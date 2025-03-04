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'Sei Que Tu Me Odeia', de Anitta com MC Danny, é eleita como o hit do carnaval 2025

Votação de HZ chegou ao fim nesta terça-feira (4) com mais de 16 mil votos. Música de Anitta teve 42,91%, já Energia de Gostosa, de Ivete Sangalo, 33.69%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Março de 2025 às 12:38

Música de Anitta com MC Danny foi eleita como o hit do carnaval
Música de Anitta com MC Danny foi eleita como o hit do carnaval Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta/@mcdanny
A aguardada votação de HZ para eleger o hit do carnaval 2025 chegou ao fim nesta terça-feira (4). A grande vencedora foi a música 'Sei Que Tu Me Odeia', da cantora Anitta em parceria com MC Danny. A canção conquistou o público e garantiu o primeiro lugar com 42,91% dos votos.
No total, 16.300 votos foram contabilizados durante a semana de votação, que teve início na última quinta-feira (27). Em segundo lugar, ficou 'Energia de Gostosa', de Ivete Sangalo, que também teve uma forte adesão do público e alcançou 33,69% dos votos.
Fechando o top 3, 'Resenha do Arrocha', dos artistas J. Eskine e Alef Donk, garantiu 16,52% dos votos. No final da matéria você, caro leitor, confire a classificação final de todas as músicas concorrentes ao título de hit do Carnaval 2025.
O sucesso de 'Sei Que Tu Me Odeia' já era esperado desde os primeiros dias de votação. Com uma batida envolvente e uma letra provocativa, a canção rapidamente virou febre nas festas de Carnaval pelo Brasil.
A parceria entre Anitta e MC Danny agradou tanto ao público do funk quanto aos foliões que buscavam um hit chiclete para embalar a folia. Além do sucesso nas ruas, a música também viralizou nas redes sociais, com coreografias e desafios entre os fãs.

VEJA O RESULTADO FINAL

  1. Sei Que Tu Me Odeia — Anitta (part. MC Danny) - 6,995 votos (42,91%)
  2. Energia de Gostosa - Ivete Sangalo - 5,491 votos (33.69%)
  3. “Resenha do Arrocha” de J. Eskine e Alef Donk - 2,693 votos (16.52%)
  4. Êta Novinha - Léo Santana - 726 votos (4.45%)
  5. “Trap do Trepa Trepa” -  Luísa Perissé, Dennis e Corth - 268 votos (1.64%)
  6. MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - DENNIS (part. Luísa Sonza) - 127 votos (0.78%)

    TOTAL - 16,300 votos

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