Turismo e cultura

Feira rural no ES terá pisa da uva, canto de aves e aulas sobre vinho e café

Experiências custam de R$ 20 a R$ 75; evento tem entrada gratuita e a programação também conta com cavalgada e estandes

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 11:00

A Expedição Tropeira percorrerá cerca de 220 km em uma cavalgada que sairá de Presidente Kennedy com destino a Venda Nova do Imigrante Crédito: AssCom RuralturES

De 14 a 17 de agosto, a 5ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES 2025) promete encantar visitantes de todas as idades na Fazenda Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, coração das montanhas capixabas. Com entrada gratuita, o evento será uma imersão no melhor do turismo de experiência capixaba, reunindo natureza, cultura, gastronomia e conhecimento em vivências únicas. Todas as experiências estarão disponíveis para compra a partir desta segunda (4), pelo site oficial da RuralturES.>

Entre os destaques, está a experiência “A Magia de Passarinhar”, uma vivência sensorial onde os participantes poderão escolher entre trilhas diurnas e noturnas, ambas com 1 km e nível de dificuldade leve a médio, em meio à rica biodiversidade da Fazenda Pindobas. Por lá, mais de 250 espécies de aves já foram registradas. A atividade inclui guia especializado, kit do observador, pontos de parada com QR codes e recursos acessíveis, além de uma ação simbólica para os 100 primeiros participantes inscritos: ao final da trilha, cada visitante planta sua própria mudinha. As trilhas custam R$ 20 e tem limite de vagas.>

Outro momento aguardado é a tradicional Expedição Tropeira. A cavalgada histórica sai do Santuário de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, no litoral sul do Espírito Santo, e segue até a Fazenda Pindobas, com pouso da tropa no local do evento no dia 14 (quinta-feira). A jornada de cerca de 220 km refaz o caminho das antigas tropas. A chegada promete conectar o passado rural às experiências do presente.>

Para os apreciadores da boa mesa, a Oficina de Harmonização de Cafés Especiais será realizada nos dias 16 e 17, com duração de 1h30, para até 20 pessoas por turma. A atividade destaca cafés produzidos na região e sua harmonização com queijos, frutas, geleias e embutidos artesanais. O investimento é de R$ 45 por pessoa.>

>

Evento terá oficinas de café Crédito: Shutterstock

A Oficina de Harmonização com Vinhos de Dupla Poda também acontece nos dias 16 e 17 de agosto. Com valor de R$ 75 por participante, a oficina apresenta os vinhos finos de colheita de inverno com degustação orientada e combinações com produtos típicos da região. E após a harmonização, os participantes poderão se divertir com a Pisa da Uva.>

Outra experiência do evento é a Casa Nostra, que tem como objetivo oferecer aos visitantes a experiência de vivenciar costumes e tradições de uma típica casa de família italiana. Com visitas guiadas previamente agendadas, a Casa Nostra terá sessões extras durante a Feira.>

Além dessas experiências, o público encontrará uma estrutura completa com estandes de empreendedores do turismo rural, produtos da agricultura familiar e atrações culturais. A programação completa será divulgada pelo site da RuralturES.>

SERVIÇO

5ª RuralturES – Feira de Experiências do Turismo Rural

Quando: de 14 a 17 de agosto

de 14 a 17 de agosto Horários: quinta a sábado: 13h às 22h | Domingo: 10h às 18h



quinta a sábado: 13h às 22h | Domingo: 10h às 18h Onde: Fazenda Pindobas – Venda Nova do Imigrante

Fazenda Pindobas – Venda Nova do Imigrante Entrada: g ratuita



ratuita Ingressos para atividades: A Magia de Passarinhar (Birdwatching) – R$ 20, Oficina de Harmonização de Cafés Especiais – R$ 45, Oficina de Harmonização com Vinhos de Dupla Poda – R$ 75

A Magia de Passarinhar (Birdwatching) – R$ 20, Oficina de Harmonização de Cafés Especiais – R$ 45, Oficina de Harmonização com Vinhos de Dupla Poda – R$ 75 Mais informações: ruraltures.com.br >

Este vídeo pode te interessar