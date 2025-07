Criatividade

Capixaba Goods: artista cria livro de colorir com pontos turísticos do ES

Inspirado no sucesso da série Bobbie Goods, livro une fotografia, memória e criatividade em uma jornada visual por cidades e belezas capixabas

Publicado em 4 de julho de 2025 às 18:01

Livro de colorir Capixaba Goods Crédito: Rodrigo Coutinho

A febre dos livros de colorir Bobbie Goods, que dominam o topo da lista dos mais vendidos no Brasil, inspirou o capixaba Rodrigo Coutinho a lançar o Capixaba Goods, um livro que une arte, afeto e valorização do Espírito Santo. >

A proposta segue a tendência dos livros de colorir e com cenas simples, mas com um toque local: os desenhos são feitos a partir de fotografias tiradas pelo próprio autor em diversas cidades capixabas. >

A ideia surgiu de maneira despretensiosa, durante um momento em família. “Eu estava acompanhando minhas enteadas pintando, uma tem 15 e a outra 24 anos. Elas estavam tão entretidas, que até deixaram o celular de lado. Peguei um desenho e comecei a pintar com elas também. Acabei desenhando algo do Espírito Santo e pintando, e aí veio a ideia: por que não fazer um livro com essa temática?”, conta Rodrigo.>

Rodrigo Coutinho criou um livro de colorir baseado em suas fotografias Crédito: Rodrigo Coutinho

O Capixaba Goods reúne 38 desenhos baseados em registros fotográficos reais, clicados por Rodrigo em passeios por cidades como Alfredo Chaves, Guarapari, Itaguaçu, Itaúnas e até o Pico da Bandeira. As imagens ganharam uma nova vida com o uso de ferramentas de inteligência artificial, que auxiliaram na conversão das fotos em traços prontos para colorir. >

>

Diferente do livro de referência, o Capixaba Goods também tem alguns textos ao lado de cada ilustração.>

Tem lugares que trago informações históricas, como o Convento da Penha, por exemplo, com o horário de funcionamento. Em outros, falo sobre uma baleia que vi durante uma observação. Também compartilho experiências minhas, como se fosse um diário visual e afetivo do Espírito Santo

Rodrigo, que é servidor público do Ministério Público Federal, conta que a fotografia sempre foi uma das suas formas de expressão. “Uso a fotografia como uma maneira de me comunicar com as pessoas e com o mundo. Registrar paisagens é um prazer, um hobby que agora se transformou em algo que posso compartilhar".>

O projeto, que começou com uma tiragem pequena apenas para presentear amigos e familiares, rapidamente ganhou adesão nas redes sociais. “Eu tinha pedido 16 livros. Um para cada enteada, um para meu sobrinho e algumas pessoas próximas para presentear. Mas quando postei no Instagram, muita gente começou a pedir. Tive que ampliar a produção”.>

Livro "Capixaba Goods Crédito: Rodrigo Coutinho

O fenômeno Bobbie Goods, que inspirou a criação capixaba, é uma série de livros de colorir publicados no Brasil pela HarperCollins, composta por cenas do cotidiano, cenas de animais como gatos e cachorros, sempre sem diálogos. A proposta viralizou entre adolescentes e adultos. Segundo o ranking da PublishNews em parceria com a Câmara Brasileira do Livro (CBL), os quatro livros da série lideraram o ranking de vendas em junho.>

Agora, o Capixaba Goods surge como uma versão local e afetiva dessa tendência global, valorizando as belezas naturais e culturais do Espírito Santo por meio da arte.>

“Esse livro reúne três coisas que eu gosto muito: o amor pelo Estado, pela fotografia e pela arte. É uma forma de exaltar a nossa terra e permitir que cada pessoa também coloque sua arte ali, com suas cores, do seu jeito”, resume Rodrigo.>

