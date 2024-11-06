Carnaval de Vitória 2025: venda de ingressos começa na próxima terça (12)

A MUG é a atual campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Sabemos que o Carnaval de Vitória é só em fevereiro, mas os foliões já podem começar a se preparar para a compra dos ingressos. A venda começa na próxima terça (12), e contará com setores de arquibancadas, mesas (para até 4 pessoas) e lounges (para até 12 pessoas). Em 2025, a festa rola nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, no Sambão do Povo.

Os camarotes também estarão à venda! Já estão confirmados: Camarotes Vix, Camarote Folia, Samba Vitória,027/Mãe Joana e Na Vibes. Esses últimos dois, são novidades na avenida do Sambódromo. Os valores para o Carnaval 2025 serão divulgados em breve.

E não para por aí, a ordem dos desfiles do Grupo Especial, 22 de fevereiro, já foi divulgada: Unidos de Jucutuquara, Chegou o Que Faltava, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória (MUG), Novo Império, Independente de Boa Vista e Imperatriz do Forte.

Segundo o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, com os desfiles acontecendo logo no fim de fevereiro, a Liga entendeu que seria melhor começar as vendas o quanto antes. “Com as vendas antecipadas, conseguimos garantir que mais apaixonados pelo carnaval capixaba consigam se programar para participar da nossa festa”, explica.

O QUE PODE OU NÃO LEVAR PARA O CARNAVAL?