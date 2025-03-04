'Sei Que Tu Me Odeia', de Anitta com MC Danny, é eleita como o hit do carnaval 2025

Música de Anitta com MC Danny foi eleita como o hit do carnaval Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta/@mcdanny

A aguardada votação de HZ para eleger o hit do carnaval 2025 chegou ao fim nesta terça-feira (4). A grande vencedora foi a música 'Sei Que Tu Me Odeia', da cantora Anitta em parceria com MC Danny. A canção conquistou o público e garantiu o primeiro lugar com 42,91% dos votos.

No total, 16.300 votos foram contabilizados durante a semana de votação, que teve início na última quinta-feira (27). Em segundo lugar, ficou 'Energia de Gostosa', de Ivete Sangalo, que também teve uma forte adesão do público e alcançou 33,69% dos votos.

Fechando o top 3, 'Resenha do Arrocha', dos artistas J. Eskine e Alef Donk, garantiu 16,52% dos votos. No final da matéria você, caro leitor, confire a classificação final de todas as músicas concorrentes ao título de hit do Carnaval 2025.

O sucesso de 'Sei Que Tu Me Odeia' já era esperado desde os primeiros dias de votação. Com uma batida envolvente e uma letra provocativa, a canção rapidamente virou febre nas festas de Carnaval pelo Brasil.

A parceria entre Anitta e MC Danny agradou tanto ao público do funk quanto aos foliões que buscavam um hit chiclete para embalar a folia. Além do sucesso nas ruas, a música também viralizou nas redes sociais, com coreografias e desafios entre os fãs.

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