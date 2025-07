De graça

Arraiá com orquestra e forró promete animar Praia de Camburi, em Vitória

Vale + Comunidade na Praia reúne música, feira com produtos diversos e educação ambiental a partir das17h, com entrada gratuita

Publicado em 4 de julho de 2025 às 10:54

Orquestra Jovem Vale Música vai se apresentar em Camburi Crédito: Mosaico Imagem

A orla de Camburi, em Vitória, será palco de uma festa junina diferente e repleta de atrações culturais neste sábado (5). É que a programação do “Vale + Comunidade na Praia” reúne música, feira com produtos diversos e educação ambiental a partir das17h, com entrada gratuita. >

Um dos destaques da noite é o “Arraiá Sinfônico”, espetáculo que une a Orquestra Jovem Vale Música ao talento do renomado acordeonista Marcelo Caldi. Juntos, eles vão homenagear o mestre Dominguinhos com sucessos como "Eu só quero um xodó", "Lamento sertanejo" e "De volta pro meu aconchego", em versões com arranjos sinfônicos especialmente preparados para o evento. A regência é do maestro Lucas Anizio.>

Antes do concerto, o público confere a apresentação da quadrilha junina inclusiva Alçar Voo, formada por integrantes do projeto Vitória Down. Já no encerramento, o tradicional forró toma conta do espaço com o Trio de Jatobá, levando o público para o arrasta-pé.>

Além das atrações musicais, haverá uma feira com empreendedores locais, oferecendo artesanato, doces e outras delícias. A criançada também terá vez com brinquedos infláveis, brincadeiras típicas, pipoca e algodão-doce no Espaço Kids.>

>

O evento também propõe uma experiência educativa, com estandes sobre sustentabilidade e meio ambiente, oficinas e dinâmicas lúdicas, além de atividades promovidas pelo projeto Amigos da Jubarte, com direito a teatro ambiental e à mascote Jujuba.>

Serviço

Arraiá em Camburi – Música, cultura e diversão na praia

Data: Sábado (5)

Sábado (5) Horário: Das 17h às 21h

Das 17h às 21h Local: Arena de futebol de areia – Praia de Camburi, Vitória

Arena de futebol de areia – Praia de Camburi, Vitória Programação cultural: 17h: Abertura, 18h: Quadrilha junina Alçar Voo (Vitória Down), 18h30 às 19h45: Concerto “Arraiá Sinfônico” – Orquestra Jovem + Marcelo Caldi, 20h15 às 21h: Show com Trio de Jatobá

17h: Abertura, 18h: Quadrilha junina Alçar Voo (Vitória Down), 18h30 às 19h45: Concerto “Arraiá Sinfônico” – Orquestra Jovem + Marcelo Caldi, 20h15 às 21h: Show com Trio de Jatobá Entrada gratuita >

