Carnaval: confira a lista dos blocos de rua na Grande Vitória

Os foliões da Grande Vitória já podem se preparar para um carnaval repleto de animação, com blocos desfilando pelas ruas de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Viana e Cariacica. A programação conta com diversas opções para quem quer curtir a festa desde as primeiras horas da manhã até a noite, com ritmos variados e atrações para todas as idades. A Serra ainda não divulgou a programação de carnaval do município.
VIANA
- SÁBADO (22/02)
- 18h - Banda Reviver o Carnaval (Matinê/Marchinha)
- 20h - Samba Adm
- 22h - Banda Frenessy
- DOMINGO (23/02)
- 18h - A Fanfarra do Papai (Matinê/Marchinha)
- 20h - Bloco Renascer
- 22h - Felipe Soares
- PROGRAMAÇÃO DE BLOCOS
- SÁBADO (22/02)
- Bloco do Dud's
- Concentração a partir de 12h em frente ao Dud's Beer House Snack Bar, na Rua Quintino Bocaiuva, 82, Viana Sede, com saída às 17h em direção à Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede
- Telefone de contato do bloco: (27) 99998-5574 - Dudu
- DOMINGO (23/02)
- Bloco do Orelha
- Concentração na rua Cel. Sebastião Carlos de Oliveira, em Santo Agostinho, a partir das 13h, e saída às 16h em direção à Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede
- Telefone de contato do bloco: (27) 99830-9723 - Gabriel
- Bloco Villa United Bom Pastor - 23 de fevereiro
- Concentração a partir das 14h em frente ao Point do Bolinha, na Rua Cel. Vieira Pimentel, 69, em Viana Sede, próximo à Estação, e saída às 17h para Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede
- Telefone de contato do bloco: (27) 98809-3223 - Alexsandro
VITÓRIA
- SÁBADO (01/03)
- 8h às 14h - Bloco Subúrbio - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- 9h30 - Regionalzinho da Nair - Parque Moscoso
- 14h às 19h - Bloco Afro Kizomba - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- Circuito da Folia
- 19h - Viviane Miranda (puxada do trio)
- 20h - Leley (Sambão do Povo)
- 22h - Arlindinho (Sambão do Povo)
- DOMINGO (02/03)
- 8h às 15h - Maluco Beleza - Rua Sete de Setembro
- 8h às 14h - Regional da Nair - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- 14h às 19h - Puta Bloco - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- Circuito da Folia
- 19h - Ton Oliver (puxada do trio)
- 20h - Emerson Xumbrega (Sambão do Povo)
- 22h - Serjão Loroza (Sambão do Povo)
- SEGUNDA-FEIRA (03/03)
- 8h às 14h - Bloco Voador - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- 12h às 18h - Bloco Vai que Gama - Rua Gama Rosa
- 14h às 19h - Bloco Afro Coisas De Negres - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- Circuito da Folia
- 19h - Marcus Rauta (puxada do trio)
- 20h - Cheiro Moreno (Sambão do Povo)
- 22h - Pique Novo (Sambão do Povo)
- TERÇA-FEIRA (04/03)
- 8h às 15h - Bloco Amigos da Onça - Rua Barão de Monjardim
- 14h às 19h - Galinha Preta - Rua Maria Saraiva
- Circuito da Folia
- 19h - Som e Cia (puxada do trio)
- 20h - Alan Venturin (Sambão do Povo)
- 22h - Samba 90 Graus (Sambão do Povo)
VILA VELHA
- SÁBADO (22/02)
- Bloco Galera da Ressaca - Jaburuna - Avenida Henrique Moscoso, 2232 (Lejued Distribuidora de Bebidas) - 13h às 18h
- Evento Fixo - Santa Mônica - Avenida Perimetral, trecho entre a Rua Sete até a Avenida Coqueiral - 14h às 19h
- DOMINGO (23/02)
- Bloco Carnavalesco do Limão - Santa Mônica - Avenida Perimetral - 14h às 19h
- Bloco Papel Velho - Coqueiral de Itaparica - Rua Dr. Gilson Mendonça, em frente ao Zeppelim - 13h às 17h
- SEXTA-FEIRA (28/02)
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 19h às 22h
- Bloco Casa da Égua - Barra do Jucu - saída da Rua Joaquim Lira - 19h
- SÁBADO (01/03)
- Bloco Xixi de Bode - Itapuã - Av. Dr. Jair de Andrade (em frente à Associação de Moradores) - 13h às 18h
- Cortejo Carnavalesco do Bloco Balança Penha - Parque da Prainha - 09h às 14h
- Matinê de Carnaval - Morada do Sol - Praça do Bairro - 13h às 18h
- Evento Fixo e Itinerante - Santa Mônica - Rua Joaquim Lira, Rua do Campo 13h às 18h
- Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu - 15h às 18h
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: SambaSoul / 15h30: Bartucada Surpresa
- DOMINGO (02/03)
- Bloco Banho de Mar e Unidos da Vovó - Ponta da Fruta - Avenida Espírito Santo, Rua Paraná e Rua Minas Gerais - 12h às 17h
- Bloco Unidos da Toca - Divino Espírito Santo e Itapuã - Av. Professora Francelino Setúbal - 13h às 18h
- Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho, 264 (Barra Park) - 15h às 18h
- Bloco Folia Saco Roxo - Coqueiral de Itaparica - Rua Itapemirim, Avenida Santa Leopoldina - 13h às 18h
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Faraó & Funk Retrô
- Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes - 15h às 18h
- SEGUNDA-FEIRA (03/03)
- Bloco Carnavalesco Samba Inclusives - Praia de Itaparica - Rua Vasco Coutinho - 13h às 18h
- Bloquinho Já Vali - Praia da Costa - Rua Rio Branco, cruzamento com Aquino Araújo - 13h30 às 18h
- Desfile do Bloco de Carnaval Infantil Canelinhas da Praia - Itapuã - Praça Agenor Moreira - 10h às 14h
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Barratuque / 13h30: Batucada Surpresa / 9h: Bloco dos Arteiros - Canto do Barracão / 16h: Bloco Vaquinha, Mulinha e MAscarados - Final da Praoa do Barrão
- Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa - Avenida Pereira Fidalgo
- TERÇA-FEIRA (04/03)
- Bloco Unidos da Toca - Itapuã - Av. Jair de Andrade - 13h às 18h
- Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho - 15h às 18h
- Bloco do GG - Nova Ponta da Fruta - Avenida Tatuí, 101 (atrás do Cerimonial Di Lucca) - 12h às 17h
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Casaca / 14h30: Bloco da Comunidade (Rua Vasco Coutinho)
- Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu - 15h às 18h. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes
CARIACICA
- SÁBADO (22/02)
- Bloco Carnapiralto
- Concentração: a Quadra Carlos Renato Santos, no bairro Alto Lage
- Bloco 705
- Concentração: Praça João Casagrande, em Nova Brasília
- DOMINGO (23/02)
- Bloco das Piranhas
- Concentração: avenida Minas Gerais, em Jardim Campo Grande
- QUINTA-FEIRA (27/02)
- Bloco Piradinho
- Concentração: estacionamento do HEAC, na descida da Alameda Elcio Alvares, em Tucum
- SÁBADO (08/03)
- Bloco Tá Lelé Tá Maluco
- Concentração: saída Rua Clara Nunes, em Padre Gabriel
- Bloco Lambe Sal
- Concentração: rua Vila Velha, em Nova Brasília
- DOMINGO (09/03)
- Bloco das Virgens
- Concentração: rua Vicente Santório Fanni, em Piranema
- Bloco Eva e Adão
- Concentração: rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande
- SÁBADO (15/03)
- Bloco Haja Coração
- Concentração: avenida Amazonas, em São Benedito
- DOMINGO (16/03)
- Bloco do GM
- Concentração: rua Blumenau, em Bela Vista
- Bloco do Seu Boneco
- Concentração: na Distribuidora do Leo, em Santa Luzia
GUARAPARI
- BLOCOS NA AVENIDA JOAQUIM DA SILVA LIMA - CENTRO
- SÁBADO (01/03)
- Bloco Vai na Fé: 17h
- Bloco Misses: 19h
- Bloco Beleza Negra: 20h
- Bloco Central: 21h
- Bloco Olaria 2000: 22h
- Bloco Sururu: 23h
- Bloco Papadefus: 00h
- DOMINGO (02/03)
- Bloco Papinha: 16h
- Bloco Rama: 20h
- Bloco Turma do Funil: 21h
- Bloco Amigos da Fonte: 22h
- Escola de Samba Guarapari Imperial: 23h
- Escola de Samba Acadêmicos JK: 00h30
- SEGUNDA (03/03)
- Bloco Vai na Fé: 18h
- Bloco Turma do Funil: 20h
- Bloco Olaria 2000: 21h
- Escola de Samba Olaria Olariô: 23h
- Escola de Samba Juventude Muquiçaba: 00h30
- TERÇA-FEIRA (04/03)
- Bloco Papinha: 16h
- Bloco Misses: 19h
- Bloco Central: 20h
- Bloco Rama: 21h
- Bloco Amigos da Fonte: 22h
- Bloco Sururu: 23h
- Bloco Papadefus: 00h
- BLOCOS DE RUA NOS BAIRROS
- SÁBADO (22/02) - Bloco Aero Open Folia - Aeroporto (Rua José Ktoling): 17h às 23hBloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
- SEXTA-FEIRA (28/02)
- Bloco Congo - Praia do Morro: 19h30 às 21h
- Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
- Bloco Funil - Hotel Coronado, passando pela Praça do Bradesco, Rua Mercedes Costa Pimentel, subindo pela Avenida Joaquim da Silva Leite, retornando à Praça do Coronado: 19h
- SÁBADO (01/03)
- Bloco das Montanhas - Buenos Aires: 17h às 22h
- Bloco Amigos da Enseada - Praia de Bacutia e Peracanga: 15h às 19h
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
- Bloco Xapuri - Guilherme - Perocão: 16h às 20h
- Bloco de Carnaval do Mex - Praia do Morro: 20h às 22h
- Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
- Bloco Resenha dos Amigos - Una: 18h às 23h
- Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
- Bloco do Alair - Bacutia e Peracanga: 20h às 23h
- Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
- Banda de Axé (Trio) - Santa Monica: 20h às 23h
- DOMINGO (02/03)
- Bloco Aero Bloco - Aeroporto (Rua José Ktoling): 17h às 23h
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
- Bloco das Piranhas - Perocão: 17h às 22h
- Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
- Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
- Bloco The Cow - Praia do Morro: 18h às 21h
- Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
- Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
- Bloco Resenha dos Amigos - Una: 18h às 23h
- Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
- Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 18h às 23h
- Bloco Pé de Cana - Kubitschek: 17h às 22h
- Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
- Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
- Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
- SEGUNDA-FEIRA (03/03)
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
- Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
- Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
- Bloco de Carnaval do Mex - Praia do Morro: 20h às 22h
- Bloco Caranguejo Valente - Santa Monica: 17h às 22h
- Bloco Superpoderosas - Setiba: 17h às 22h
- Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
- Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 17h às 23h
- Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
- Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
- Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
- Bloco Papadefus - Praia do Morro: 16h às 20h
- TERÇA-FEIRA (04/03)
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
- Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
- Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
- Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
- Bloco Cuzcuz - Setiba: 15h30 às 19h
- Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
- Bloco do Alair - Praia de Bacutia e Peracanga: 18h30 às 22h
- Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
- Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
SERRA
- SEXTA-FEIRA (28/02)
- Jacaraípe
- 20h às 23h - Abertura do Carnaval da Serra, com o desfile de união dos Blocos de Rua, promovendo a integração entre os foliões dos diferentes blocos da Serra.
- SÁBADO (01/03) A TERÇA-FEIRA (04/03)
- Jacaraípe - 17h - Bloco Ratazanas - trajeto da frente da Praça do Pico do Barrote até a Praça Encontro das Águas.18h às 23h - Shows no trio elétrico, percorrendo a orla de Jacaraípe, com saída e retorno da Praça Encontro das Águas, passando pela Av. Minas Gerais.
- Carapebus - 18h às 23h - Shows com trio elétrico próximo à praça da praia de Carapebus.
- Balneário Carapebus - 18h às 23h - Shows no trio elétrico na Avenida Beira Mar.
- Bicanga - 18h às 23h - Shows no trio elétrico na Avenida Beira Mar.
- Manguinhos - 12h (sábado) - Bloco Banho de Mar à Fantasia.18h às 23h - Shows no palco montado próximo à banca de peixe.
- Nova Almeida - 18h às 23h - Shows no trio elétrico na praça de Nova Almeida.
- Feu Rosa - 18h às 23h - Shows no trio elétrico na praça de Feu Rosa.
- Programação dos blocos de rua autorizados
- Bloco da Vila - Vila Nova de Colares - Sábado (22) e domingo (23) - 15h às 19h
- Bloco Pega no Badalo - Feu Rosa - Domingo (23) - 15h às 19h
- Bloco Amigos de Colinas de Laranjeiras - Domingo (23) - 15h às 19h
- Bloco Jacarabeach - Orla de Jacaraípe - Sexta-feira (28/02) e sábado (01/03) - 15h às 19h
- Bloco da Nanda Marques - Orla de Jacaraípe - Sábado (01/03) - 15h às 19h
- Bloco Adrenalina - Castelândia - Sábado (01/03) a terça-feira (04/03) - 15h às 19h
- Bloco Chega de Bagaça - Praia de Carapebus - Domingo (02/03) - 15h às 19h
- Bloco Carapiranha - Praia de Carapebus - Segunda-feira (03/03) e terça-feira (04/03) - 15h às 19h
- Bloco Boca de 15 - Castelândia - Domingo (02/03) - 15h às 19h
- Bloco Quem é Esse Jegue? - Bicanga - Sábado (01/03) e domingo (02/03) - 15h às 19h
- Bloco de Cidade Continental - Domingo (02/03) - 15h às 19h
- Bloco Tôa Tôa - Segunda-feira (03/03) - 15h às 19h
- Bloco das Piranhas - Terça-feira (04/03) - 15h às 19h
- Bloco Carapina Folia - Sábado (15/03) - 15h às 19h
- Bloco Cara de Pau - Sábado (29/03) - 15h às 19h