Nova cena

Quadrinhos capixabas: artistas ganham espaço na CCXP e eventos agitam o ES

Maior evento geek do país recebeu artistas capixabas e nacionais. Por aqui, feiras na Ufes e no Centro de Vitória também movimentam a cena

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:47

A quadrinista Manu Sena na CCXP Crédito: Reprodução | Instagram | @amanusena

A cena de quadrinhos do Espírito Santo está crescendo. Enquanto artistas capixabas conquistam visibilidade em eventos nacionais, como na CCXP, o calendário local também se fortalece com feiras e encontros que aproximam o público da produção independente feita no Estado.

Entre os destaques capixabas está a quadrinista e ilustradora Manu Sena (@amanusena), que vê os quadrinhos como uma linguagem livre e pessoal. Para ela, a narrativa gráfica permite tanto criar universos imaginários quanto transformar experiências íntimas em história. “Dá para contar qualquer coisa, inclusive desabafar”, explica.

A relação entre os quadrinhos e Manu começou ainda na infância, com a leitura dos "clássicos" como "Turma da Mônica" e "O Menino Maluquinho", mas ganhou outro sentido na adolescência, quando teve contato com obras mais autobiográficas, como Persépolis, de Marjane Satrapi, e os trabalhos do italiano Zerocalcare. Foi ali que percebeu que a própria vida poderia ser matéria-prima.

"Percebi que precisava tentar algo mais íntimo. Passei muito tempo estudando, mas nunca tive, de fato, uma história que quisesse contar, até olhar para mim mesma e entender que já tinha tudo em mãos para escrever meu primeiro quadrinho. Acho que isso é sempre uma virada de chave para os artistas: em algum momento, decidimos que é sobre a gente e, logo depois, nos perguntamos se a vida imita a arte ou se é a arte que imita a vida. Hoje, tenho a ideia de que as duas andam juntas e são melhores amigas".

Projeção na CCXP

Essa escolha artística e profissional ganhou projeção na CCXP, maior evento geek da América Latina, onde sua primeira HQ, "Considerações Finais", foi lançada.

“Já estive em outros eventos geeks de grande porte mas apenas na CCXP me senti tão próxima do meu público, confesso que fui com medo, mas quando vi todos os exemplares de Considerações Finais acabarem no início do terceiro dia tive certeza que estou no caminho certo".

Criada em um período delicado, a obra tem caráter íntimo e sensível, e representa um momento decisivo para a quadrinista.

Quando o assunto é o Espírito Santo e criatividade, Manu reforça que do Estado já emergiram diversos talentos. "Para mim, o Espírito Santo é um Estado com muito potencial criativo. Muitos dos meus artistas e obras preferidos são naturais daqui, 'Irmão do Jorel' é uma prova viva disso. Amanda Lobos, Choque de Cultura, Thiago Egg e muitos outros fazem parte dessa cena; a lista é extensa".

Mas por outro lado, ela enfatiza que ainda faltam oportunidades para os artistas capixabas.

“Ainda acho que falta incentivo do Espírito Santo, especialmente na educação. Estudei em escolas públicas, e as aulas de artes e programas como o antigo Mais Educação e o Escola Aberta foram um grande incentivo, permitindo que eu tivesse contato com diferentes formas de arte e cultura. Isso fez muita diferença na minha vida. Espero que os alunos da rede pública de hoje também possam contar com uma boa base e com a infraestrutura oferecida pelo estado.”

Além de Manu, os artistas Jão Rosa (@alfredooobvio) e Daieny Schuttz (@daienyschuttz) também marcaram presença na CCXP.

EVENTOS NO ES

Além da CCPX, aqui no ES, a Feira de Quadrinhos Capixaba acontece no dia 20 de dezembro, das 14h às 20h, no estacionamento da Ufes, atrás do Cine Metrópolis. O evento reúne autores, ilustradores e editoras independentes, além de atrair um público diverso, interessado em conhecer de perto a produção local. A feira se consolida como um dos principais espaços de circulação e valorização dos quadrinhos feitos no Espírito Santo.

Outro evento é a Feira Morcego que acontece no dia 21 de dezembro, a partir das 15h30, no Centro de Vitória. Com entrada franca, o evento reúne feira gráfica, jogos, flash tattoo e apresentações de bandas, criando uma atmosfera que mistura cultura alternativa e quadrinhos independentes. A proposta é ocupar o espaço urbano e estimular o contato direto com artistas e coletivos locais.

SERVIÇO

FEIRA DE QUADRINHOS CAPIXABAS (20 de dezembro)

Horário: das 14h às 20h

das 14h às 20h Local: Estacionamento da Ufes (atrás do Cine Metrópolis)

Estacionamento da Ufes (atrás do Cine Metrópolis) Entrada: gratuita

FEIRA MORCEGO (21 de dezembro)

Horário: a partir das 15h30



a partir das 15h30 Local: Rua Nestor Gomes, 168 – Centro de Vitória



Rua Nestor Gomes, 168 – Centro de Vitória Entrada: gratuita



Este vídeo pode te interessar