Carnaval 2025: confira a programação dos blocos e shows no ES nesta terça-feira (4)

Ainda dá tempo! Se você deixou para curtir o carnaval só no último dia, saiba que há diversos blocos e shows em todo o Espírito Santo nesta terça-feira (4). De Norte a Sul do Estado, os blocos têm levado multidões às ruas, com ritmos que vão das tradicionais marchinhas ao samba, axé e até batidas eletrônicas.
Com uma programação variada, há opções para todos os públicos, desde blocos voltados para famílias até festas animadas por grandes atrações nacionais. E para você não perder nada, HZ reuniu os destaques de cada dia. Agora, vamos conferir o que está reservado para fechar com chave de ouro a folia de 2025.
CONCEIÇÃO DA BARRA
- BLOCOS DE RUA - CONCEIÇÃO DA BARRA
- Terça-feira (4 de março), às 16h – Bloco a definir
- Bloquinhos de Rua – Itaúnas
- Terça-feira (4 de março) – Bloco Óia o Jegue
- PROGRAMAÇÃO MUSICAL
- Terça-feira (4 de março)
- Conceição da Barra – Praça do Juiz
- 21h – Kely Muniz
- 23h – Tyhenry
- PRAÇA DA MATRIZ - CONCEIÇÃO DA BARRA
- 19h – Aeróbica
- 20h – Bandinha Pôr-Do-Sol
- PRAIAS
- 12h – Agitu’S (Kaique)
- 12h – Banda D+ (Escola João Bastos)
- ITAÚNAS
- 21h – Explodesamba
LINHARES
- PONTAL DO IPIRANGA
- Terça-feira (4 de março)
- 16h – DJ Brunelli Corona Sunset (Palco Praia)
- 16h – Preto Pires (Palco 360)
- 17h30 – Sambolada (Palco Principal)
- 19h30 – Flavia Mendonça (Trio Elétrico)
- 21h30 – DJ Lebarch (DJ Palco Principal)
- 22h30 – Thi (Palco Principal)
- REGÊNCIA
- Terça-feira (4 de março)
- 16h – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 18h – Forró Simininu
- 20h – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 22h – Maneva (Atração Nacional)
- POVOAÇÃO
- Terça-feira (4 de março)
- 14h – Henrique e Cia Pagode (Palco Praia)
- 16h – Fanfarra
- 17h30 – Jean Ferreira
- 19h – DJ Fabio Tchucko
- 19h30 – É o Tchucko
- 21h – DJ Fabio Tchucko
- 21h30 – Bruna Lima
SÃO MATEUS
- PRAIA DE GURIRI
- Segunda-feira (3 de março) - Falamansa
FUNDÃO
- PRAIA GRANDE
- Terça-feira (4 de março)
- 11h – Xumbrega
- 13h – Sambolada
- 16h – Glauco
- 18h30 – Banda Bregadeira
VITÓRIA
- BLOCOS DE RUA
- Terça-feira (4 de março)
- 8h às 15h - Bloco Amigos da Onça - Rua Barão de Monjardim
- 14h às 19h - Galinha Preta - Rua Maria Saraiva
- CIRCUITO DA FOLIA
- 19h - Som e Cia (puxada do trio)
- 20h - Alan Venturin (Sambão do Povo)
- 22h - Samba 90 Graus (Sambão do Povo)
VILA VELHA
- Terça-feira (4 de março)
- Bloco Unidos da Toca - Itapuã - Av. Jair de Andrade - 13h às 18h
- Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho - 15h às 18h
- Bloco do GG - Nova Ponta da Fruta - Avenida Tatuí, 101 (atrás do Cerimonial Di Lucca) - 12h às 17h
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Casaca / 14h30: Bloco da Comunidade (Rua Vasco Coutinho)
- Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu - 15h às 18h. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes
SERRA
- Sábado (1 de março) a terça-feira (4 de março)
- JACARAÍPE
- 17h – bloco Ratazanas: saída da praça do Pico do Barrote até a praça Encontro das Águas
- 18h às 23h – shows no trio: percurso na orla de Jacaraípe, com saída e retorno da Praça Encontro das Águas
- CARAPEBUS
- 18h às 23h – shows com trio elétrico, próximo à praça da praia de Carapebus
- BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
- 18h às 23h – shows com trio elétrico na avenida Beira Mar
- BICANGA
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na avenida Beira Mar
- MANGUINHOS
- 18h às 23h – shows no palco, próximo à banca de peixe
- NOVA ALMEIDA
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Nova Almeida
- FEU ROSA
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Feu Rosa
- BLOCOS DE RUA
- Terça-feira (4 de março)
- 15h às 19h: Bloco das Piranhas
- 15h às 19h: Bloco Carapiranha – Praia de Carapebus
- 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
GUARAPARI
- BLOCOS NA AVENIDA JOAQUIM DA SILVA LIMA - CENTRO
- TERÇA-FEIRA (04 de março)
- Bloco Papinha: 16h
- Bloco Misses: 19h
- Bloco Central: 20h
- Bloco Rama: 21h
- Bloco Amigos da Fonte: 22h
- Bloco Sururu: 23h
- Bloco Papadefus: 00h
- BLOCOS DE RUA NOS BAIRROS
- TERÇA-FEIRA (04 de março)
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
- Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
- Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
- Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
- Bloco Cuzcuz - Setiba: 15h30 às 19h
- Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
- Bloco do Alair - Praia de Bacutia e Peracanga: 18h30 às 22h
- Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
- Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
ANCHIETA
- ANCHIETA SEDE
- Terça - 04 de março
- 19h - Matinê (Praça São Pedro)
- 21h - Bloco Jaraguá (Casa Da Cultura)
- 22h - Banda Capricho
- 0h - Banda Agitaê
- IRIRI
- Terça - 04 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Maestro Mauro (Orla Da Areia Preta)
- 18h – Show Com Davila Leal
- 21h – Show Com Thiarlis E Melina
- 0h – Banda Tomaê
- CASTELHANOS
- Terça - 04 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Paz E Amor
- 16h – Banda Tropical Brasil
- 19h – Show Com Pedro E Luan
- UBU
- Terça - 4 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical
- 16h – Bloco Sambakids
- 17h – Bloco Ubuteco
- 20h – Show Com Bia Garcia
- 23h – Show Com Mika Lahass
- PRAIA DE INHAÚMA
- Terça - 4 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Ama
- ALTO PONGAL
- Terça - 4 de março
- 16h – Bloco Marui Bebo
PIÚMA
- Terça-feira – 4 de março
- Praia do Portinho: 10h – Marchinha
- Praia de Itaputanga: 16h – Marchinha (Concentração Quiosque 36/37)
- Rua Principal Centro: 19h – Bloco do Mé com Leandro Berola
- Trio Elétrico (Saída do Praiô Beach Bar): 17h – Katrina
- Praça Dona Carmen: 20h – Simplicidade do Samba / 22h – Banda KS10
MARATAÍZES
- Terça-feira – 4 de março
- Bloco Bote Fé (16h30 - 20h)
- Saída: Igreja Matriz Central
- Percurso: Centro – Retorno à Matriz
- Bloco das Piranhas (17h - 20h)
- Saída: Barra (Matel)
- Chegada: Praça da Barra (em frente à Caixa Econômica)
SANTA LEOPOLDINA
- Terça-feira 4 de março
- 16h30 às 19h30: Carnaval Banda de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
- 19h30 às 23h: Carnaval com a Banda Show Leopoldinense
- 23h às 2h: Banda Regional da Nair (Pátio de Festas)