não tem restrição nas acomodações, só nas áreas comuns. Mas a tendência do momento é a tendência de busca por espaços abertos e destinos próximos, então é uma oportunidade para o Espírito Santo ter o seu morador como visitante dos municípios vizinhos e todo o território capixaba. É uma oportunidade para descobrir o Espírito Santo".

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Durante a solenidade de lançamento do circuito, nesta quarta (23), no Palácio Anchieta, o governador do Estado, chegou a destacar a importância de alavancar o turismo no Espírito Santo: “Estamos consolidando o Circuito das Três Santas. Sempre digo que, para você receber bem o turista, primeiro temos que atender bem os moradores daqui. Por isso é fundamental os investimentos em infraestrutura. Valorizar o local onde vivemos atrai os turistas, que sendo bem recebidos, irão retornar”.
Para acessar o e-book, o visitante deve entrar no site do Descubra o Espírito Santo, braço da Secretaria de Estado do Turismo (Setur ES) que trabalha para valorizar o turismo regional. Para acessar o arquivo do livro digital, clique aqui

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