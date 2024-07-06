Do samba ao rock: conheça projeto que agita a Praia de Camburi aos domingos

Projeto cultural realizado aos domingos na Praia de Camburi Crédito: Vitor Jubini

Um projeto cultural que reúne música boa, pé na areia e o melhor, totalmente gratuito. Esse é o objetivo do Cultura Capixaba -carinhosamente apelidado de CUCA - que rola todos os domingos, a partir das 10h30, em frente ao hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi. Com menos de um ano da criação do evento, mais de 250 pessoas transitam pelo local e curtem do mais variados estilos musicais, sejam nacionais ou internacionais.

O evento foi idealizado por dois musicistas, Vitor Falcão e Betto Lemos, que sentiam falta de lugares com música que pudessem criar conexões e também movimentar a cultura local. "A principal ideia do CUCA foi a troca direta entre os músicos, o público e entre os próprios frequentadores da praia. As pessoas se sentem muito em casa quando vão", revela Vitor.

E não para por aí. O time de musicistas busca atender a todos os públicos, com diversos gêneros musicais interpretados, como MPB, axé, samba, pop rock nacional e internacional, reggae e até mesmo rock. Pelas areias de Camburi, já passaram algumas bandas e artistas, incluindo até mesmo o rockeiro Supla.

Além da música, o local privilegiado dispõe de coqueiros e infraestrutura com banheiros químicos disponíveis. O line-up do evento é sempre divulgada com antecedência no Instagram do projeto.