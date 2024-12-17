Carnaval de Vitória 2025: enredos vão de Sebastião Salgado a orixás

veja os enredos das Escolas de Samba de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini / Carlos Alberto Silva

Já estamos na contagem regressiva para o Carnaval de Vitória. Em 22 de fevereiro, as escolas do Grupo Especial vão desfilar na avenida, trazendo enredos fascinantes que vão conquistar o público. Agora é o momento perfeito para conhecer os temas e escolher uma fantasia combinando com o tema da sua escola do coração. Confira:

Unidos de Jucutuquara

Schyrley Moura, rainha da Unidos de Jucutuquara Crédito: Carlos Alberto Silva

Iniciando os desfiles do Grupo Especial, a Unidos de Jucutuquara, conhecida como “Coruja”, traz o enredo “Pulsar da vida”, que vai explorar as emoções e tocar o coração do público, sem deixar de lado a diversão. O carnavalesco Orlando Júnior retorna à escola depois de cinco anos para liderar o espetáculo.

Chegou o Que Faltava

Desfile da Chegou O Que Faltava no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini

Segunda escola a desfilar, a Chegou o Que Faltava destaca o bairro de Goiabeiras com o enredo “Da lama sai muito barulho”. Este tema, que faz referência ao manguezal da região, foi desenvolvido pelo carnavalesco Vanderson Cesar e promete enaltecer as memórias e tradições culturais da comunidade.

Unidos da Piedade

Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

A Unidos da Piedade levará para a avenida o tema “Ibeji”, os orixás protetores das crianças que simbolizam o nascimento e a vida. A divindade do Ibeji, representada por dois gêmeos, carrega a felicidade, a inocência e a vitalidade, que é tudo o que a escola promete levar para a avenida em 2025.

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini

A atual campeã do carnaval capixaba, a MUG vai homenagear São Jorge com o enredo “O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro”. A escola de Vila Velha busca manter seu título com a criação do carnavalesco Petterson Alves e do enredista Leo Soares.

Novo Império

Desfile da Escola de Samba Novo Império Crédito: Carlos Alberto Silva

Quinta a desfilar, a Novo Império apresenta o enredo “As voltas que a vida dá”, que retrata a vida boêmia de Vitória entre as décadas de 1930 e 1950. O carnavalesco Osvaldo Garcia vai conduzir a escola nessa viagem nostálgica e cultural.

Independente de Boa Vista

Independentes de Boa Vista no Carnaval de 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

A Independente de Boa Vista homenageia o renomado fotógrafo documental Sebastião Salgado com o enredo “Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado”. A escola de Cariacica promete um desfile vibrante e cheio de beleza visual.

Imperatriz do Forte

A Imperatriz do Forte resgatou histórias da comunidade no desfile de 2024 Crédito: Vitor Jubini

Encerrando os desfiles, a Imperatriz do Forte destaca a cultura e a história do povo de Luanda com o enredo “Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor”. A escola retorna ao grupo especial com um tema que ressalta a influência afro-brasileira na formação cultural do país.

Ingressos

Os ingressos para o Carnaval de Vitória podem ser adquiridos pelo site oficial da Brasil Ticket. Embora muitos setores já estejam esgotados, ainda há chances de garantir sua entrada. Este ano, o evento contará com quatro camarotes oficiais: Camarote Vix, Camarote Folia, Samba Vitória 027 - Mãe Joana e Camarote Na Vibes.

Ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025

Grupo A — 21 de fevereiro

Rosas de Ouro

Império de Fátima

Mocidade da Praia

Independente de Eucalipto

Andaraí

Independentes de São Torquato

Pega no Samba

Grupo Especial — 22 de fevereiro

Unidos de Jucutuquara

Chegou o Que Faltava

Unidos da Piedade

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Novo Império

Independente de Boa Vista

Imperatriz do Forte

Grupo B — 23 de fevereiro