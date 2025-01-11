Carnaval de Vitória 2025: veja onde serão os próximos ensaios das escolas de samba

Ensaios da MUG movimentam Vila Velha Crédito: Fávio Rocha

Os preparativos para o Carnaval de Vitória 2025 estão a todo vapor, com as escolas do Grupo Especial promovendo ensaios em diferentes pontos da Grande Vitória, animando foliões e sambistas que aguardam ansiosamente pelos desfiles no Sambão do Povo, no dia 22 de fevereiro. Fizemos uma lista de onde serão os próximos ensaios das escolas de samba. Confira.

BOA VISTA

A Independente de Boa Vista realiza ensaios todas as quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h. Às quartas, os ensaios são itinerantes, com o local divulgado no Instagram oficial da escola. Já às sextas, os encontros ocorrem na quadra da escola, em Itaquari. Apesar do entusiasmo, a escola já informou que não há vagas para novos ritmistas. No dia 8 de fevereiro, a Boa Vista terá seu aguardado ensaio técnico no Sambão do Povo.

CHEGOU O QUE FALTAVA

A Chegou o Que Faltava reúne sua comunidade nas noites de segunda-feira, às 20h, na Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras. A participação é gratuita, e o clima de celebração é aberto a todos, embora as vagas para ritmistas estejam completas. A escola também realizará seu ensaio técnico no Sambão do Povo no dia 1º de fevereiro, prometendo muito samba no pé.

MUG

Na Glória, em Vila Velha, a Mocidade Unida da Glória (MUG) movimenta os domingos com o Show da MUG Verão, a partir das 19h, na quadra da escola. O evento conta com atrações musicais, passistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, além de outras figuras de destaque. Durante a semana, a escola também promove ensaios de rua, com concentração às quintas-feiras, às 20h, na Praça Egno Siqueira, mais conhecida como Pracinha do Meio.

JUCUTUQUARA

A Jucutuquara prepara uma programação variada e repleta de atrações no Clube Anchieta, sua quadra oficial. No dia 12 de janeiro, realiza o primeiro Ensaio Show da Nação, às 18h. O valor do ingresso é de R$ 10 antecipado, levando também 1kg de alimento. Na portaria o valor é de R$ 20.

Ensaio Técnico Unidos de Jucutuquara no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini

No dia 19, a escola apresenta um show nacional com o grupo Disfarce, às 16h. A entrada custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada solidária, além de 1kg de alimento). Para encerrar o mês, no dia 26 de janeiro, a escola celebra seus 53 anos com uma festa especial, com churrasco e cerveja liberada por quatro horas. O valor ainda será definido.

Além disso, a Jucutuquara mantém oficinas e ensaios de bateria todas as quintas-feiras, às 19h30, com vagas ainda abertas para novos ritmistas e passistas.

NOVO IMPÉRIO

A Novo Império também está em ritmo acelerado. Os ensaios da Orquestra Capixaba de Percussão acontecem às terças e quintas, às 19h30, na quadra da escola, localizada na Av. Santo Antônio, em Caratoíra.

IMPERATRIZ DO FORTE

Já a Imperatriz do Forte promove seus ensaios de bateria às quartas-feiras, no Espaço Cultural Robson Henrique, na Avenida Vitória. O acesso é livre, e o público pode acompanhar de perto o trabalho da escola.

Imperatriz do Forte inaugura novo espaço cultural no bairro Crédito: Ricardo Medeiros

PIEDADE

A Unidos da Piedade promove o ensaio especial no dia 15, às 19h30, na quadra da escola - situada na Praça Mario de Oliveira Silva, entre os bairros Morro da Fonte Grande e Piedade. No dia 19 acontece o Aniversário da Escola, às 15h, no Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória.

As últimas agendas deste mês da Piedade acontecem nos dias 26, com um Ensaio na Rua, às 15h, e no dia 28, com o Ensaio com Som, às 19h30, na quadra da escola.

Ensaio Técnico Piedade Crédito: Rodrigo Gavini