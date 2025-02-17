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Carnaval 2025

Campeã do Garota do Samba 2025 teve apoio de Neguinho da Beija-Flor

Ícone do carnaval carioca gravou um vídeo de apoio à capixaba Maria Eduarda Gomes, que representa a Piedade; assista
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 15:58

Maria Eduarda Gomes teve apoio do Neguinho da Beija-flor
Maria Eduarda Gomes teve apoio do Neguinho da Beija-flor Crédito: Vitor Jubini / Reprodução
O Garota do Samba 2025 rompeu barreiras e ganhou ainda mais visibilidade, alcançando nomes de peso do carnaval. Prova disso foi o apoio de Neguinho da Beija-Flor, um dos maiores nomes do samba carioca, à Maria Eduarda Gomes, da Unidos da Piedade, que acabou coroada campeã desta edição. O intérprete gravou um vídeo de incentivo à então candidata, mostrando que a repercussão do concurso já ultrapassa as barreiras regionais.
Na última sexta-feira (14), Maria Eduarda foi anunciada como a campeã do Garota do Samba 2025, conquistando 28,84% dos votos na grande final realizada no Gordinho do Sambão. Veja o vídeo de apoio do Neguinho da Beija-flor:
Luiz Antônio Feliciano Marcondes, conhecido como Neguinho da Beija-Flor, é um dos intérpretes mais icônicos da história do carnaval. Desde 1976, ele é a voz oficial da Beija-Flor de Nilópolis, colecionando prêmios como o Troféu Tamborim de Ouro e o Estandarte de Ouro, além de marcar gerações com sua presença inconfundível na avenida.

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Este será o último carnaval de Neguinho da Beija-Flor como intérprete oficial da escola carioca. Aos 75 anos, ele revelou em entrevista ao “A Voz do Carnaval", da GloboPlay, que a aposentadoria dos desfiles se deve à idade e ao desgaste físico exigido pela função.
"Devido à minha idade, o Carnaval pesou. Eu vou dar continuidade só ao lado mais romântico, um samba mais dolente, porque o palco é uma coisa, o Carnaval é outra", afirmou o cantor. "No palco você canta uma música, conta uma história, toma uma água, mas o Carnaval é naquele pique ali, 1h20 sem parar, os ensaios… Na minha idade, se eu chegar em casa quatro horas da manhã por causa do ensaio da Beija-Flor, são dois, três dias pra recuperar".
Com o fim de um ciclo histórico para o intérprete, o apoio de Neguinho a Maria Eduarda reforça o quanto o samba ultrapassa fronteiras, unindo gerações e talentos de diferentes partes do Brasil.

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