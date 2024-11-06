Carnaval de Vitória 2025: venda de ingressos começa na próxima terça (12)

Sabemos que o Carnaval de Vitória é só em fevereiro, mas os foliões já podem começar a se preparar para a compra dos ingressos. A venda começa na próxima terça (12), e contará com setores de arquibancadas, mesas (para até 4 pessoas) e lounges (para até 12 pessoas). Em 2025, a festa rola nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, no Sambão do Povo.
Os camarotes também estarão à venda! Já estão confirmados: Camarotes Vix, Camarote Folia, Samba Vitória,027/Mãe Joana e Na Vibes. Esses últimos dois, são novidades na avenida do Sambódromo. Os valores para o Carnaval 2025 serão divulgados em breve.
E não para por aí, a ordem dos desfiles do Grupo Especial, 22 de fevereiro, já foi divulgada: Unidos de Jucutuquara, Chegou o Que Faltava, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória (MUG), Novo Império, Independente de Boa Vista e Imperatriz do Forte.
Segundo o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, com os desfiles acontecendo logo no fim de fevereiro, a Liga entendeu que seria melhor começar as vendas o quanto antes. “Com as vendas antecipadas, conseguimos garantir que mais apaixonados pelo carnaval capixaba consigam se programar para participar da nossa festa”, explica.
O QUE PODE OU NÃO LEVAR PARA O CARNAVAL?
Arquibancadas e mesas
- Cada folião pode levar duas garrafas plásticas translúcidas de 500 ml cada com bebida e dois lanches, sendo sanduíches, salgados ou frutas, em bolsa térmica. Não é permitido entrar com garrafas de vidro, caixa de isopor ou térmicas. Também são proibidas cadeiras e bancos.
- Não é permitida a entrada com bebida e nem comida. Nestes espaço, é oferecido serviço de bar e a venda de comida.
- Para que escolas não sejam penalizadas, os componentes que vão desfilar não podem:
- Ter objetos que não faça parte da fantasia aparentes, como celulares, bebidas, bolsas, pochetes, etc;
- Entrar em outra ala, que não a sua;
- Desfilar nitidamente alcoolizado, atrapalhando a evolução;
- Se apresentar com fantasia incompleta, retirar parte da fantasia durante o desfile, vestir ou calçar peças diferentes do restante da ala;
- Formar pequenos grupos, com abraços ou beijos dentro da ala;
- Deixar de cantar o samba enredo da escola;
- Ter contato físico com pessoas fora do desfile (aquelas em mesas e camarotes).