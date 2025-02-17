Campeã do Garota do Samba 2025 teve apoio de Neguinho da Beija-Flor

Maria Eduarda Gomes teve apoio do Neguinho da Beija-flor Crédito: Vitor Jubini / Reprodução

O Garota do Samba 2025 rompeu barreiras e ganhou ainda mais visibilidade, alcançando nomes de peso do carnaval. Prova disso foi o apoio de Neguinho da Beija-Flor, um dos maiores nomes do samba carioca, à Maria Eduarda Gomes, da Unidos da Piedade, que acabou coroada campeã desta edição. O intérprete gravou um vídeo de incentivo à então candidata, mostrando que a repercussão do concurso já ultrapassa as barreiras regionais.

Luiz Antônio Feliciano Marcondes, conhecido como Neguinho da Beija-Flor, é um dos intérpretes mais icônicos da história do carnaval. Desde 1976, ele é a voz oficial da Beija-Flor de Nilópolis, colecionando prêmios como o Troféu Tamborim de Ouro e o Estandarte de Ouro, além de marcar gerações com sua presença inconfundível na avenida.

Este será o último carnaval de Neguinho da Beija-Flor como intérprete oficial da escola carioca. Aos 75 anos, ele revelou em entrevista ao “A Voz do Carnaval", da GloboPlay, que a aposentadoria dos desfiles se deve à idade e ao desgaste físico exigido pela função.

"Devido à minha idade, o Carnaval pesou. Eu vou dar continuidade só ao lado mais romântico, um samba mais dolente, porque o palco é uma coisa, o Carnaval é outra", afirmou o cantor. "No palco você canta uma música, conta uma história, toma uma água, mas o Carnaval é naquele pique ali, 1h20 sem parar, os ensaios… Na minha idade, se eu chegar em casa quatro horas da manhã por causa do ensaio da Beija-Flor, são dois, três dias pra recuperar".