  • Carnaval 2025: confira a programação dos blocos e shows no ES nesta terça-feira (4)
Último dia

Carnaval 2025: confira a programação dos blocos e shows no ES nesta terça-feira (4)

Se você deixou para curtir o carnaval só no último dia, saiba que ainda há diversos blocos e shows em todo o Espírito Santo para se jogar na folia
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Março de 2025 às 08:00

Banda Maneva
Banda Maneva toca em Regência nesta terça-feira (4) Crédito: Pam Martins
Ainda dá tempo! Se você deixou para curtir o carnaval só no último dia, saiba que há diversos blocos e shows em todo o Espírito Santo nesta terça-feira (4). De Norte a Sul do Estado, os blocos têm levado multidões às ruas, com ritmos que vão das tradicionais marchinhas ao samba, axé e até batidas eletrônicas.
Com uma programação variada, há opções para todos os públicos, desde blocos voltados para famílias até festas animadas por grandes atrações nacionais. E para você não perder nada, HZ reuniu os destaques de cada dia. Agora, vamos conferir o que está reservado para fechar com chave de ouro a folia de 2025.

CONCEIÇÃO DA BARRA

  • BLOCOS DE RUA - CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Terça-feira (4 de março), às 16h – Bloco a definir
  • Bloquinhos de Rua – Itaúnas
  • Terça-feira (4 de março) – Bloco Óia o Jegue

  • PROGRAMAÇÃO MUSICAL
  • Terça-feira (4 de março)
  • Conceição da Barra – Praça do Juiz
  • 21h – Kely Muniz
  • 23h – Tyhenry

  • PRAÇA DA MATRIZ - CONCEIÇÃO DA BARRA
  • 19h – Aeróbica
  • 20h – Bandinha Pôr-Do-Sol

  • PRAIAS
  • 12h – Agitu’S (Kaique)
  • 12h – Banda D+ (Escola João Bastos)

  • ITAÚNAS
  • 21h – Explodesamba

LINHARES

  • PONTAL DO IPIRANGA
  • Terça-feira (4 de março)
  • 16h – DJ Brunelli Corona Sunset (Palco Praia)
  • 16h – Preto Pires (Palco 360)
  • 17h30 – Sambolada (Palco Principal)
  • 19h30 – Flavia Mendonça (Trio Elétrico)
  • 21h30 – DJ Lebarch (DJ Palco Principal)
  • 22h30 – Thi (Palco Principal)

  • REGÊNCIA
  • Terça-feira (4 de março)
  • 16h – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 18h – Forró Simininu
  • 20h – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 22h – Maneva (Atração Nacional)

  • POVOAÇÃO
  • Terça-feira (4 de março)
  • 14h – Henrique e Cia Pagode (Palco Praia)
  • 16h – Fanfarra
  • 17h30 – Jean Ferreira
  • 19h – DJ Fabio Tchucko
  • 19h30 – É o Tchucko
  • 21h – DJ Fabio Tchucko
  • 21h30 – Bruna Lima
Flavia Mendonça e Alemão do Forró lançam
Flavia Mendonça e Alemão do Forró lançam "Baba Baby Tchau" Crédito: Victor De Prá

SÃO MATEUS

  • PRAIA DE GURIRI
  • Segunda-feira (3 de março) - Falamansa

FUNDÃO

  • PRAIA GRANDE  
  • Terça-feira (4 de março)
  • 11h – Xumbrega
  • 13h – Sambolada
  • 16h – Glauco
  • 18h30 – Banda Bregadeira

VITÓRIA

  • BLOCOS DE RUA
  • Terça-feira (4 de março)
  • 8h às 15h - Bloco Amigos da Onça - Rua Barão de Monjardim
  • 14h às 19h - Galinha Preta - Rua Maria Saraiva
  • CIRCUITO DA FOLIA
  • 19h - Som e Cia (puxada do trio)
  • 20h - Alan Venturin (Sambão do Povo)
  • 22h - Samba 90 Graus (Sambão do Povo)

VILA VELHA

  • Terça-feira (4 de março)
  • Bloco Unidos da Toca - Itapuã - Av. Jair de Andrade - 13h às 18h 
  • Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho - 15h às 18h 
  • Bloco do GG - Nova Ponta da Fruta - Avenida Tatuí, 101 (atrás do Cerimonial Di Lucca) - 12h às 17h
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Casaca / 14h30: Bloco da Comunidade (Rua Vasco Coutinho)
  • Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu - 15h às 18h. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes

SERRA

  • Sábado (1 de março) a terça-feira (4 de março)
  • JACARAÍPE
  • 17h – bloco Ratazanas: saída da praça do Pico do Barrote até a praça Encontro das Águas
  • 18h às 23h – shows no trio: percurso na orla de Jacaraípe, com saída e retorno da Praça Encontro das Águas
  • CARAPEBUS
  • 18h às 23h – shows com trio elétrico, próximo à praça da praia de Carapebus
  • BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
  • 18h às 23h – shows com trio elétrico na avenida Beira Mar
  • BICANGA
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na avenida Beira Mar
  • MANGUINHOS
  • 18h às 23h – shows no palco, próximo à banca de peixe
  • NOVA ALMEIDA
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Nova Almeida
  • FEU ROSA
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Feu Rosa

  • BLOCOS DE RUA
  • Terça-feira (4 de março)
  • 15h às 19h: Bloco das Piranhas
  • 15h às 19h: Bloco Carapiranha – Praia de Carapebus
  • 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
Bloco
Bloco "Ratazanas", em Jacaraípe Crédito: Luiz Carlos Correia

GUARAPARI

  • BLOCOS NA AVENIDA JOAQUIM DA SILVA LIMA - CENTRO
  • TERÇA-FEIRA (04 de março)
  • Bloco Papinha: 16h
  • Bloco Misses: 19h
  • Bloco Central: 20h
  • Bloco Rama: 21h
  • Bloco Amigos da Fonte: 22h
  • Bloco Sururu: 23h
  • Bloco Papadefus: 00h

  • BLOCOS DE RUA NOS BAIRROS
  • TERÇA-FEIRA (04 de março)
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
  • Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
  • Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
  • Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
  • Bloco Cuzcuz - Setiba: 15h30 às 19h
  • Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
  • Bloco do Alair - Praia de Bacutia e Peracanga: 18h30 às 22h
  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
  • Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h

ANCHIETA

  • ANCHIETA SEDE
  • Terça - 04 de março
  • 19h - Matinê (Praça São Pedro)
  • 21h - Bloco Jaraguá (Casa Da Cultura)
  • 22h - Banda Capricho
  • 0h - Banda Agitaê

  • IRIRI
  • Terça - 04 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Maestro Mauro (Orla Da Areia Preta)
  • 18h – Show Com Davila Leal
  • 21h – Show Com Thiarlis E Melina
  • 0h – Banda Tomaê

  • CASTELHANOS
  • Terça - 04 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Paz E Amor
  • 16h – Banda Tropical Brasil
  • 19h – Show Com Pedro E Luan

  • UBU
  • Terça - 4 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical
  • 16h – Bloco Sambakids
  • 17h – Bloco Ubuteco
  • 20h – Show Com Bia Garcia
  • 23h – Show Com Mika Lahass

  • PRAIA DE INHAÚMA
  • Terça - 4 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Ama

  • ALTO PONGAL
  • Terça - 4 de março
  • 16h – Bloco Marui Bebo

PIÚMA

  • Terça-feira – 4 de março
  • Praia do Portinho: 10h – Marchinha
  • Praia de Itaputanga: 16h – Marchinha (Concentração Quiosque 36/37)
  • Rua Principal Centro: 19h – Bloco do Mé com Leandro Berola
  • Trio Elétrico (Saída do Praiô Beach Bar): 17h – Katrina
  • Praça Dona Carmen: 20h – Simplicidade do Samba / 22h – Banda KS10

MARATAÍZES

  • Terça-feira – 4 de março
  • Bloco Bote Fé (16h30 - 20h)
  • Saída: Igreja Matriz Central
  • Percurso: Centro – Retorno à Matriz

  • Bloco das Piranhas (17h - 20h)
  • Saída: Barra (Matel)
  • Chegada: Praça da Barra (em frente à Caixa Econômica)

SANTA LEOPOLDINA

  • Terça-feira 4 de março
  • 16h30 às 19h30: Carnaval Banda de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
  • 19h30 às 23h: Carnaval com a Banda Show Leopoldinense
  • 23h às 2h: Banda Regional da Nair (Pátio de Festas)

Viu algum erro?
