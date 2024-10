Quadra da MUG terá encontros de escolas de samba do Carnaval de Vitória

Encontro de escolas de samba na quadra da MUG começam neste domingo (13). Crédito: Divulgação

Tem boa notícia para quem deseja matar a saudade da folia. A partir deste domingo (13), a Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha, vai receber outras escolas de samba do Carnaval de Vitória no “Show da MUG Recebe”, que segue com programações até o final de novembro.



Durante seis noites de espetáculo, o público terá a oportunidade de assistir a performances vibrantes de baterias, passistas, baianas, intérpretes e outros segmentos das escolas. A atual bicampeã do carnaval já tem enredo e samba preparados para o próximo ano, homenageando São Jorge em busca do tricampeonato.

A Andaraí abre a agenda de shows neste próximo domingo (13), seguida por Imperatriz do Forte (20), Jucutuquara (3/11), Chegou o que Faltava (10/11) e Boa Vista (24/11). As datas para os encontros com Novo Império e Piedade ainda serão divulgadas. Além das apresentações, o evento conta com a participação do DJ Pato durante os intervalos.

O formato do evento será com a MUG abrindo a noite com sua apresentação e, na sequência, a escola convidada da vez sobe ao palco para mostrar seu talento.

PROGRAMAÇÃO

Show da MUG Recebe – Encontro de Escolas de Samba

Data : a partir de 13 de outubro



: a partir de 13 de outubro Horário : 19h



: 19h Local : Quadra da MUG – Glória, Vila Velha



: Quadra da MUG – Glória, Vila Velha Atrações : Intérpretes, Rainhas, Passistas, Bateria, Baianas, Velha Guarda, Casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Destaques, Musas e Musos, Segmentos e DJ Pato



: Intérpretes, Rainhas, Passistas, Bateria, Baianas, Velha Guarda, Casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Destaques, Musas e Musos, Segmentos e DJ Pato Ingressos: R$ 10 (na bilheteria)

DATAS CONFIRMADAS

13/10 - Andaraí



20/10 - Imperatriz



03/11 - Jucutuquara



10/11 - Chegou o que Faltava



24/11 - Boa Vista



*André Borghi é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado pela editora Marcella Scaramella.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais