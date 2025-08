Turismo no ES

Roteiro de final de semana pela Serra une cultura, natureza e sabores capixabas

Entre casarões históricos, vilas bucólicas e paisagens surpreendentes, o destino da Grande Vitória oferece um roteiro completo

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 06:00

Manguinhos, Nova Almeida e Queimados estão no roteiro de um final de semana pela Serra Crédito: Reprodução/Instagram/@docemanguinhos/Gabriel Lordello/Mosaico Imagem/Prefeitura da Serra/Dayana Souza

A Serra, município vizinho à Capital Vitória, oferece muito mais do que as praias conhecidas e do comércio movimentado. Entre casarões históricos, vilas bucólicas e paisagens surpreendentes, o destino tem um roteiro completo - daqueles que misturam aprendizado, contemplação e, claro, boa comida. >

Para quem busca uma experiência diferente no Espírito Santo, com clima de interior e fácil acesso, a dica é preparar a câmera, o apetite e a disposição: o passeio começa cedo e termina com um pôr do sol à beira-mar. Ideal para quem gosta de combinar turismo histórico, rural e de praia em uma só viagem. >

SÁBADO

Queimados: a primeira parada é Queimados, local histórico para o Espírito Santo. Foi ali, em 1849, que a Igreja de São José se tornou símbolo da Insurreição do Queimado, a maior revolta de pessoas escravizadas já registrada no estado. O local preserva paisagens rurais belíssimas, com clima tranquilo e muita natureza ao redor - cenário perfeito para refletir sobre o passado e admirar o presente.>

O local preserva paisagens rurais belíssimas, com clima tranquilo e muita natureza ao redor Crédito: Prefeitura da Serra/Dayana Souza

Circuito Guaranhuns: a poucos quilômetros dali, o Circuito Guaranhuns é o destino ideal para viver o lado rural da cidade. São vários sítios com lazer completo com trilhas leves, banho de bica, passeio de charrete e piscina natural. Para quem ama gastronomia, destaque para a comida caseira no fogão a lenha e para a fazenda que se tornou referência na produção de queijos artesanais. E se você gosta de flores, prepare-se para se encantar com o cultivo de bromélias.>

Dica de acesso: Rodovia Chico Prego (Estrada Guaranhuns) e Estrada de Itaiobaia.>

Serra-Sede: no caminho de volta, vale uma parada na Serra-Sede, para conhecer o Museu Histórico da Serra, instalado em um dos poucos casarões remanescentes do século XIX. Antiga residência da família Castello, o espaço guarda documentos, peças antigas e muita memória. Uma ótima forma de conhecer mais sobre a formação da cidade.>

O Museu Histórico da Serra foi instalado em um dos poucos casarões remanescentes do século XIX Crédito: Edson Reis

E se bater aquela vontade de saborear um doce no final do passeio, a dica de ouro é fazer uma parada na Paola Cakes, no Centro da Serra. A doceria é conhecida por suas tentações açucaradas, como bolos recheados, tortas caprichadas e o morango do amor. Uma parada perfeita para adoçar o dia antes de voltar pra casa.

DOMINGO

Igreja Reis Magos: logo cedo, pegue a estrada rumo a Nova Almeida para visitar a Igreja dos Reis Magos, construída por jesuítas e indígenas por volta de 1580. Tombada pelo Iphan, a igreja fica no alto de um morro com vista panorâmica do mar e é considerada uma das edificações mais importantes do período colonial no Espírito Santo. Além da arquitetura, o lugar transmite uma paz única.>

Tombada pelo Iphan, a igreja fica no alto de um morro com vista panorâmica do mar Crédito: Dayana Souza/PMS

Manguinhos: para fechar o final de semana com chave de ouro, nada como um almoço à beira-mar em Manguinhos, uma das praias mais queridas da Serra. Com mar calmo, casinhas charmosas e gastronomia impecável, o local reúne alguns dos melhores restaurantes especializados em frutos do mar da região. >

O nascer do sol em Manguinhos, na Serra, é encantador Crédito: Reprodução/Instagram/@docemanguinhos

