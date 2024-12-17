Carnaval de Vitória 2025: enredos vão de Sebastião Salgado a orixás

Já estamos na contagem regressiva para o Carnaval de Vitória. Em 22 de fevereiro, as escolas do Grupo Especial vão desfilar na avenida, trazendo enredos fascinantes que vão conquistar o público. Agora é o momento perfeito para conhecer os temas e escolher uma fantasia combinando com o tema da sua escola do coração. Confira:
Unidos de Jucutuquara
Iniciando os desfiles do Grupo Especial, a Unidos de Jucutuquara, conhecida como “Coruja”, traz o enredo “Pulsar da vida”, que vai explorar as emoções e tocar o coração do público, sem deixar de lado a diversão. O carnavalesco Orlando Júnior retorna à escola depois de cinco anos para liderar o espetáculo.
Chegou o Que Faltava
Segunda escola a desfilar, a Chegou o Que Faltava destaca o bairro de Goiabeiras com o enredo “Da lama sai muito barulho”. Este tema, que faz referência ao manguezal da região, foi desenvolvido pelo carnavalesco Vanderson Cesar e promete enaltecer as memórias e tradições culturais da comunidade.
Unidos da Piedade
A Unidos da Piedade levará para a avenida o tema “Ibeji”, os orixás protetores das crianças que simbolizam o nascimento e a vida. A divindade do Ibeji, representada por dois gêmeos, carrega a felicidade, a inocência e a vitalidade, que é tudo o que a escola promete levar para a avenida em 2025.
Mocidade Unida da Glória (MUG)
A atual campeã do carnaval capixaba, a MUG vai homenagear São Jorge com o enredo “O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro”. A escola de Vila Velha busca manter seu título com a criação do carnavalesco Petterson Alves e do enredista Leo Soares.
Novo Império
Quinta a desfilar, a Novo Império apresenta o enredo “As voltas que a vida dá”, que retrata a vida boêmia de Vitória entre as décadas de 1930 e 1950. O carnavalesco Osvaldo Garcia vai conduzir a escola nessa viagem nostálgica e cultural.
Independente de Boa Vista
A Independente de Boa Vista homenageia o renomado fotógrafo documental Sebastião Salgado com o enredo “Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado”. A escola de Cariacica promete um desfile vibrante e cheio de beleza visual.
Imperatriz do Forte
Encerrando os desfiles, a Imperatriz do Forte destaca a cultura e a história do povo de Luanda com o enredo “Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor”. A escola retorna ao grupo especial com um tema que ressalta a influência afro-brasileira na formação cultural do país.
Ingressos
Os ingressos para o Carnaval de Vitória podem ser adquiridos pelo site oficial da Brasil Ticket. Embora muitos setores já estejam esgotados, ainda há chances de garantir sua entrada. Este ano, o evento contará com quatro camarotes oficiais: Camarote Vix, Camarote Folia, Samba Vitória 027 - Mãe Joana e Camarote Na Vibes.
Ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025
Grupo A — 21 de fevereiro
- Rosas de Ouro
- Império de Fátima
- Mocidade da Praia
- Independente de Eucalipto
- Andaraí
- Independentes de São Torquato
- Pega no Samba
Grupo Especial — 22 de fevereiro
- Unidos de Jucutuquara
- Chegou o Que Faltava
- Unidos da Piedade
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Novo Império
- Independente de Boa Vista
- Imperatriz do Forte
Grupo B — 23 de fevereiro
- Unidos de Barreiros
- Mocidade Serrana
- Tradição Serrana
- Chega Mais
- União Jovem de Itacibá