Solange Almeida e Lauriete são destaque de festa gratuita em Montanha

Programação ainda inclui shows de Romário & Tiago e Luiza Andrade. Na parte gastronomica, pratos à base da famosa carne de sol de Montanha

Publicado em 1 de julho de 2025 às 17:40

Lauriete e Solange Almeida são destaques do São João da Amizade 2025 Crédito: Agatha Gameiro/Folhapress /Reprodução/Instagram/@cantoralauriete

A cidade de Montanha, no Norte do Espírito Santo, entra no clima das festas juninas com uma programação de peso no São João da Amizade 2025. O evento é gratuito e acontece de 3 a 6 de julho no Parque de Exposições Edmilson Firme Simão. Entre as atrações mais aguardadas estão os shows da cantora gospel Lauriete e da estrela do forró Solange Almeida. >

A abertura, nesta quinta-feira (3), será dedicada à música cristã, com apresentação do Pe. Edson Delfino e Lauriete, que retorna aos palcos do interior capixaba com sua potência vocal e mensagens de fé. >

Já no sábado (5) é a vez de Solange Almeida levantar o público com seus sucessos e carisma. Ex-vocalista da banda Aviões do Forró, Solange promete uma apresentação animada e repleta de hits, ao lado de outras atrações como Banda V8, Bond Kama e Pisadinha de Vaqueiro.>

A programação é extensa e inclui shows variados nos quatro dias de evento. Na sexta-feira (4), o clima é de sertanejo e forró com Simetria, Chapalove, Klessinha e Raquel dos Teclados. No domingo (6), a festa termina em grande estilo com apresentações de Romário & Tiago, Rosy Miranda, Show Amigos e Luiza Andrade.>

Luiza Andrade vai cantar em Montanha Crédito: Reprodução/Instagram/@luizaandradecantora

Além da música, o São João da Amizade valoriza a tradição junina com decoração típica, manifestações culturais e espaço para toda a família, incluindo área infantil. A culinária regional também é destaque, com pratos à base da famosa carne de sol de Montanha, considerada uma das melhores do Brasil.>

