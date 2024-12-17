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Carnaval de Vitória 2025: enredos vão de Sebastião Salgado a orixás

Saiba quais serão os temas que cada escola do Grupo Especial vai levar para o Sambão do Povo em 2025
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 14:30

Veja os enredos das Escolas de Samba de Vitória
veja os enredos das Escolas de Samba de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini / Carlos Alberto Silva
Já estamos na contagem regressiva para o Carnaval de Vitória. Em 22 de fevereiro, as escolas do Grupo Especial vão desfilar na avenida, trazendo enredos fascinantes que vão conquistar o público. Agora é o momento perfeito para conhecer os temas e escolher uma fantasia combinando com o tema da sua escola do coração. Confira:

Unidos de Jucutuquara

Unidos de Jucutuquara
Schyrley Moura, rainha da Unidos de Jucutuquara Crédito: Carlos Alberto Silva
Iniciando os desfiles do Grupo Especial, a Unidos de Jucutuquara, conhecida como “Coruja”, traz o enredo “Pulsar da vida”, que vai explorar as emoções e tocar o coração do público, sem deixar de lado a diversão. O carnavalesco Orlando Júnior retorna à escola depois de cinco anos para liderar o espetáculo.

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Chegou o Que Faltava

Confira o desfile da Chegou O Que Faltava no Carnaval de Vitória 2024
Desfile da Chegou O Que Faltava no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini
Segunda escola a desfilar, a Chegou o Que Faltava destaca o bairro de Goiabeiras com o enredo “Da lama sai muito barulho”. Este tema, que faz referência ao manguezal da região, foi desenvolvido pelo carnavalesco Vanderson Cesar e promete enaltecer as memórias e tradições culturais da comunidade.

Unidos da Piedade

Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira
A Unidos da Piedade levará para a avenida o tema “Ibeji”, os orixás protetores das crianças que simbolizam o nascimento e a vida. A divindade do Ibeji, representada por dois gêmeos, carrega a felicidade, a inocência e a vitalidade, que é tudo o que a escola promete levar para a avenida em 2025.

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Confira o desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024
Desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini
A atual campeã do carnaval capixaba, a MUG vai homenagear São Jorge com o enredo “O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro”. A escola de Vila Velha busca manter seu título com a criação do carnavalesco Petterson Alves e do enredista Leo Soares.

Novo Império

Novo Império
Desfile da Escola de Samba Novo Império Crédito: Carlos Alberto Silva
Quinta a desfilar, a Novo Império apresenta o enredo “As voltas que a vida dá”, que retrata a vida boêmia de Vitória entre as décadas de 1930 e 1950. O carnavalesco Osvaldo Garcia vai conduzir a escola nessa viagem nostálgica e cultural.

Independente de Boa Vista

Boa Vista
Independentes de Boa Vista no Carnaval de 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
A Independente de Boa Vista homenageia o renomado fotógrafo documental Sebastião Salgado com o enredo “Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado”. A escola de Cariacica promete um desfile vibrante e cheio de beleza visual.

Imperatriz do Forte

Com o enredo
A Imperatriz do Forte resgatou histórias da comunidade no desfile de 2024 Crédito: Vitor Jubini
Encerrando os desfiles, a Imperatriz do Forte destaca a cultura e a história do povo de Luanda com o enredo “Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor”. A escola retorna ao grupo especial com um tema que ressalta a influência afro-brasileira na formação cultural do país.

Ingressos

Os ingressos para o Carnaval de Vitória podem ser adquiridos pelo site oficial da Brasil Ticket. Embora muitos setores já estejam esgotados, ainda há chances de garantir sua entrada. Este ano, o evento contará com quatro camarotes oficiais: Camarote Vix, Camarote Folia, Samba Vitória 027 - Mãe Joana e Camarote Na Vibes.

Ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025

Grupo A — 21 de fevereiro
  • Rosas de Ouro
  • Império de Fátima
  • Mocidade da Praia
  • Independente de Eucalipto
  • Andaraí
  • Independentes de São Torquato
  • Pega no Samba
Grupo Especial — 22 de fevereiro
  • Unidos de Jucutuquara
  • Chegou o Que Faltava
  • Unidos da Piedade
  • Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • Novo Império
  • Independente de Boa Vista
  • Imperatriz do Forte
Grupo B — 23 de fevereiro
  • Unidos de Barreiros
  • Mocidade Serrana
  • Tradição Serrana
  • Chega Mais
  • União Jovem de Itacibá

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