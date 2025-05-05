Ney Matogrosso será enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2026 Crédito: Instagram/@imperatrizleopoldinenseoficial e Thenews2/Folhapress

A Imperatriz Leopoldinense, escola de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, anunciou que o cantor Ney Matogrosso será o enredo da agremiação no próximo Carnaval. Veja o anúncio no final da matéria.

Tema será desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. A escola publicou um comunicado oficial por meio do Instagram.

"O artista homenageado, além de ser uma figura icônica da cultura nacional, é dono de uma assinatura absolutamente pessoal no imaginário artístico brasileiro", escreveu a escola.