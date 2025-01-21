Garota do Samba: concurso retorna em novo formato e com prêmio de R$ 10 mil

Garota do Samba 2025 Crédito: Rede Gazeta

O tradicional concurso Garota do Samba está de volta e promete resgatar toda a essência do samba e do carnaval capixaba. Após cinco anos de pausa, o projeto retorna em 2025, agora sob a gestão do HZ , o portal de Entretenimento da Rede Gazeta, em parceria com a Rádio Litoral e apoio da TV Gazeta. A proposta é trazer um formato ainda mais dinâmico, moderno e integrado às plataformas digitais, celebrando a cultura local com alcance ampliado. As Escolas do Grupo Especial tiveram um prazo para enviar suas candidatas.

Novo formato

Com o objetivo de conectar o público às histórias e talentos das mulheres que fazem parte das escolas de samba do Grupo Especial do Espírito Santo, o concurso tem como foco a representatividade. Cada uma das sete escolas será responsável por indicar uma candidatura que representa com orgulho a tradição, o talento e o samba no pé de sua comunidade.

Essas representantes têm o papel de embaixadoras culturais, exibindo nos vídeos oficiais toda a energia e alegria do samba. Cada vídeo será uma vitrine para o talento e a história das participantes, e será divulgado no site A Gazeta e no Instagram de HZ, Rádio Litoral e A Gazeta ES.

Pela primeira vez, o Garota do Samba será um concurso totalmente digital, ampliando o alcance do projeto e permitindo maior interação com o público. Outro destaque desta edição é que a organização está sendo liderada por mulheres, reforçando a importância da representatividade feminina atrás e nas frentes das telas.

Votação

O público terá a responsabilidade de decidir quem será coroada como Garota do Samba 2025, por meio de votação popular no site HZ. Além de visibilidade e participação em programas da Rede Gazeta, a candidata mais votada será coroada como a Garota do Samba 2025, recebendo o prêmio equivalente ao valor de R$ 10 mil, em uma festa no dia 14 de fevereiro, no Gordinho Sambão.

Nathalia Messias, última campeã do Garota do Samba, em 2020 Crédito: Vitor Jubini

Apesar do voto ser popular, os critérios 'samba no pé', 'simpatia' e 'conhecimento sobre a escola de samba' foram cuidadosamente pensados ​​para orientar a produção dos vídeos oficiais, que darão destaque a esses elementos. Embora os aspectos sejam apresentados nos vídeos para ajudar o público a conhecer melhor cada candidata, a escolha da vencedora será feita exclusivamente pelo público, diferentemente das edições anteriores, em que o voto popular era apenas para selecionar as finalistas. Confira o regulamento:

Arquivos & Anexos Regulamento - Garota do Samba 2025 Veja os detalhes do concurso Tamanho do arquivo: 90kb Baixar