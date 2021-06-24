Nova rota de turismo reúne Santa Maria, Santa Teresa e Santa Leopoldina

Circuito Três Santas compreende os municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá Crédito: A Gazeta e Governo do ES

Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina, cidades da região Serrana do Espírito Santo, fazem parte de uma nova rota turística lançado oficialmente pelo governo do Estado em solenidade desta quarta-feira (23), no Palácio Anchieta, em Vitória. O Circuito Três Santas visa promover a visitação de capixabas e turistas na localidade de influência ítalo-alemã oferecendo bons serviços na gastronomia, passeios e hotéis.

Segundo a secretária de Estado do Turismo, Lenise Loureiro, os empreendedores já se prepararam e criaram até um selo para indicar que empresas do turismo aderiram à campanha e estão preparados para fazer parte do circuito. Na prática, o trade turístico pretende expandir os roteiros dos visitantes, que serão incentivados a conhecerem as Três Santas mesmo que estejam hospedados em uma só. Assim, mais cidades seriam beneficiadas pela renda promovida pelo setor.

"A região das Três Santas tem um forte viés de história, de riquezas, de etnias, que quanto mais pessoas divulgarem, mais renda será trazida. É uma região muito rica, que traz um atrativo ainda maior para essas cidades. Nós, agora, também lançamos um e-book com mais informações sobre as Três Santas, que tem informações sobre área de aventura, gastronomia, relação de restaurantes e hospedagens por cidade, guias de turismo, as igrejas históricas", falou a secretária, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, na manhã desta quinta (24).

Solenidade de lançamento do circuito de turismo Três Santas em cerimônia no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, com Renato Casagrande, Lenise Loureiro e autoridades Crédito: Setur ES/Reprodução

E continuou: "As cidades criaram entre elas até um selo para mostrar quem é o empreendedor que aderiu ao circuito. Então isso mostra que eles se prepararam para receber os turistas e estão mirando na recepção desse público que vai buscar pelo circuito".

Sobre o turismo em meio à pandemia da Covid-19 no Estado, Lenise tranquilizou: "A convivência social já é possível. E a rede hoteleira não tem restrição nas acomodações, só nas áreas comuns. Mas a tendência do momento é a tendência de busca por espaços abertos e destinos próximos, então é uma oportunidade para o Espírito Santo ter o seu morador como visitante dos municípios vizinhos e todo o território capixaba. É uma oportunidade para descobrir o Espírito Santo".