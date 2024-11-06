Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Carnaval de Vitória 2025: venda de ingressos começa na próxima terça (12)
Folia

Carnaval de Vitória 2025: venda de ingressos começa na próxima terça (12)

Folia está marcada para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro, no Sambão do Povo. Interessados podem escolher entre arquibancada, mesa ou lounge
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 16:54

Confira o desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024
A MUG é a atual campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
Sabemos que o Carnaval de Vitória é só em fevereiro, mas os foliões já podem começar a se preparar para a compra dos ingressos. A venda começa na próxima terça (12), e contará com setores de arquibancadas, mesas (para até 4 pessoas) e lounges (para até 12 pessoas).  Em 2025, a festa rola nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, no Sambão do Povo. 
Os camarotes também estarão à venda! Já estão confirmados: Camarotes Vix, Camarote Folia, Samba Vitória,027/Mãe Joana e Na Vibes. Esses últimos dois, são novidades na avenida do Sambódromo. Os valores para o Carnaval 2025 serão divulgados em breve. 

Veja Também

De carros alegóricos a jurados: as novidades do Carnaval de Vitória 2025

E não para por aí, a ordem dos desfiles do Grupo Especial, 22 de fevereiro, já foi divulgada: Unidos de Jucutuquara, Chegou o Que Faltava, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória (MUG), Novo Império, Independente de Boa Vista e Imperatriz do Forte. 
Segundo o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, com os desfiles acontecendo logo no fim de fevereiro, a Liga entendeu que seria melhor começar as vendas o quanto antes. “Com as vendas antecipadas, conseguimos garantir que mais apaixonados pelo carnaval capixaba consigam se programar para participar da nossa festa”, explica.

O QUE PODE OU NÃO LEVAR PARA O CARNAVAL?

Arquibancadas e mesas
  • Cada folião pode levar duas garrafas plásticas translúcidas de 500 ml cada com bebida e dois lanches, sendo sanduíches, salgados ou frutas, em bolsa térmica. Não é permitido entrar com garrafas de vidro, caixa de isopor ou térmicas. Também são proibidas cadeiras e bancos.
Lounges
  • Não é permitida a entrada com bebida e nem comida. Nestes espaço, é oferecido serviço de bar e a venda de comida.
Regras para quem vai desfilar
  • Para que escolas não sejam penalizadas, os componentes que vão desfilar não podem:
  • Ter objetos que não faça parte da fantasia aparentes, como celulares, bebidas, bolsas, pochetes, etc;
  • Entrar em outra ala, que não a sua;
  • Desfilar nitidamente alcoolizado, atrapalhando a evolução; 
  • Se apresentar com fantasia incompleta, retirar parte da fantasia durante o desfile, vestir ou calçar peças diferentes do restante da ala;
  • Formar pequenos grupos, com abraços ou beijos dentro da ala;
  • Deixar de cantar o samba enredo da escola; 
  • Ter contato físico com pessoas fora do desfile (aquelas em mesas e camarotes).

Veja Também

Escola de samba do ES vai homenagear Alexandre Lima no Carnaval 2025

Quadra da MUG terá encontros de escolas de samba do Carnaval de Vitória

Anitta tem samba-enredo escolhido para ser o hino da Unidos da Tijuca no Carnaval

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Sambão do Povo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados