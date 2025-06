Adiado

Festival TendaLab 2025 é adiado; leia comunicado

Evento, que aconteceria nos dias 25 e 26 de julho, em Vitória, reuniria nomes como Ney Matogrosso, Liniker, Marcelo D2

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (30), a organização do evento informou que a edição está adiada por motivos alheios à vontade da equipe , e que uma nova data e local ainda serão definidos .>

“Precisamos recalcular a rota para continuar realizando um festival de excelência como nossas edições anteriores”, declarou a equipe do TendaLab, que também agradeceu pela compreensão do público e pelo apoio ao longo da última década.>

O TendaLab é reconhecido por proporcionar experiências musicais intensas e democráticas, promovendo o encontro entre artistas consagrados e nomes emergentes em um ambiente plural, inclusivo e com forte identidade cultural. >

Até o momento, não há informações sobre possíveis alterações no line-up. Novas informações serão divulgadas em breve por meio dos canais oficiais do festival.>

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

"Informamos que o 10º Festival TendaLab, que aconteceria nos dias 25 e 26 de julho, em Vitória/ES, está adiado para local e data ainda não definidos, por motivos alheios à nossa vontade. Precisamos recalcular a rota para continuar realizando um festival de excelência como nossas edições anteriores. A equipe do TendaLab pede desculpas e agradece a todas as pessoas que estão conosco nessa trajetória de 10 anos pela compreensão e pelo interesse no nosso festival". >