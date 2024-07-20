Com prêmio de R$ 15 mil, Boa Vista abre inscrições para concurso de samba-enredo

A escola de samba Independente de Boa Vista anunciou a abertura do concurso de samba-enredo para o Carnaval de Vitória de 2025. A competição vai premiar o compositor campeão com o valor de R$ 15 mil. Os interessados devem saber que as inscrições são gratuitas e as gravações com letra e som ser enviadas por e-mail.
A temática da agremiação para o próximo ano traz uma homenagem ao fotógrafo documental e fotojornalista brasileiro, Sebastião Salgado. Diante disso, compositores de todo o Brasil estão convidados a participar deste concurso, que busca encontrar o samba-enredo que melhor traduz a vida e a obra do fotógrafo.
“Com suas fotografias em preto e branco que capturam a essência da condição humana, Salgado se tornou um símbolo de dignidade e justiça social, e esperamos que os sambas apresentados reflitam essa profundidade e sensibilidade”
A gravação deverá ser em voz e cavaco e o regulamento completo está disponível nas redes sociais da escola, onde os participantes podem encontrar todas as informações necessárias sobre o processo de inscrição e os critérios de avaliação.
A inscrição dos sambas concorrentes será exclusivamente pelo e-mail [email protected] até às 23h59 do dia 19 de agosto. E no dia 6 de setembro, sexta-feira, será a grande final do concurso de samba de enredo, na quadra da Boa Vista, com participação das obras finalistas com o número de sambas a serem definido pela escola.