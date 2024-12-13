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Carnaval de Vitória

Concurso da Família Real do Carnaval de Vitória 2025 abre inscrições

Prêmios incluem R$ 4 mil para Rei Momo e Rainhas, e R$ 1,5 mil para as Princesas, além das faixas de cada título; veja como participar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 14:59

Família Real do Carnaval de Vitória
Família Real do Carnaval de Vitória Crédito: Cacá Lima
Já estão abertas as inscrições para o concurso que elegerá a Família Real do Carnaval de Vitória 2025, incluindo os títulos de Rei Momo, Rainhas e Princesas. Entre as rainhas, também poderão concorrer mulheres trans, que terão direito a um título. E para chegar na realeza: simpatia, alegria e muito samba no pé.
Os prêmios incluem R$ 4 mil para Rei Momo e Rainhas, e R$ 1,5 mil para as Princesas, além das faixas de cada título. O evento será realizado no dia 11 de janeiro de 2025, às 18h, na quadra da Novo Império, em Caratoíra.
Se houver grande número de candidatos, a LIESGE, organizadora do concurso, poderá realizar uma pré-seleção em data a ser divulgada. Uma comissão de jurados será responsável por avaliar os participantes.

QUEM PODE PARTICIPAR DO CONCURSO?

Para concorrer ao título de Rei Momo, Rainha, Rainha Trans e Princesas do Carnaval de Vitória 2025, é preciso atender aos seguintes requisitos: ter no mínimo 18 anos de idade e estar disponível para participar dos compromissos da agenda da LIESGE. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online até o dia 31 de dezembro. Clique aqui para acessar o formulário, ler o regulamento e fazer a inscrição.
As apresentações dos (as) candidatos (as), serão definidas por sorteio, realizado na reunião preparatória que vai acontecer com os participantes no dia 8 de janeiro de 2025, às 20 horas, na quadra da Novo Império.
Família Real do Carnaval Capixaba 2024
Família Real do Carnaval Capixaba 2024 Crédito: Lucas Rezende/LR Comunicação
Além do preenchimento do formulário, é preciso enviar algumas cópias de documentos para o e-mail ([email protected]), como carteira de identidade e CPF, comprovante de residência e declaração de indicação de agremiação.
Durante o julgamento, os jurados vão observar simpatia, alegria e espírito carnavalesco, samba no pé, além do desfile na passarela. Serão considerados eleitos Rei Momo, Rainha, Rainha Trans e Princesas do Carnaval de Vitória 2025, aqueles que obtiverem as maiores notas da equipe de julgadores.
Caso haja empate, a nota que fará o desempate será samba no pé, em seguida desfile de passarela e depois, comunicação. Se ainda assim o empate persistir, será decidido pelo voto individual de cada jurado, em cédula separada, podendo indicar somente o candidato/a de sua preferência.
A Família Real participa de atividades obrigatórias como participação nos ensaios das Escolas de Samba indicados pela Liga, nos Ensaios Técnicos e na abertura do Carnaval, entre outros.

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