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Veio aí!

Garota do Samba: concurso retorna em novo formato e com prêmio de R$ 10 mil

Após 5 anos, o Garota do Samba está de volta e pela primeira vez a campeã será escolhida pelo público. Confira as outras novidades
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 14:38

Garota do Samba 2025
Garota do Samba 2025 Crédito: Rede Gazeta
O tradicional concurso Garota do Samba está de volta e promete resgatar toda a essência do samba e do carnaval capixaba. Após cinco anos de pausa, o projeto retorna em 2025, agora sob a gestão do HZ , o portal de Entretenimento da Rede Gazeta, em parceria com a Rádio Litoral e apoio da TV Gazeta. A proposta é trazer um formato ainda mais dinâmico, moderno e integrado às plataformas digitais, celebrando a cultura local com alcance ampliado. As Escolas do Grupo Especial tiveram um prazo para enviar suas candidatas.

Novo formato

Com o objetivo de conectar o público às histórias e talentos das mulheres que fazem parte das escolas de samba do Grupo Especial do Espírito Santo, o concurso tem como foco a representatividade. Cada uma das sete escolas será responsável por indicar uma candidatura que representa com orgulho a tradição, o talento e o samba no pé de sua comunidade.

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Conheça as candidatas ao Garota do Samba 2025

Essas representantes têm o papel de embaixadoras culturais, exibindo nos vídeos oficiais toda a energia e alegria do samba. Cada vídeo será uma vitrine para o talento e a história das participantes, e será divulgado no site A Gazeta e no Instagram de HZ, Rádio Litoral e A Gazeta ES.

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De alarme a panfleto: as estratégias de cada candidata ao Garota do Samba 2025

Pela primeira vez, o Garota do Samba será um concurso totalmente digital, ampliando o alcance do projeto e permitindo maior interação com o público. Outro destaque desta edição é que a organização está sendo liderada por mulheres, reforçando a importância da representatividade feminina atrás e nas frentes das telas.

Votação

O público terá a responsabilidade de decidir quem será coroada como Garota do Samba 2025, por meio de votação popular no site HZ. Além de visibilidade e participação em programas da Rede Gazeta, a candidata mais votada será coroada como a Garota do Samba 2025, recebendo o prêmio equivalente ao valor de R$ 10 mil, em uma festa no dia 14 de fevereiro, no Gordinho Sambão.
Data: 13/02/2020 - ES - Vitória - Nathalia Messias vence o concurso Garota do Samba da TV Gazeta - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Nathalia Messias, última campeã do Garota do Samba, em 2020 Crédito: Vitor Jubini
Apesar do voto ser popular, os critérios 'samba no pé', 'simpatia' e 'conhecimento sobre a escola de samba' foram cuidadosamente pensados ​​para orientar a produção dos vídeos oficiais, que darão destaque a esses elementos. Embora os aspectos sejam apresentados nos vídeos para ajudar o público a conhecer melhor cada candidata, a escolha da vencedora será feita exclusivamente pelo público, diferentemente das edições anteriores, em que o voto popular era apenas para selecionar as finalistas. Confira o regulamento:

Arquivos & Anexos

Regulamento - Garota do Samba 2025

Veja os detalhes do concurso
Tamanho do arquivo: 90kb
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Além de ser uma competição, o projeto é uma homenagem à cultura e à tradição do Espírito Santo. Ele conecta comunidades, celebra as mulheres que tornam o carnaval uma festa inesquecível e leva a magia do samba a novos públicos por meio das plataformas digitais. Fique ligado nas redes sociais e no site HZ para acompanhar todos os detalhes dessa edição.

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