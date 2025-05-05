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Ney Matogrosso será enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2026

Batizado de "Camaleônico", o enredo da escola busca exaltar a diversidade da cultura brasileira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 13:57

Ney Matogrosso será enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2026
Ney Matogrosso será enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2026 Crédito: Instagram/@imperatrizleopoldinenseoficial e Thenews2/Folhapress
A Imperatriz Leopoldinense, escola de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, anunciou que o cantor Ney Matogrosso será o enredo da agremiação no próximo Carnaval. Veja o anúncio no final da matéria.
Tema será desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. A escola publicou um comunicado oficial por meio do Instagram.
"O artista homenageado, além de ser uma figura icônica da cultura nacional, é dono de uma assinatura absolutamente pessoal no imaginário artístico brasileiro", escreveu a escola.
Batizado de "Camaleônico", o enredo da escola busca exaltar a diversidade da cultura brasileira. "É para quem gosta de ser livre e solto. Sem amarras! Pra mim, que trabalho com a visualidade das coisas, o enredo é um prato cheio. Desses de comer pra se lambuzar. Desses, que a gente pode viajar nas muitas possibilidades de brilho e beleza", disse Vieira.

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