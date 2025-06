Paixão platônica

Ney Matogrosso teve 1º amor do ES: história está em filme na Netflix

Romances do cantor foram retratados no filme "Homem com H", inclusive o primeiro amor, com um companheiro de quartel

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 28 de junho de 2025 às 11:36

Primeiro amor de Ney Matogrosso era do Espírito Santo Crédito: Reprodução Netflix/"Homem com H"

O filme recém-lançado "Homem com H", de Edmir Filho, sobre o artista Ney Matogrosso tem sido um sucesso de bilheteria, e já está disponível na Netflix. Logo no início da trama, um capítulo marcante da vida do cantor nos é apresentado: o período em que ele serviu a aeronáutica. Expulso de casa pelo pai, que não aceitava a sexualidade do filho, Ney se viu obrigado a procurar um lugar para viver, e, justamente, na área do pai — que era militar — ele encontrou, pelo menos naquele momento.>

Mas o exército foi muito além de um abrigo. Por lá ele conheceu o seu primeiro amor: um garoto do Espírito Santo. Chamado de "Cato" no filme, ele correspondeu aos olhares de Ney, e um afeto entre os dois se desenvolveu. Na trama, o envolvimento não passa da paixão, mas o cantor já revelou, em entrevista para a Folha de São Paulo, que um único beijo aconteceu na vida real.>

Teve um beijo. Mas não foi um beijo de amor entre nós. Era todo mundo adolescente, com 17 anos. Chegaram para mim e para ele dizendo: ‘duvido que vocês deem um beijo na boca’. Aí demos um beijo, na frente de todos. Foi aquela gritaria, saiu todo mundo correndo cada um para um lado. Coisa de adolescente

No meio da trama, com o artista em ascensão, Ney vem para Vitória fazer um show da turnê pelo país, e encontra com o antigo amado. Segundo o cantor, a paixão não deslanchou, já que os dois estavam em momentos diferentes: "Cato" estava casado e com filhos, enquanto Matogrosso estava no auge da carreira. >

O cantor Ney Matogrosso Crédito: Lucas Landau

Na mesma entrevista, Ney revelou que encontrou com o amigo várias vezes quando vinha para o ES, e que passavam a tarde no hotel, mas reiterou que não rolou nada entre os dois.>

Ney Matogrosso no ES em 2025

Ney Matogrosso estará no 10º Tendalab, evento gratuito que acontecerá nos dias 25 e 26 de julho, com o show Bloco na Rua. O TendaLab será na área verde do Álvares Cabral, em Vitória.>

Além disso, o artista será o grande homenageado nacional do 32º Festival de Cinema de Vitória, de 19 a 24 de julho. O cantor, compositor, ator e diretor receberá o Troféu Vitória, além de ter sua trajetória celebrada no Caderno do Homenageado, publicação biográfica e inédita dedicada à sua vida e obra.>

