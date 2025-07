Filmes históricos

Clássicos do cinema retornam às telonas em shopping em Vitória

Nova programação do Cine Jardins traz obras consagradas da sétima arte mundial, com exibições semanais e preço acessível

O Cine Jardins, em Jardim da Penha, deu início nesta quinta-feira (3), ao projeto "Clássicos dos Jardins", iniciativa dedicada à exibição de grandes obras da sétima arte. A proposta é trazer semanalmente ao público filmes consagrados, que marcaram a história do cinema mundial, com destaque para diretores que influenciaram gerações e construíram novas linguagens cinematográficas. >

A estreia é com duas produções emblemáticas: "Sonata de Outono", do cineasta sueco Ingmar Bergman, e "Nosferatu – O Vampiro da Noite", dirigido pelo alemão Werner Herzog. As exibições acontecem ao longo do dia na sala 1 do Cine Jardins.>