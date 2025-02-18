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Folia gratuita

Carnaval: confira a lista dos blocos de rua na Grande Vitória

Serão diversas opções para quem quer curtir a festa desde as primeiras horas da manhã até a noite
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 14:12

Amigos da Onça 2024, no Centro de Vitória
Amigos da Onça 2024, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os foliões da Grande Vitória já podem se preparar para um carnaval repleto de animação, com blocos desfilando pelas ruas de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Viana e Cariacica. A programação conta com diversas opções para quem quer curtir a festa desde as primeiras horas da manhã até a noite, com ritmos variados e atrações para todas as idades. A Serra ainda não divulgou a programação de carnaval do município.

VIANA

  • SÁBADO (22/02)
  • 18h - Banda Reviver o Carnaval (Matinê/Marchinha) 
  • 20h - Samba Adm
  • 22h - Banda Frenessy

  • DOMINGO (23/02)
  • 18h - A Fanfarra do Papai (Matinê/Marchinha)
  • 20h - Bloco Renascer
  • 22h - Felipe Soares

  • PROGRAMAÇÃO DE BLOCOS
  • SÁBADO (22/02)
  • Bloco do Dud's 
  • Concentração a partir de 12h em frente ao Dud's Beer House Snack Bar, na Rua Quintino Bocaiuva, 82, Viana Sede, com saída às 17h em direção à Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede
  • Telefone de contato do bloco: (27) 99998-5574 - Dudu

  • DOMINGO (23/02)
  • Bloco do Orelha 
  • Concentração na rua Cel. Sebastião Carlos de Oliveira, em Santo Agostinho, a partir das 13h, e saída às 16h em direção à Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede
  • Telefone de contato do bloco: (27) 99830-9723 - Gabriel
  • Bloco Villa United Bom Pastor - 23 de fevereiro
  • Concentração a partir das 14h em frente ao Point do Bolinha, na Rua Cel. Vieira Pimentel, 69, em Viana Sede, próximo à Estação, e saída às 17h para Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede 
  • Telefone de contato do bloco: (27) 98809-3223 - Alexsandro
CarnaViana
CarnaViana Crédito: Prefeitura/Viana

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VITÓRIA

  • SÁBADO (01/03)
  • 8h às 14h - Bloco Subúrbio - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • 9h30 - Regionalzinho da Nair - Parque Moscoso
  • 14h às 19h - Bloco Afro Kizomba - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • Circuito da Folia
    • 19h - Viviane Miranda (puxada do trio)
    • 20h - Leley (Sambão do Povo)
    • 22h - Arlindinho (Sambão do Povo)

  • DOMINGO (02/03)
  • 8h às 15h - Maluco Beleza - Rua Sete de Setembro
  • 8h às 14h - Regional da Nair - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • 14h às 19h - Puta Bloco - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • Circuito da Folia
    • 19h - Ton Oliver (puxada do trio)
    • 20h - Emerson Xumbrega (Sambão do Povo)
    • 22h - Serjão Loroza (Sambão do Povo)

  • SEGUNDA-FEIRA (03/03)
  • 8h às 14h - Bloco Voador - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • 12h às 18h - Bloco Vai que Gama - Rua Gama Rosa
  • 14h às 19h - Bloco Afro Coisas De Negres - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • Circuito da Folia
    • 19h - Marcus Rauta (puxada do trio)
    • 20h - Cheiro Moreno (Sambão do Povo)
    • 22h - Pique Novo (Sambão do Povo)

  • TERÇA-FEIRA (04/03)
  • 8h às 15h - Bloco Amigos da Onça - Rua Barão de Monjardim
  • 14h às 19h - Galinha Preta - Rua Maria Saraiva
  • Circuito da Folia
    • 19h - Som e Cia (puxada do trio)
    • 20h - Alan Venturin (Sambão do Povo)
    • 22h - Samba 90 Graus (Sambão do Povo)
Carnaval em Vitória terá blocos e atrações nacionais
Carnaval em Vitória terá blocos e atrações nacionais Crédito: Raphael Carrozzo/Instagram/@arlindinhooficial/@batuqsamba

VILA VELHA

  • SÁBADO (22/02)
  • Bloco Galera da Ressaca - Jaburuna - Avenida Henrique Moscoso, 2232 (Lejued Distribuidora de Bebidas) - 13h às 18h 
  • Evento Fixo - Santa Mônica - Avenida Perimetral, trecho entre a Rua Sete até a Avenida Coqueiral - 14h às 19h 

  • DOMINGO (23/02)
  • Bloco Carnavalesco do Limão - Santa Mônica - Avenida Perimetral - 14h às 19h 
  • Bloco Papel Velho - Coqueiral de Itaparica - Rua Dr. Gilson Mendonça, em frente ao Zeppelim - 13h às 17h 

  • SEXTA-FEIRA (28/02)
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 19h às 22h
  • Bloco Casa da Égua - Barra do Jucu - saída da Rua Joaquim Lira - 19h

  • SÁBADO (01/03)
  • Bloco Xixi de Bode - Itapuã - Av. Dr. Jair de Andrade (em frente à Associação de Moradores) - 13h às 18h 
  • Cortejo Carnavalesco do Bloco Balança Penha - Parque da Prainha - 09h às 14h 
  • Matinê de Carnaval - Morada do Sol - Praça do Bairro - 13h às 18h 
  • Evento Fixo e Itinerante - Santa Mônica - Rua Joaquim Lira, Rua do Campo 13h às 18h 
  • Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu - 15h às 18h
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: SambaSoul / 15h30: Bartucada Surpresa

  • DOMINGO (02/03)
  • Bloco Banho de Mar e Unidos da Vovó - Ponta da Fruta - Avenida Espírito Santo, Rua Paraná e Rua Minas Gerais - 12h às 17h 
  • Bloco Unidos da Toca - Divino Espírito Santo e Itapuã - Av. Professora Francelino Setúbal - 13h às 18h 
  • Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho, 264 (Barra Park) - 15h às 18h 
  • Bloco Folia Saco Roxo - Coqueiral de Itaparica - Rua Itapemirim, Avenida Santa Leopoldina - 13h às 18h  
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Faraó & Funk Retrô
  • Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes - 15h às 18h

  • SEGUNDA-FEIRA (03/03)
  • Bloco Carnavalesco Samba Inclusives - Praia de Itaparica - Rua Vasco Coutinho - 13h às 18h 
  • Bloquinho Já Vali - Praia da Costa - Rua Rio Branco, cruzamento com Aquino Araújo - 13h30 às 18h 
  • Desfile do Bloco de Carnaval Infantil Canelinhas da Praia - Itapuã - Praça Agenor Moreira - 10h às 14h
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Barratuque / 13h30: Batucada Surpresa / 9h: Bloco dos Arteiros - Canto do Barracão / 16h: Bloco Vaquinha, Mulinha e MAscarados - Final da Praoa do Barrão 
  • Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa - Avenida Pereira Fidalgo
  • TERÇA-FEIRA (04/03)
  • Bloco Unidos da Toca - Itapuã - Av. Jair de Andrade - 13h às 18h 
  • Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho - 15h às 18h 
  • Bloco do GG - Nova Ponta da Fruta - Avenida Tatuí, 101 (atrás do Cerimonial Di Lucca) - 12h às 17h
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Casaca / 14h30: Bloco da Comunidade (Rua Vasco Coutinho)
  • Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu - 15h às 18h. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes

CARIACICA

  • SÁBADO (22/02)
  • Bloco Carnapiralto
  • Concentração: a Quadra Carlos Renato Santos, no bairro Alto Lage
  • Bloco 705
  • Concentração: Praça João Casagrande, em Nova Brasília

  • DOMINGO (23/02)
  • Bloco das Piranhas
  • Concentração: avenida Minas Gerais, em Jardim Campo Grande

  • QUINTA-FEIRA (27/02)
  • Bloco Piradinho
  • Concentração: estacionamento do HEAC, na descida da Alameda Elcio Alvares, em Tucum

  • SÁBADO (08/03)
  • Bloco Tá Lelé Tá Maluco
  • Concentração: saída Rua Clara Nunes, em Padre Gabriel
  • Bloco Lambe Sal
  • Concentração: rua Vila Velha, em Nova Brasília

  • DOMINGO (09/03)
  • Bloco das Virgens
  • Concentração: rua Vicente Santório Fanni, em Piranema
  • Bloco Eva e Adão
  • Concentração: rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande

  • SÁBADO (15/03)
  • Bloco Haja Coração
  • Concentração: avenida Amazonas, em São Benedito

  • DOMINGO (16/03)
  • Bloco do GM
  • Concentração: rua Blumenau, em Bela Vista
  • Bloco do Seu Boneco
  • Concentração: na Distribuidora do Leo, em Santa Luzia
uase 40 blocos vão animar o 'Carnapari', em Guarapari
Quase 40 blocos vão animar o 'Carnapari', em Guarapari Crédito: Prefeitura de Guarapari

GUARAPARI

  • BLOCOS NA AVENIDA JOAQUIM DA SILVA LIMA - CENTRO
  • SÁBADO (01/03)
  • Bloco Vai na Fé: 17h
  • Bloco Misses: 19h
  • Bloco Beleza Negra: 20h
  • Bloco Central: 21h
  • Bloco Olaria 2000: 22h
  • Bloco Sururu: 23h
  • Bloco Papadefus: 00h

  • DOMINGO (02/03)
  • Bloco Papinha: 16h
  • Bloco Rama: 20h
  • Bloco Turma do Funil: 21h
  • Bloco Amigos da Fonte: 22h
  • Escola de Samba Guarapari Imperial: 23h
  • Escola de Samba Acadêmicos JK: 00h30

  • SEGUNDA (03/03)
  • Bloco Vai na Fé: 18h
  • Bloco Turma do Funil: 20h
  • Bloco Olaria 2000: 21h
  • Escola de Samba Olaria Olariô: 23h
  • Escola de Samba Juventude Muquiçaba: 00h30

  • TERÇA-FEIRA (04/03)
  • Bloco Papinha: 16h
  • Bloco Misses: 19h
  • Bloco Central: 20h
  • Bloco Rama: 21h
  • Bloco Amigos da Fonte: 22h
  • Bloco Sururu: 23h
  • Bloco Papadefus: 00h

  • BLOCOS DE RUA NOS BAIRROS
  • SÁBADO (22/02) - Bloco Aero Open Folia - Aeroporto (Rua José Ktoling): 17h às 23hBloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h

  • SEXTA-FEIRA (28/02)
  • Bloco Congo - Praia do Morro: 19h30 às 21h
  • Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
  • Bloco Funil - Hotel Coronado, passando pela Praça do Bradesco, Rua Mercedes Costa Pimentel, subindo pela Avenida Joaquim da Silva Leite, retornando à Praça do Coronado: 19h

  • SÁBADO (01/03)
  • Bloco das Montanhas - Buenos Aires: 17h às 22h
  • Bloco Amigos da Enseada - Praia de Bacutia e Peracanga: 15h às 19h
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
  • Bloco Xapuri - Guilherme - Perocão: 16h às 20h
  • Bloco de Carnaval do Mex - Praia do Morro: 20h às 22h
  • Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
  • Bloco Resenha dos Amigos - Una: 18h às 23h
  • Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
  • Bloco do Alair - Bacutia e Peracanga: 20h às 23h
  • Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
  • Banda de Axé (Trio) - Santa Monica: 20h às 23h

  • DOMINGO (02/03)
  • Bloco Aero Bloco - Aeroporto (Rua José Ktoling): 17h às 23h
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
  • Bloco das Piranhas - Perocão: 17h às 22h
  • Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
  • Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
  • Bloco The Cow - Praia do Morro: 18h às 21h
  • Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
  • Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
  • Bloco Resenha dos Amigos - Una: 18h às 23h
  • Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
  • Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 18h às 23h
  • Bloco Pé de Cana - Kubitschek: 17h às 22h
  • Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
  • Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h

  • SEGUNDA-FEIRA (03/03)
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
  • Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
  • Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
  • Bloco de Carnaval do Mex - Praia do Morro: 20h às 22h
  • Bloco Caranguejo Valente - Santa Monica: 17h às 22h
  • Bloco Superpoderosas - Setiba: 17h às 22h
  • Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
  • Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 17h às 23h
  • Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
  • Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
  • Bloco Papadefus - Praia do Morro: 16h às 20h

  • TERÇA-FEIRA (04/03)
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
  • Bloco dos Pescadores - Perocão: 16h às 21h
  • Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
  • Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
  • Bloco Cuzcuz - Setiba: 15h30 às 19h
  • Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
  • Bloco do Alair - Praia de Bacutia e Peracanga: 18h30 às 22h
  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
  • Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h

SERRA

  • SEXTA-FEIRA (28/02)
  • Jacaraípe
  • 20h às 23h - Abertura do Carnaval da Serra, com o desfile de união dos Blocos de Rua, promovendo a integração entre os foliões dos diferentes blocos da Serra.

  • SÁBADO (01/03) A TERÇA-FEIRA (04/03)
  • Jacaraípe - 17h - Bloco Ratazanas - trajeto da frente da Praça do Pico do Barrote até a Praça Encontro das Águas.18h às 23h - Shows no trio elétrico, percorrendo a orla de Jacaraípe, com saída e retorno da Praça Encontro das Águas, passando pela Av. Minas Gerais.
  • Carapebus - 18h às 23h - Shows com trio elétrico próximo à praça da praia de Carapebus.
  • Balneário Carapebus - 18h às 23h - Shows no trio elétrico na Avenida Beira Mar.
  • Bicanga - 18h às 23h - Shows no trio elétrico na Avenida Beira Mar.
  • Manguinhos - 12h (sábado) - Bloco Banho de Mar à Fantasia.18h às 23h - Shows no palco montado próximo à banca de peixe.
  • Nova Almeida - 18h às 23h - Shows no trio elétrico na praça de Nova Almeida.
  • Feu Rosa - 18h às 23h - Shows no trio elétrico na praça de Feu Rosa.

  • Programação dos blocos de rua autorizados
  • Bloco da Vila - Vila Nova de Colares - Sábado (22) e domingo (23) - 15h às 19h
  • Bloco Pega no Badalo - Feu Rosa - Domingo (23) - 15h às 19h
  • Bloco Amigos de Colinas de Laranjeiras - Domingo (23) - 15h às 19h
  • Bloco Jacarabeach - Orla de Jacaraípe - Sexta-feira (28/02) e sábado (01/03) - 15h às 19h
  • Bloco da Nanda Marques - Orla de Jacaraípe - Sábado (01/03) - 15h às 19h
  • Bloco Adrenalina - Castelândia - Sábado (01/03) a terça-feira (04/03) - 15h às 19h
  • Bloco Chega de Bagaça - Praia de Carapebus - Domingo (02/03) - 15h às 19h
  • Bloco Carapiranha - Praia de Carapebus - Segunda-feira (03/03) e terça-feira (04/03) - 15h às 19h
  • Bloco Boca de 15 - Castelândia - Domingo (02/03) - 15h às 19h
  • Bloco Quem é Esse Jegue? - Bicanga - Sábado (01/03) e domingo (02/03) - 15h às 19h
  • Bloco de Cidade Continental - Domingo  (02/03) - 15h às 19h
  • Bloco Tôa Tôa - Segunda-feira (03/03) - 15h às 19h
  • Bloco das Piranhas - Terça-feira (04/03) - 15h às 19h
  • Bloco Carapina Folia - Sábado (15/03) - 15h às 19h
  • Bloco Cara de Pau - Sábado (29/03) - 15h às 19h

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