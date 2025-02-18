Carnaval: confira a lista dos blocos de rua na Grande Vitória

Os foliões da Grande Vitória já podem se preparar para um carnaval repleto de animação, com blocos desfilando pelas ruas de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Viana e Cariacica. A programação conta com diversas opções para quem quer curtir a festa desde as primeiras horas da manhã até a noite, com ritmos variados e atrações para todas as idades. A Serra ainda não divulgou a programação de carnaval do município.